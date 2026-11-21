«Bavariya» «Kyoln»ni yengolmadi: Keyn va Olise jarohat oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bundesliganing 10-turida «Bavariya» o'z maydonida «Kyoln» bilan 1:1 hisobida durang o'ynadi.
- Uchrashuv davomida myunxenliklar safidagi Harri Keyn va Maykl Olise jarohat olib, maydonni barvaqt tark etishga majbur bo'ldi.
- Mehmonlar safida Mur 12-daqiqada hisobni ochgan bo'lsa, 37-daqiqada Braun javob golini kiritdi.
- Ushbu natijadan so'ng Vensan Kompani boshqaruvidagi «Bavariya» 22 ochko bilan turnir jadvalida peshqadamlikni saqlab qoldi.
Bundesliganing 10-turida «Bavariya» o‘z maydonida «Kyoln» bilan durang o‘ynadi. Myunxenliklar ikki muhim futbolchisini jarohat sabab yo‘qotgan holda, uchrashuvni 1:1 hisobida yakunladi.
Germaniya chempionatining 10-turida «Bavariya» o‘z maydonida «Kyoln»ni qabul qildi. Myunxendagi bahsda mehmonlar birinchi bo‘lib hisobni ochgan bo‘lsa, tanaffusga qadar «Bavariya» vaziyatni tenglashtirdi. Uchrashuvning ikkinchi qismida esa jamoalar g‘alaba golini kirita olmadi.
«Kyoln» birinchi bo‘lib zarba berdi, «Bavariya» javob qaytardi
Uchrashuvda hisob 12-daqiqada ochildi. Mur «Kyoln»ni oldinga olib chiqib, mezbonlarga kutilmagan muammo tug‘dirdi. Biroq «Bavariya» bosimni kuchaytirib, birinchi bo‘lim yakuniga yaqin muvozanatni tiklashga muvaffaq bo‘ldi.
37-daqiqada Braunning goli myunxenliklarga muhim nafas rostlash imkonini berdi. Shu tariqa jamoalar birinchi bo‘limni 1:1 hisobida yakunladi.
Keyn va Olise jarohat sabab maydonni tark etdi
«Bavariya» uchun uchrashuvning yana bir tashvishli jihati — ikki muhim futbolchining jarohat olishi bo‘ldi. Harri Keyn va Maykl Olise bahs davomida maydonni barvaqt tark etishga majbur bo‘ldi.
Keyn 20-daqiqada, Olise esa 46-daqiqada almashtirildi. Ularning jarohati va tiklanish muddati haqida hozircha matnda aniq ma’lumot keltirilmagan.
«Bavariya» peshqadamlikni saqlab qoldi
Durang natijadan keyin Vensan Kompani boshqaruvidagi «Bavariya» 22 ochko bilan chempionat peshqadamligini davom ettirmoqda. «Kyoln» esa 10 ochko bilan turnir jadvalining 14-pog‘onasidan joy olgan.
Bundesliga, 10-tur
«Bavariya» — «Kyoln» — 1:1
Gollar: Braun, 37 — Mur, 12.
«Bavariya»: Urbig, Laymer (Musiala, 70), Upamekano (Min Je, 70), Ta, Stanishich, Kimmix, Braun, Lennart, Olise (Binder, 46), Keyn (Bishof, 20).
«Kyoln»: Shvebe, Shmid, Simpson, Lochoshvili, Sosa, Mur, Sebulonsen, Okon, Krauss, Mayna (Tilmann, 77), El Mala (Heski, 85).
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…