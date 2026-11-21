«Bavariya» muxlislari uchun yomon xabar: Harri Keyn uzoq muddatga safdan chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Bavariya» hujumchisi Harri Keyn Germaniya Bundesligasining 10-turida «Kyoln»ga qarshi o‘yinda jiddiy jarohat oldi.
- Futbolchining oyoq boldir qismidagi sindesmoz paylari uzilgani sababli u taxminan uch oy davomida maydonga tusha olmaydi.
- Ushbu jarohat tufayli angliyalik goleador 2026 yilning qolgan qismida jamoasiga yordam bera olmaydi va uning safga qaytishi 2027 yilga mo‘ljallanmoqda.
- Maks Eberl va Vensan Kompani mazkur holatni jamoa uchun katta yo‘qotish deb baholadi.
«Bavariya»ning yetakchi hujumchisi Harri Keyn jiddiy jarohat oldi. Angliyalik futbolchining tiklanishi taxminan uch oy davom etishi kutilmoqda. Shu sababli u 2026 yilning qolgan qismida myunxenliklarga yordam bera olmaydi.
«Bavariya» muxlislari uchun Germaniya Bundesligasining 10-turidagi «Kyoln»ga qarshi uchrashuv (1:1) yoqimsiz xabar bilan yakunlandi. Jamoaning asosiy goleadori Harri Keyn bahsning birinchi bo‘limida jarohat olib, maydonni barvaqt tark etishga majbur bo‘ldi.
Dastlab futbolchining holati borasida jiddiy xavotirlar bildirilgan edi. Endi esa jarohatning aniq tafsilotlari ma’lum bo‘ldi. Angliyalik hujumchining safga qaytishi 2027 yilgacha cho‘zilishi mumkin.
Keynning qaysi joyi jarohatlangan?
«Bavariya» sport direktori Maks Eberl futbolchining jarohati haqida ma’lumot berdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Keynning oyoq boldir qismidagi katta va kichik boldir suyaklarini birlashtirib turuvchi sindesmoz paylari uzilgan.
Bunday jarohat futbolchi uchun jiddiy muammo hisoblanadi. Chunki mazkur paylar oyoq panjasi va boldir suyaklari o‘rtasidagi barqarorlikni ta’minlashda muhim ahamiyatga ega.
«Kyoln» bilan bahsda birinchi bo‘limdayoq jarohat olgan Keyn uchrashuvni davom ettira olmadi. O‘yindan keyin bosh murabbiy Vensan Kompani ham hujumchi bir necha oy davomida jamoaga yordam bera olmasligini bildirgan.
Keyn qachon safga qaytadi?
Sky Sport Deutschland nashrining xabar berishicha, angliyalik hujumchining tiklanish jarayoni taxminan uch oy davom etishi mumkin.
Bu muddat saqlanib qolsa, Keyn 2026 yilning qolgan qismida maydonga tushmaydi. Uning 2027 yilda safga qaytishi kutilmoqda.
Albatta, futbolchining aniq qaytish sanasi tiklanish jarayoni qanday kechishiga bog‘liq. Shuning uchun uch oylik muddatni hozircha taxminiy prognoz sifatida qabul qilish lozim.
«Bavariya» yetakchi to‘purarisiz qoldi
Keynning jarohati Vensan Kompani jamoasi uchun katta yo‘qotish bo‘ladi. Angliyalik hujumchi «Bavariya»ning asosiy gol urish manbalaridan biri bo‘lib, hujum chizig‘ida muhim vazifani bajarib kelmoqda.
Endi myunxenliklar oldindagi uchrashuvlarda o‘z yetakchi hujumchisisiz harakat qilishiga to‘g‘ri keladi. Bu esa murabbiylar shtabi zimmasiga hujumdagi samaradorlikni saqlab qolish vazifasini yuklaydi.
Keynning safga qaytishigacha «Bavariya» uning o‘rnini to‘ldirish yo‘llarini izlashi kerak bo‘ladi. Muxlislar esa jamoaning eng muhim futbolchilaridan biri tezroq tiklanib, 2027 yilda maydonga qaytishini kutmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…