Bundesligada 9-tur: “Frayburg” "Union Berlin"ni, “Hoffenhaym” esa “Shalke”ni mag‘lub etdi

·5·Sport
Bundesligada 9-tur: “Frayburg” "Union Berlin"ni, “Hoffenhaym” esa “Shalke”ni mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Germaniya Bundesligasining 9-turidan o‘rin olgan so‘nggi uchrashuvlarda «Frayburg»
  • «Union Berlin»ni, «Hoffenhaym» esa «Shalke»ni mag‘lub etdi.
  • «Frayburg»
  • Rani Xediraning avtogoli va Yuito Suzukining goli evaziga 2:0 hisobida g‘alaba qozonib, turnir jadvalida 3-o‘ringa ko‘tarilib oldi. «Hoffenhaym» o‘z maydonida Asslani va Lemperlening gollari bilan 2:1 hisobida zafar quchib, jadvalning o‘rta qismiga joylashdi.

Germaniya Bundesligasining 9-turidan o‘rin olgan so‘nggi ikki uchrashuv bo‘lib o‘tdi. Turni yakunlab bergan ushbu to‘qnashuvlar ayniqsa kuchli uchlik uchun kurashayotgan va xavfli hududdan chiqishga intilayotgan jamoalar uchun ahamiyatli bo‘ldi.

«Frayburg» o‘z maydonida Berlinning «Union» klubini ishonchli tarzda mag‘lub etib, kuchli uchlikdagi pozitsiyasini qaytarib oldi. Turning so‘nggi bellashuvida esa «Hoffenhaym» o‘z maydonida «Shalke» ustidan muhim g‘alabani rasmiylashtirdi.

Turning so‘nggi kuni: G‘alabalar va muhim daqiqalar

Har ikkala uchrashuv ham keskin va yuqori sur’atda kechdi:

  • «Frayburg»ning ikkinchi bo‘limdagi bosimi (2:0): Mezbonlar tanaffusdan so‘ng faollikni oshirdi. 55-daqiqada Rani Xediraning avtogoli evaziga hisob ochilgan bo‘lsa, 67-daqiqada Yuito Suzuki ikkinchi to‘pni kiritib, jamoasining 3-o‘ringa qaytishini ta’minladi;

  • «Hoffenhaym»ning birinchi bo‘limdagi hal qiluvchi zarbalari (2:1): Uchrashuv boshidanoq tashabbusni olgan mezbonlar 10-daqiqada Asslani va 26-daqiqada Lemperlening gollari bilan ustunlikni ta’minladi. 81-daqiqada «Shalke» hujumchisi Adamu farqni qisqartirgan bo‘lsa-da, bu mehmonlarni mag‘lubiyatdan qutqarib qolishga yetmadi.

Bundesliga. 9-turning so‘nggi qaydnomalari

  • «Frayburg» — «Union Berlin» 2:0

    8 noyabr, «Yevropa-Park» stadioni

    Gollar: Xedira (55, avtogol), Suzuki (67).

  • «Hoffenhaym» — «Shalke» 2:1

    8 noyabr, «PreTSero Arena»

    Gollar: Asslani (10), Lemperle (26) — Adamu (81).

Turnir jadvalidagi vaziyat

9-tur yakunlariga ko‘ra, jamoalarning jadvaldagi mavqei quyidagicha ko‘rinish oldi:

O‘rin

Jamoa

O‘yin

Ochko

Holat / Mavqe

3

«Frayburg»

9

19

G‘alaba evaziga sof 3-pog‘onaga qaytdi

9

«Hoffenhaym»

9

12

Jadvalning o‘rta qismiga mustahkam joylashdi

16

«Union Berlin»

9

7

Mag‘lubiyatdan so‘ng xavfli hududda qolmoqda

17

«Shalke»

9

6

Autsayderlar qatorida 17-pog‘onada

BundesligaFrayburgHoffenhaymUnion Berlin
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bavariya» 3-o‘rindagi «Frayburg»ni safarda yengib, “Dortmund”ni ortda qoldirdi«Bavariya» 3-o‘rindagi «Frayburg»ni safarda yengib, “Dortmund”ni ortda qoldirdi25 oktabr 23:54Union Berlin — FK Kyoln: tarkiblar va jonli matnUnion Berlin — FK Kyoln: tarkiblar va jonli matn1 noyabr 18:32Augsburg — Union Berlin: tarkiblar va jonli matnAugsburg — Union Berlin: tarkiblar va jonli matn24 oktabr 17:26Union Berlin — Dortmund: tarkiblar va jonli matnUnion Berlin — Dortmund: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 17:27Trabzonspor — Frayburg: tarkiblar va jonli matnTrabzonspor — Frayburg: tarkiblar va jonli matn5 noyabr 22:17Augsburg — Frayburg: tarkiblar va jonli matnAugsburg — Frayburg: tarkiblar va jonli matn31 oktabr 18:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?