Bundesligada 9-tur: “Frayburg” "Union Berlin"ni, “Hoffenhaym” esa “Shalke”ni mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Germaniya Bundesligasining 9-turidan o‘rin olgan so‘nggi uchrashuvlarda «Frayburg»
- «Union Berlin»ni, «Hoffenhaym» esa «Shalke»ni mag‘lub etdi.
- «Frayburg»
- Rani Xediraning avtogoli va Yuito Suzukining goli evaziga 2:0 hisobida g‘alaba qozonib, turnir jadvalida 3-o‘ringa ko‘tarilib oldi. «Hoffenhaym» o‘z maydonida Asslani va Lemperlening gollari bilan 2:1 hisobida zafar quchib, jadvalning o‘rta qismiga joylashdi.
Germaniya Bundesligasining 9-turidan o‘rin olgan so‘nggi ikki uchrashuv bo‘lib o‘tdi. Turni yakunlab bergan ushbu to‘qnashuvlar ayniqsa kuchli uchlik uchun kurashayotgan va xavfli hududdan chiqishga intilayotgan jamoalar uchun ahamiyatli bo‘ldi.
«Frayburg» o‘z maydonida Berlinning «Union» klubini ishonchli tarzda mag‘lub etib, kuchli uchlikdagi pozitsiyasini qaytarib oldi. Turning so‘nggi bellashuvida esa «Hoffenhaym» o‘z maydonida «Shalke» ustidan muhim g‘alabani rasmiylashtirdi.
Turning so‘nggi kuni: G‘alabalar va muhim daqiqalar
Har ikkala uchrashuv ham keskin va yuqori sur’atda kechdi:
«Frayburg»ning ikkinchi bo‘limdagi bosimi (2:0): Mezbonlar tanaffusdan so‘ng faollikni oshirdi. 55-daqiqada Rani Xediraning avtogoli evaziga hisob ochilgan bo‘lsa, 67-daqiqada Yuito Suzuki ikkinchi to‘pni kiritib, jamoasining 3-o‘ringa qaytishini ta’minladi;
«Hoffenhaym»ning birinchi bo‘limdagi hal qiluvchi zarbalari (2:1): Uchrashuv boshidanoq tashabbusni olgan mezbonlar 10-daqiqada Asslani va 26-daqiqada Lemperlening gollari bilan ustunlikni ta’minladi. 81-daqiqada «Shalke» hujumchisi Adamu farqni qisqartirgan bo‘lsa-da, bu mehmonlarni mag‘lubiyatdan qutqarib qolishga yetmadi.
Bundesliga. 9-turning so‘nggi qaydnomalari
«Frayburg» — «Union Berlin» 2:0
8 noyabr, «Yevropa-Park» stadioni
Gollar: Xedira (55, avtogol), Suzuki (67).
«Hoffenhaym» — «Shalke» 2:1
8 noyabr, «PreTSero Arena»
Gollar: Asslani (10), Lemperle (26) — Adamu (81).
Turnir jadvalidagi vaziyat
9-tur yakunlariga ko‘ra, jamoalarning jadvaldagi mavqei quyidagicha ko‘rinish oldi:
O‘rin
Jamoa
O‘yin
Ochko
Holat / Mavqe
3
«Frayburg»
9
19
G‘alaba evaziga sof 3-pog‘onaga qaytdi
9
«Hoffenhaym»
9
12
Jadvalning o‘rta qismiga mustahkam joylashdi
16
«Union Berlin»
9
7
Mag‘lubiyatdan so‘ng xavfli hududda qolmoqda
17
«Shalke»
9
6
Autsayderlar qatorida 17-pog‘onada
Izohlar 0
…