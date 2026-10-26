“El-klasiko”da intriga qaytdi: Mourinyu “Barselona”ni qanday taslim etganini ochiqladi

·12·Sport
“El-klasiko”da intriga qaytdi: Mourinyu “Barselona”ni qanday taslim etganini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Madridning «Real» klubi «Kamp Nou»da kechgan «el-klasiko»da «Barselona»ni 2:1 hisobida mag‘lub etdi.
  • Kilian Mbappening dubli evaziga qo‘lga kiritilgan ushbu g‘alaba «qirollik klubi»ga peshqadam bilan bo‘lgan farqni 3 ochkogacha qisqartirish imkonini berdi.
  • Bosh murabbiy Joze Mourinyu muvaffaqiyat kalitini jamoaning ruhiy tayyorgarligi, birdamligi hamda taktik intizom bilan izohladi.

Ispaniya La Ligasining markaziy to‘qnashuvi — «Kamp Nou»da kechgan navbatdagi murosasiz «el-klasiko» Madridning «Real» klubi foydasiga hal bo‘ldi. Joze Mourinyu shogirdlari safarda prinsipial raqibi «Barselona»ni 2:1 hisobida dog‘da qoldirib, chempionlik poygasidagi kurashni yangi bosqichga olib chiqdi.

Ushbu g‘alaba «Barselona»ga joriy mavsumdagi ilk mag‘lubiyat achchig‘ini tottirgan bo‘lsa, «qirollik klubi» uchun peshqadam bilan oradagi farqni uch ochkogacha qisqartirish imkonini taqdim etdi.

Mbappening hal qiluvchi dubli va muhim uch ochko

Uchrashuv kutilganidek yuqori shiddat va har ikki tomonning keskin hujumlari ostida kechdi:

  • Birinchi bo‘lim intrigasi: Bo‘lim oxirida madridliklarning fransiyalik yulduzi Kilian Mbappe raqib himoyasidagi bo‘shliqdan foydalanib, hisobni ochdi va jamoasini tanaffusga ustunlik bilan olib chiqdi;

  • «Barselona»ning javobi va ikkinchi zarba: Ikkinchi bo‘limda kataloniyaliklar muvozanatni tiklagan bo‘lsa-da, o‘yin yakunlanishi arafasida yana sahnaga Mbappe chiqdi. Fransiyalik hujumchi o‘zining ikkinchi golini urib, dublni rasmiylashtirdi hamda o‘yin taqdiriga yakuniy nuqtani qo‘ydi;

  • Turnir jadvalidagi vaziyat: Madrid klubi qo‘lga kiritgan qimmatli uch ochko evaziga peshqadam bilan tafovutni 3 ochkogacha tushirib, chempionlik kurashidagi intrigani maksimal darajada oshirdi.

«G‘alaba kaliti — ruhiy tayyorgarlik»: Joze Mourinyuning ochiq iqrori

Bahs yakunlangach, «Real» bosh murabbiyi Joze Mourinyu matbuot anjumanida jamoasining g‘alabaga erishish sirlarini ochiqladi:

  • Birdamlik va ruhiy kuch: «Bugungi g‘alabaning kaliti nimada, deb so‘rasangiz, avvalo, bu — jamoaning ruhiy tayyorgarligi. Maydonda ko‘rsatilgan ishonch va birdamlik alohida e’tirofga loyiq», — dedi Mourinyu;

  • Taktika va temir intizom: Murabbiy jamoada kim asosiy tarkibda tushishidan qat’i nazar, yuqori mahorat va murabbiy ko‘rsatmalariga so‘zsiz amal qilish tizimi shakllanganini ta’kidladi;

  • Maqsad sari intilish: Portugaliyalik mutaxassis shogirdlarining g‘alabaga bo‘lgan cheksiz chanqoqligi va qat’iyati ularni haqli ravishda ushbu muhim muvaffaqiyatga yetaklaganini bildirdi.

O‘yin yakunlari

Ko‘rsatkich

«Barselona»

«Real Madrid»

Hisob

1

2

Gollar

Ikkinchi bo‘lim goli

Kilian Mbappe (1-bo‘lim oxiri, 2-bo‘lim oxiri)

Musobaqa

La Liga

«El-klasiko»

Turnir ta’siri

Mavsumdagi ilk mag‘lubiyat

Oradagi farq 3 ochkogacha qisqardi

La LigaEl-klasikoReal MadridBarselona
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Seriyaga chek qo‘yildi: Flik “Real”ga qarshi bahsda “Barselona”ga nima yetishmaganini aytdiSeriyaga chek qo‘yildi: Flik “Real”ga qarshi bahsda “Barselona”ga nima yetishmaganini aytdiBugun 13:49«Barselona» "El-Klasiko"dagi so‘nggi 5 bahsning 4 tasida yutgan — seriya davom etadimi?«Barselona» "El-Klasiko"dagi so‘nggi 5 bahsning 4 tasida yutgan — seriya davom etadimi?Kecha 17:33100 foizlik natijaga qarshi Madrid bosimi: “El-Klasiko” oldidan muhim ma’lumotlar100 foizlik natijaga qarshi Madrid bosimi: “El-Klasiko” oldidan muhim ma’lumotlarKecha 17:25"El-Klasiko” oldidan katta mojaro: “Barselona” rahbari Peres siyosatini tanqid qildi"El-Klasiko” oldidan katta mojaro: “Barselona” rahbari Peres siyosatini tanqid qildi18 oktabr 12:42Qiymati tushgan yulduzlar: La Ligada qaysi top-futbolchilar arzonlashdi?Qiymati tushgan yulduzlar: La Ligada qaysi top-futbolchilar arzonlashdi?5 oktabr 19:29Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandiErling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi20 oktabr 12:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi