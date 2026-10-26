“El-klasiko”da intriga qaytdi: Mourinyu “Barselona”ni qanday taslim etganini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Madridning «Real» klubi «Kamp Nou»da kechgan «el-klasiko»da «Barselona»ni 2:1 hisobida mag‘lub etdi.
- Kilian Mbappening dubli evaziga qo‘lga kiritilgan ushbu g‘alaba «qirollik klubi»ga peshqadam bilan bo‘lgan farqni 3 ochkogacha qisqartirish imkonini berdi.
- Bosh murabbiy Joze Mourinyu muvaffaqiyat kalitini jamoaning ruhiy tayyorgarligi, birdamligi hamda taktik intizom bilan izohladi.
Ispaniya La Ligasining markaziy to‘qnashuvi — «Kamp Nou»da kechgan navbatdagi murosasiz «el-klasiko» Madridning «Real» klubi foydasiga hal bo‘ldi. Joze Mourinyu shogirdlari safarda prinsipial raqibi «Barselona»ni 2:1 hisobida dog‘da qoldirib, chempionlik poygasidagi kurashni yangi bosqichga olib chiqdi.
Ushbu g‘alaba «Barselona»ga joriy mavsumdagi ilk mag‘lubiyat achchig‘ini tottirgan bo‘lsa, «qirollik klubi» uchun peshqadam bilan oradagi farqni uch ochkogacha qisqartirish imkonini taqdim etdi.
Mbappening hal qiluvchi dubli va muhim uch ochko
Uchrashuv kutilganidek yuqori shiddat va har ikki tomonning keskin hujumlari ostida kechdi:
Birinchi bo‘lim intrigasi: Bo‘lim oxirida madridliklarning fransiyalik yulduzi Kilian Mbappe raqib himoyasidagi bo‘shliqdan foydalanib, hisobni ochdi va jamoasini tanaffusga ustunlik bilan olib chiqdi;
«Barselona»ning javobi va ikkinchi zarba: Ikkinchi bo‘limda kataloniyaliklar muvozanatni tiklagan bo‘lsa-da, o‘yin yakunlanishi arafasida yana sahnaga Mbappe chiqdi. Fransiyalik hujumchi o‘zining ikkinchi golini urib, dublni rasmiylashtirdi hamda o‘yin taqdiriga yakuniy nuqtani qo‘ydi;
Turnir jadvalidagi vaziyat: Madrid klubi qo‘lga kiritgan qimmatli uch ochko evaziga peshqadam bilan tafovutni 3 ochkogacha tushirib, chempionlik kurashidagi intrigani maksimal darajada oshirdi.
«G‘alaba kaliti — ruhiy tayyorgarlik»: Joze Mourinyuning ochiq iqrori
Bahs yakunlangach, «Real» bosh murabbiyi Joze Mourinyu matbuot anjumanida jamoasining g‘alabaga erishish sirlarini ochiqladi:
Birdamlik va ruhiy kuch: «Bugungi g‘alabaning kaliti nimada, deb so‘rasangiz, avvalo, bu — jamoaning ruhiy tayyorgarligi. Maydonda ko‘rsatilgan ishonch va birdamlik alohida e’tirofga loyiq», — dedi Mourinyu;
Taktika va temir intizom: Murabbiy jamoada kim asosiy tarkibda tushishidan qat’i nazar, yuqori mahorat va murabbiy ko‘rsatmalariga so‘zsiz amal qilish tizimi shakllanganini ta’kidladi;
Maqsad sari intilish: Portugaliyalik mutaxassis shogirdlarining g‘alabaga bo‘lgan cheksiz chanqoqligi va qat’iyati ularni haqli ravishda ushbu muhim muvaffaqiyatga yetaklaganini bildirdi.
O‘yin yakunlari
Ko‘rsatkich
«Barselona»
Hisob
1
2
Gollar
Ikkinchi bo‘lim goli
Kilian Mbappe (1-bo‘lim oxiri, 2-bo‘lim oxiri)
Musobaqa
La Liga
«El-klasiko»
Turnir ta’siri
Mavsumdagi ilk mag‘lubiyat
Oradagi farq 3 ochkogacha qisqardi
Izohlar 0
…