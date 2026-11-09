“10 dan 10 baho beraman”: Flik “Barselona”ning chempionlik sari yurishi haqida nima dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniya chempionatining 12-turidan so‘ng 33 ochko jamg‘argan «Barselona» klubi turnir jadvalida yakkapeshqadam sifatida FIFA tanaffusiga chiqdi.
- Bosh murabbiy Hans-Diter Flik jamoasining hozirgi natijasini 10 ballik shkalada maksimal darajada baholadi.
- Shunga qaramay, mutaxassis futbolchilarning terma jamoalar ixtiyoriga ketishi va ularning jismoniy holati borasida xavotir bildirib, asosiy vazifa sifatida o‘yinchilarni jarohatlarsiz qaytarishni belgiladi.
Ispaniya chempionatining 12-turida muhim g‘alabani qo‘lga kiritgan Kataloniyaning «Barselona» klubi terma jamoalar o‘yinlari bilan bog‘liq FIFA tanaffusiga turnir jadvalining yakkapeshqadami maqomida yo‘l oldi.
Jamoa bosh murabbiyi Hans-Diter Flik nufuzli Marca nashriga bergan qisqa, ammo mazmunli intervyusida ushbu oraliq natijani maksimal darajada yuqori baholab, futbolchilarning terma jamoalardagi yuklamasi borasidagi xavotirlari bilan o‘rtoqlashdi.
«Birdan o‘ngacha bo‘lgan shkalada — bu 10 ball»
Jurnalistlarning «La Ligada peshqadam maqomida xalqaro tanaffusga chiqish jamoa uchun qanchalik muhim?» degan savoliga germaniyalik tajribali mutaxassis o‘ziga xos qat’iyat bilan javob qaytardi:
Maksimal baho: «Birdan o‘ngacha bo‘lgan shkalada buni o‘nga baholayman», — deya ta’kidladi Flik jamoasining ko‘rsatgan natijasidan to‘liq qanoat hosil qilganini bildirib;
Terma jamoalar chaqiruvi va charchoq omili: Murabbiy asosiy tarkib yulduzlarining milliy jamoalarga jo‘nab ketishi jamoa ritmiga ta’sir qilishi mumkinligini ham inkor etmadi: «Ayrim futbolchilarimiz hozir o‘z milliy jamoalari ixtiyoriga yo‘l olishmoqda. Bu oson emas, ammo bunday vaziyatlarni to‘g‘ri boshqarishni bilish va eng avvalo futbolchilarning jismoniy holati haqida qayg‘urish kerak».
La Liga 12-turidan keyin turnir jadvalining yuqori qismi
Kataloniyaliklar eng yaqin ta’qibchilari bilan oradagi farqni xavfsiz masofada saqlab turibdi:
O‘rin
Klub
Ochko
Peshqadamdan farq
Holati
1
«Barselona»
33
—
Turnir jadvalining yakkapeshqadami
2
«Real Madrid»
30
-3 ochko
Asosiy ta’qibchi
3
«Atletiko Madrid»
28
-5 ochko
Oltin poygada kurashmoqda
Chempionlik poygasidagi ruhiy ustunlik
33 ochko to‘plagan «Barselona» Madrid grandlari — «Real»dan 3 ochko, «Atletiko»dan esa 5 ochkolik farq bilan ilgarilab ketgan.
Xalqaro tanaffus oldidan bunday zaxiraga ega bo‘lish jamoaga ruhiy ustunlik va xotirjamlik beradi. Shu bilan birga, Flikning asosiy vazifasi FIFA kunlaridan so‘ng futbolchilarni jarohatlarsiz va avvalgi yuqori sport formasida safga qaytarish bo‘lib qolmoqda.
Izohlar 0
…