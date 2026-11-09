“10 dan 10 baho beraman”: Flik “Barselona”ning chempionlik sari yurishi haqida nima dedi?

·59·Sport
“10 dan 10 baho beraman”: Flik “Barselona”ning chempionlik sari yurishi haqida nima dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniya chempionatining 12-turidan so‘ng 33 ochko jamg‘argan «Barselona» klubi turnir jadvalida yakkapeshqadam sifatida FIFA tanaffusiga chiqdi.
  • Bosh murabbiy Hans-Diter Flik jamoasining hozirgi natijasini 10 ballik shkalada maksimal darajada baholadi.
  • Shunga qaramay, mutaxassis futbolchilarning terma jamoalar ixtiyoriga ketishi va ularning jismoniy holati borasida xavotir bildirib, asosiy vazifa sifatida o‘yinchilarni jarohatlarsiz qaytarishni belgiladi.

Ispaniya chempionatining 12-turida muhim g‘alabani qo‘lga kiritgan Kataloniyaning «Barselona» klubi terma jamoalar o‘yinlari bilan bog‘liq FIFA tanaffusiga turnir jadvalining yakkapeshqadami maqomida yo‘l oldi.

Jamoa bosh murabbiyi Hans-Diter Flik nufuzli Marca nashriga bergan qisqa, ammo mazmunli intervyusida ushbu oraliq natijani maksimal darajada yuqori baholab, futbolchilarning terma jamoalardagi yuklamasi borasidagi xavotirlari bilan o‘rtoqlashdi.

«Birdan o‘ngacha bo‘lgan shkalada — bu 10 ball»

Jurnalistlarning «La Ligada peshqadam maqomida xalqaro tanaffusga chiqish jamoa uchun qanchalik muhim?» degan savoliga germaniyalik tajribali mutaxassis o‘ziga xos qat’iyat bilan javob qaytardi:

  • Maksimal baho: «Birdan o‘ngacha bo‘lgan shkalada buni o‘nga baholayman», — deya ta’kidladi Flik jamoasining ko‘rsatgan natijasidan to‘liq qanoat hosil qilganini bildirib;

  • Terma jamoalar chaqiruvi va charchoq omili: Murabbiy asosiy tarkib yulduzlarining milliy jamoalarga jo‘nab ketishi jamoa ritmiga ta’sir qilishi mumkinligini ham inkor etmadi: «Ayrim futbolchilarimiz hozir o‘z milliy jamoalari ixtiyoriga yo‘l olishmoqda. Bu oson emas, ammo bunday vaziyatlarni to‘g‘ri boshqarishni bilish va eng avvalo futbolchilarning jismoniy holati haqida qayg‘urish kerak».

La Liga 12-turidan keyin turnir jadvalining yuqori qismi

Kataloniyaliklar eng yaqin ta’qibchilari bilan oradagi farqni xavfsiz masofada saqlab turibdi:

O‘rin

Klub

Ochko

Peshqadamdan farq

Holati

1

«Barselona»

33

Turnir jadvalining yakkapeshqadami

2

«Real Madrid»

30

-3 ochko

Asosiy ta’qibchi

3

«Atletiko Madrid»

28

-5 ochko

Oltin poygada kurashmoqda

Chempionlik poygasidagi ruhiy ustunlik

33 ochko to‘plagan «Barselona» Madrid grandlari — «Real»dan 3 ochko, «Atletiko»dan esa 5 ochkolik farq bilan ilgarilab ketgan.

Xalqaro tanaffus oldidan bunday zaxiraga ega bo‘lish jamoaga ruhiy ustunlik va xotirjamlik beradi. Shu bilan birga, Flikning asosiy vazifasi FIFA kunlaridan so‘ng futbolchilarni jarohatlarsiz va avvalgi yuqori sport formasida safga qaytarish bo‘lib qolmoqda.

BarselonaLa LigaHans-Diter FlikReal Madrid
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Barselona” bosh murabbiyi Madriddagi 2:1 hisobidagi g‘alabaning yashirin taktikasini ochdi“Barselona” bosh murabbiyi Madriddagi 2:1 hisobidagi g‘alabaning yashirin taktikasini ochdiBugun 13:41Hans-Diter Flik ketma-ket mag‘lubiyatlardan keyin «Barselona»ning bosh maqsadini ochiqladiHans-Diter Flik ketma-ket mag‘lubiyatlardan keyin «Barselona»ning bosh maqsadini ochiqladi3 noyabr 20:32La Liga sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi nomzodlarini e’lon qildi: Kim eng haqli?La Liga sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi nomzodlarini e’lon qildi: Kim eng haqli?24 sentabr 07:06Barselona Levanteni magʻlub etdi, penalti esa qizgʻin bahslarga sabab boʻldiBarselona Levanteni magʻlub etdi, penalti esa qizgʻin bahslarga sabab boʻldi13 sentabr 21:55“Bu biz uchun og‘ir zarba bo‘ldi”: Laporta “El-Klasiko”dagi alamli mag‘lubiyat haqida“Bu biz uchun og‘ir zarba bo‘ldi”: Laporta “El-Klasiko”dagi alamli mag‘lubiyat haqida27 oktabr 14:21Seriyaga chek qo‘yildi: Flik “Real”ga qarshi bahsda “Barselona”ga nima yetishmaganini aytdiSeriyaga chek qo‘yildi: Flik “Real”ga qarshi bahsda “Barselona”ga nima yetishmaganini aytdi26 oktabr 13:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?