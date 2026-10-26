Seriyaga chek qo‘yildi: Flik “Real”ga qarshi bahsda “Barselona”ga nima yetishmaganini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniya La Ligasining 10-turida «Barselona»
- Madridning «Real» klubiga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lib, ketma-ket 9 ta g‘alabadan iborat seriyasini to‘xtatdi.
- Bosh murabbiy Xans-Diter Flik jamoasiga hal qiluvchi pallada yangi nafas va jismoniy kuch yetishmaganini, shuningdek, tig‘iz taqvim o‘yinchilar charchog‘iga sabab bo‘lganini ta’kidladi.
Ispaniya La Ligasining 10-turi doirasida Madridning «Real» klubiga qarshi kechgan murosasiz bahsdagi mag‘lubiyatdan so‘ng (1:2) «Barselona» bosh murabbiyi Xans-Diter Flik jurnalistlar qarshisida chiqish qilib, uchrashuvning asl sabablari va jamoadagi hozirgi ruhiy holat haqida ochiq gapirdi.
Kataloniyaliklar joriy mavsumda ketma-ket 9 ta uchrashuvda g‘alaba qozonib kelayotgan edi, ammo mazkur bellashuv ular uchun La Ligadagi ilk mag‘lubiyat sifatida qayd etildi. Mutaxassis qatorasiga ikkinchi bor mag‘lubiyatga uchrash jamoa uchun qoniqarsiz holat ekanini tan olgan holda, shogirdlariga hal qiluvchi pallada yangi nafas va jismoniy kuch yetishmaganini ta’kidladi.
Hisob 1:1 bo‘lganda nima sodir bo‘ldi? Bahsning hal qiluvchi nuqtalari
Germaniyalik mutaxassis o‘yinning borishi va taktik jihatlariga quyidagicha baho berdi:
Birinchi bo‘limdagi kamchiliklar: Flik jamoa birinchi bo‘limni rejalashtirilgandek va istalgandek o‘tkaza olmaganini hamda raqibning to‘psiz harakatlariga qarshi turishda qiyinchiliklarga duch kelganini qayd etdi;
Muvozanat tiklangandan keyingi sustkashlik: Ikkinchi bo‘limda hisob 1:1 bo‘lib turgan pallada «Barselona» bosimni oshirishga uringan, ammo aynan shu vaziyatda o‘yinchilarda yangi kuch va qo‘shimcha sur’at yetishmay qolgan;
Raqibning yuqori darajasi: Murabbiy Madrid klubining to‘psiz holatda juda oqilona va intizomli o‘ynaganini alohida e’tirof etdi;
Tig‘iz taqvim va charchoq omili: Oxirgi bir necha hafta, xususan, «Betis»ga qarshi og‘ir to‘qnashuvdan keyingi davr jamoa uchun jismoniy jihatdan oson kechmagani o‘z ta’sirini ko‘rsatdi.
«Fojia emas, o‘sish uchun turtki»: Flikning xulosasi
Murabbiy mag‘lubiyatga qaramay, mavsumning asosiy qismi hali oldinda ekanini bildirdi:
Tahlil va xulosa chiqarish: «Mag‘lubiyat — sportning ajralmas bir qismi. Biz vaziyatni puxta tahlil qilishimiz, zarur xulosalarni chiqarishimiz va yanada kuchliroq bo‘lib qaytishimiz kerak», — dedi Flik;
Munosib javob qaytarish vaqti: Kataloniyaliklar ustozi jamoa dam olib, tez orada kuch to‘plashi va bu kutilmagan zarbaga munosib reaksiya ko‘rsatishi shartligini bildirdi;
Maqsad o‘zgarmaydi: Mag‘lubiyat fojia sifatida qabul qilinmasligi, balki xatolar ustida ishlash va uzoq davom etuvchi chempionlik poygasida yanada toblanish uchun saboq bo‘lishi kerakligi uqtirildi.
10-tur markaziy uchrashuvi yakunlari
Ko‘rsatkich
«Barselona»
Hisob
1
2
Tur
La Liga, 10-tur
La Liga, 10-tur
Seriya holati
9 ta g‘alabadan so‘ng ilk mag‘lubiyat
Muhim safar g‘alabasi
Bosh murabbiy reaksiyasi
«Charchoq va yangi kuch yetishmasligi»
«Jamoa ruhiyati va taktik intizom»
Izohlar 0
…