Seriyaga chek qo‘yildi: Flik “Real”ga qarshi bahsda “Barselona”ga nima yetishmaganini aytdi

·1·Sport
Seriyaga chek qo‘yildi: Flik “Real”ga qarshi bahsda “Barselona”ga nima yetishmaganini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniya La Ligasining 10-turida «Barselona»
  • Madridning «Real» klubiga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lib, ketma-ket 9 ta g‘alabadan iborat seriyasini to‘xtatdi.
  • Bosh murabbiy Xans-Diter Flik jamoasiga hal qiluvchi pallada yangi nafas va jismoniy kuch yetishmaganini, shuningdek, tig‘iz taqvim o‘yinchilar charchog‘iga sabab bo‘lganini ta’kidladi.

Ispaniya La Ligasining 10-turi doirasida Madridning «Real» klubiga qarshi kechgan murosasiz bahsdagi mag‘lubiyatdan so‘ng (1:2) «Barselona» bosh murabbiyi Xans-Diter Flik jurnalistlar qarshisida chiqish qilib, uchrashuvning asl sabablari va jamoadagi hozirgi ruhiy holat haqida ochiq gapirdi.

Kataloniyaliklar joriy mavsumda ketma-ket 9 ta uchrashuvda g‘alaba qozonib kelayotgan edi, ammo mazkur bellashuv ular uchun La Ligadagi ilk mag‘lubiyat sifatida qayd etildi. Mutaxassis qatorasiga ikkinchi bor mag‘lubiyatga uchrash jamoa uchun qoniqarsiz holat ekanini tan olgan holda, shogirdlariga hal qiluvchi pallada yangi nafas va jismoniy kuch yetishmaganini ta’kidladi.

Hisob 1:1 bo‘lganda nima sodir bo‘ldi? Bahsning hal qiluvchi nuqtalari

Germaniyalik mutaxassis o‘yinning borishi va taktik jihatlariga quyidagicha baho berdi:

  • Birinchi bo‘limdagi kamchiliklar: Flik jamoa birinchi bo‘limni rejalashtirilgandek va istalgandek o‘tkaza olmaganini hamda raqibning to‘psiz harakatlariga qarshi turishda qiyinchiliklarga duch kelganini qayd etdi;

  • Muvozanat tiklangandan keyingi sustkashlik: Ikkinchi bo‘limda hisob 1:1 bo‘lib turgan pallada «Barselona» bosimni oshirishga uringan, ammo aynan shu vaziyatda o‘yinchilarda yangi kuch va qo‘shimcha sur’at yetishmay qolgan;

  • Raqibning yuqori darajasi: Murabbiy Madrid klubining to‘psiz holatda juda oqilona va intizomli o‘ynaganini alohida e’tirof etdi;

  • Tig‘iz taqvim va charchoq omili: Oxirgi bir necha hafta, xususan, «Betis»ga qarshi og‘ir to‘qnashuvdan keyingi davr jamoa uchun jismoniy jihatdan oson kechmagani o‘z ta’sirini ko‘rsatdi.

«Fojia emas, o‘sish uchun turtki»: Flikning xulosasi

Murabbiy mag‘lubiyatga qaramay, mavsumning asosiy qismi hali oldinda ekanini bildirdi:

  • Tahlil va xulosa chiqarish: «Mag‘lubiyat — sportning ajralmas bir qismi. Biz vaziyatni puxta tahlil qilishimiz, zarur xulosalarni chiqarishimiz va yanada kuchliroq bo‘lib qaytishimiz kerak», — dedi Flik;

  • Munosib javob qaytarish vaqti: Kataloniyaliklar ustozi jamoa dam olib, tez orada kuch to‘plashi va bu kutilmagan zarbaga munosib reaksiya ko‘rsatishi shartligini bildirdi;

  • Maqsad o‘zgarmaydi: Mag‘lubiyat fojia sifatida qabul qilinmasligi, balki xatolar ustida ishlash va uzoq davom etuvchi chempionlik poygasida yanada toblanish uchun saboq bo‘lishi kerakligi uqtirildi.

10-tur markaziy uchrashuvi yakunlari

Ko‘rsatkich

«Barselona»

«Real Madrid»

Hisob

1

2

Tur

La Liga, 10-tur

La Liga, 10-tur

Seriya holati

9 ta g‘alabadan so‘ng ilk mag‘lubiyat

Muhim safar g‘alabasi

Bosh murabbiy reaksiyasi

«Charchoq va yangi kuch yetishmasligi»

«Jamoa ruhiyati va taktik intizom»

BarselonaReal MadridLa LigaXans-Diter Flik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“El-klasiko”da intriga qaytdi: Mourinyu “Barselona”ni qanday taslim etganini ochiqladi“El-klasiko”da intriga qaytdi: Mourinyu “Barselona”ni qanday taslim etganini ochiqladiBugun 13:47«Barselona» "El-Klasiko"dagi so‘nggi 5 bahsning 4 tasida yutgan — seriya davom etadimi?«Barselona» "El-Klasiko"dagi so‘nggi 5 bahsning 4 tasida yutgan — seriya davom etadimi?Kecha 17:33100 foizlik natijaga qarshi Madrid bosimi: “El-Klasiko” oldidan muhim ma’lumotlar100 foizlik natijaga qarshi Madrid bosimi: “El-Klasiko” oldidan muhim ma’lumotlarKecha 17:25"El-Klasiko” oldidan katta mojaro: “Barselona” rahbari Peres siyosatini tanqid qildi"El-Klasiko” oldidan katta mojaro: “Barselona” rahbari Peres siyosatini tanqid qildi18 oktabr 12:42Flik g‘azabdami? Murabbiy 9 ta golli trillerdan so‘ng kimlarni tanqid qildi?Flik g‘azabdami? Murabbiy 9 ta golli trillerdan so‘ng kimlarni tanqid qildi?17 sentabr 11:46Qiymati tushgan yulduzlar: La Ligada qaysi top-futbolchilar arzonlashdi?Qiymati tushgan yulduzlar: La Ligada qaysi top-futbolchilar arzonlashdi?5 oktabr 19:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi