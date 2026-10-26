Kilian Mbappe “el-klasiko”da “Real” safidagi 100-golini urdi

·58·Sport
Kilian Mbappe “el-klasiko”da “Real” safidagi 100-golini urdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kilian Mbappe "Barselona"ga qarshi kechgan "el-klasiko" bahsida dubl qayd etib, "Real" safidagi gollari sonini 100 taga yetkazdi.
  • Madrid klubi ushbu uchrashuvda 2:1 hisobida irodali g‘alabaga erishib, La Liga turnir jadvalida ochkolarini 24 taga yetkazdi.
  • Mag‘lubiyatga uchraganiga qaramay, 27 ochkoga ega "Barselona" musobaqa jadvalida peshqadamlikni saqlab qoldi.

Fransiya terma jamoasi yetakchisi va Madridning «Real» klubi yulduzi Kilian Mbappe faoliyatidagi yana bir ulkan marrani zabt etdi: fransiyalik hujumchi «qirollik klubi» libosidagi o‘zining yubiley — 100-golini aynan prinsipial raqib «Barselona»ga qarshi «el-klasiko» bahsida kiritdi.

Kataloniya klubi maydonida kechgan shiddatli to‘qnashuv mehmonlarning 2:1 hisobidagi irodali g‘alabasi bilan yakun topdi.

«Kamp Nou»dagi dubl va 100-gol tarixi

Ispaniya La Ligasining 10-turidan o‘rin olgan mazkur markaziy uchrashuvning haqiqiy qahramoniga aylangan Mbappe raqib darvozasini ikki bor ishg‘ol qilishga muvaffaq bo‘ldi:

  • 41-daqiqa (99-gol): Birinchi bo‘lim yakuni arafasida fransiyalik yulduz kataloniyaliklar himoyasini yorib o‘tib, hisobni ochdi va «Real» tarkibidagi 99-golini nishonladi;

  • O‘yin so‘ngidagi nuqta (100-yubiley gol): Asosiy vaqt tugashiga oz qolganda yana sahnaga chiqqan Kilian o‘zining dublini rasmiylashtirib, Madrid grandi safidagi gollari sonini roppa-rosa 100 taga yetkazdi;

  • Muhim uch ochko: Ushbu gollar mehmonlarga nafaqat 2:1 hisobidagi g‘alabani, balki chempionlik poygasida juda qimmatli ochkolarni taqdim etdi.

10-turdan keyin La Liga turnir jadvalidagi vaziyat

Prinsipial bahs yakunlari musobaqa jadvalidagi kurashni maksimal darajada qizdirdi:

  • «Barselona» peshqadamlikda: O‘z maydonidagi mag‘lubiyatga qaramay, kataloniyaliklar 27 ochko bilan turnir jadvali peshqadami bo‘lib qolmoqda;

  • «Real Madrid» ta’qibni kuchaytirdi: «El-klasiko»dagi g‘alabadan so‘ng madridliklar o‘z ochkolari sonini 24 taga yetkazib, La Liga jadvalida uchinchi o‘rinda bormoqda va peshqadam bilan oradagi farqni 3 ochkogacha qisqartirdi;

  • Intriga davom etadi: Har ikkala jamoa o‘rtasidagi bu farq La Ligada chempionlik kurashi hali ancha shiddatli kechishidan darak bermoqda.

«El-klasiko» raqamlarda

Ko‘rsatkich

«Barselona»

«Real Madrid»

Hisob

1

2

Gollar muallifi

«Barselona» futbolchisi

Kilian Mbappe (41-daq, 2-taym so‘ngi)

Mbappening natijasi

«Real» safidagi 99 va 100-gollar

To‘plangan ochkolar (10-tur)

27 ochko (1-o‘rin)

24 ochko (3-o‘rin)

Kilian MbappeReal MadridBarselonaEl-klasiko
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“El-klasiko”da intriga qaytdi: Mourinyu “Barselona”ni qanday taslim etganini ochiqladi“El-klasiko”da intriga qaytdi: Mourinyu “Barselona”ni qanday taslim etganini ochiqladiBugun 13:47“Kamp Nou”da Mbappe benefisi: «Real» «El-Klasiko»da «Barselona»ni mag‘lub etdi (video)“Kamp Nou”da Mbappe benefisi: «Real» «El-Klasiko»da «Barselona»ni mag‘lub etdi (video)Bugun 06:52«Bir katakda bitta xo‘roz bo‘lishi kerak»: Laporta Mbappening «Real»ga o‘tishi xato dedi«Bir katakda bitta xo‘roz bo‘lishi kerak»: Laporta Mbappening «Real»ga o‘tishi xato dedi19 oktabr 21:31Lamin Yamal 2026 yilgi «Oltin toʻp»ga daʼvogarligini bildirdiLamin Yamal 2026 yilgi «Oltin toʻp»ga daʼvogarligini bildirdi14 sentabr 13:17“Real Madrid”da mukammal o‘yin: Mourino taktik yurishlari qanday ish berganini aytdi“Real Madrid”da mukammal o‘yin: Mourino taktik yurishlari qanday ish berganini aytdi19 oktabr 11:33Fransuz yulduzi nima sababdan murabbiylar shtabining g‘azabiga uchradi?Fransuz yulduzi nima sababdan murabbiylar shtabining g‘azabiga uchradi?8 oktabr 11:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi