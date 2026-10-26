Kilian Mbappe “el-klasiko”da “Real” safidagi 100-golini urdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kilian Mbappe "Barselona"ga qarshi kechgan "el-klasiko" bahsida dubl qayd etib, "Real" safidagi gollari sonini 100 taga yetkazdi.
- Madrid klubi ushbu uchrashuvda 2:1 hisobida irodali g‘alabaga erishib, La Liga turnir jadvalida ochkolarini 24 taga yetkazdi.
- Mag‘lubiyatga uchraganiga qaramay, 27 ochkoga ega "Barselona" musobaqa jadvalida peshqadamlikni saqlab qoldi.
Fransiya terma jamoasi yetakchisi va Madridning «Real» klubi yulduzi Kilian Mbappe faoliyatidagi yana bir ulkan marrani zabt etdi: fransiyalik hujumchi «qirollik klubi» libosidagi o‘zining yubiley — 100-golini aynan prinsipial raqib «Barselona»ga qarshi «el-klasiko» bahsida kiritdi.
Kataloniya klubi maydonida kechgan shiddatli to‘qnashuv mehmonlarning 2:1 hisobidagi irodali g‘alabasi bilan yakun topdi.
«Kamp Nou»dagi dubl va 100-gol tarixi
Ispaniya La Ligasining 10-turidan o‘rin olgan mazkur markaziy uchrashuvning haqiqiy qahramoniga aylangan Mbappe raqib darvozasini ikki bor ishg‘ol qilishga muvaffaq bo‘ldi:
41-daqiqa (99-gol): Birinchi bo‘lim yakuni arafasida fransiyalik yulduz kataloniyaliklar himoyasini yorib o‘tib, hisobni ochdi va «Real» tarkibidagi 99-golini nishonladi;
O‘yin so‘ngidagi nuqta (100-yubiley gol): Asosiy vaqt tugashiga oz qolganda yana sahnaga chiqqan Kilian o‘zining dublini rasmiylashtirib, Madrid grandi safidagi gollari sonini roppa-rosa 100 taga yetkazdi;
Muhim uch ochko: Ushbu gollar mehmonlarga nafaqat 2:1 hisobidagi g‘alabani, balki chempionlik poygasida juda qimmatli ochkolarni taqdim etdi.
10-turdan keyin La Liga turnir jadvalidagi vaziyat
Prinsipial bahs yakunlari musobaqa jadvalidagi kurashni maksimal darajada qizdirdi:
«Barselona» peshqadamlikda: O‘z maydonidagi mag‘lubiyatga qaramay, kataloniyaliklar 27 ochko bilan turnir jadvali peshqadami bo‘lib qolmoqda;
«Real Madrid» ta’qibni kuchaytirdi: «El-klasiko»dagi g‘alabadan so‘ng madridliklar o‘z ochkolari sonini 24 taga yetkazib, La Liga jadvalida uchinchi o‘rinda bormoqda va peshqadam bilan oradagi farqni 3 ochkogacha qisqartirdi;
Intriga davom etadi: Har ikkala jamoa o‘rtasidagi bu farq La Ligada chempionlik kurashi hali ancha shiddatli kechishidan darak bermoqda.
«El-klasiko» raqamlarda
Ko‘rsatkich
«Barselona»
«Real Madrid»
Hisob
1
2
Gollar muallifi
«Barselona» futbolchisi
Kilian Mbappe (41-daq, 2-taym so‘ngi)
Mbappening natijasi
—
«Real» safidagi 99 va 100-gollar
To‘plangan ochkolar (10-tur)
27 ochko (1-o‘rin)
24 ochko (3-o‘rin)
Izohlar 0
…