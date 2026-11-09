Joze Mourino La Ligada oktyabr oyining eng yaxshi murabbiyi deb topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino Ispaniya La Ligasida oktyabr oyining eng yaxshi murabbiyi deb topildi.
- Portugaliyalik mutaxassis ovoz berish jarayonida Pellegrino Mataratsso va Diyego Simeoneni ortda qoldirib, g‘oliblikni qo‘lga kiritdi.
- U boshqarayotgan jamoa oktyabr oyida «Vilyarreal», «Sevilya» va «Barselona» ustidan g‘alaba qozonib, yuz foizlik natija qayd etdi.
Ispaniya La Ligasi oktyabr oyining eng yaxshi bosh murabbiyi nomini rasman e’lon qildi. Ushbu nufuzli sovrin Madridning «Real» klubini boshqarayotgan tajribali mutaxassis Joze Mourinoga nasib etdi.
Portugaliyalik murabbiy liga tomonidan o‘tkazilgan rasmiy ovoz berish jarayonida munosib raqobatchilari — «Real Sosedad» ustozi Pellegrino Mataratsso hamda «Atletiko» bosh murabbiyi Diyego Simeoneni ortda qoldirib, oy sovrinining mutlaq g‘olibi bo‘ldi.
«Real»ning oktyabrdagi yuz foizlik seriyasi
Mourino boshchiligidagi Madrid grandi oktyabr oyida La Liga doirasida maydonga tushgan barcha uchrashuvlarida faqat g‘alaba qozonib, yuz foizlik natija ko‘rsatdi:
«Vilyarreal» ustidan muhim g‘alaba (1:0): Qat’iy himoya va taktik intizom evaziga qo‘lga kiritilgan uch ochko;
«Sevilya»ning tor-mor etilishi (4:1): «Qirollik klubi» hujum chizig‘ining yorqin va sermahsul o‘yini;
El-Klasikodagi dramatik triumf (2:1): Murosasiz kechgan bahsda prinsipial raqib — «Barselona»ning mag‘lub etilishi oyning eng asosiy voqeasiga aylandi.
Joze Mourinoning oktyabr oyidagi g‘alabalari xronikasi
Raqib jamoa
Hisob
Natija
O‘yin maqomi / Ahamiyati
«Vilyarreal»
1:0
G‘alaba
Murakkab safar va «quruq» hisob
«Sevilya»
4:1
G‘alaba
Hujum chizig‘ining to‘liq ustunligi
«Barselona»
2:1
G‘alaba
El-Klasikodagi hal qiluvchi g‘alaba
La Ligadagi chempionlik poygasi
Mazkur yuz foizlik g‘alabali yurish «Real»ning chempionlik kurashidagi pozitsiyasini sezilarli darajada kuchaytirdi:
O‘rin
Klub
O‘yin
Ochko
Holati
1
«Barselona»
12
33
Turnir jadvali peshqadami
2
«Real Madrid»
12
30
Mourino jamoasi 3 ochkolik masofada ta’qib etmoqda
3
«Atletiko Madrid»
12
28
Kuchli uchlikda kurashni davom ettirmoqda
12-turdan so‘ng 30 ochko jamg‘argan Madrid klubi peshqadam Kataloniya klubidan bor-yo‘g‘i 3 ochkolik farq bilan ikkinchi pog‘onani egallab turibdi va kuzgi mavsumda chempionlik intrigasini yuqori darajaga olib chiqdi.
Izohlar 0
…