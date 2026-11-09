Joze Mourino La Ligada oktyabr oyining eng yaxshi murabbiyi deb topildi

·56·Sport
Joze Mourino La Ligada oktyabr oyining eng yaxshi murabbiyi deb topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino Ispaniya La Ligasida oktyabr oyining eng yaxshi murabbiyi deb topildi.
  • Portugaliyalik mutaxassis ovoz berish jarayonida Pellegrino Mataratsso va Diyego Simeoneni ortda qoldirib, g‘oliblikni qo‘lga kiritdi.
  • U boshqarayotgan jamoa oktyabr oyida «Vilyarreal», «Sevilya» va «Barselona» ustidan g‘alaba qozonib, yuz foizlik natija qayd etdi.

Ispaniya La Ligasi oktyabr oyining eng yaxshi bosh murabbiyi nomini rasman e’lon qildi. Ushbu nufuzli sovrin Madridning «Real» klubini boshqarayotgan tajribali mutaxassis Joze Mourinoga nasib etdi.

Portugaliyalik murabbiy liga tomonidan o‘tkazilgan rasmiy ovoz berish jarayonida munosib raqobatchilari — «Real Sosedad» ustozi Pellegrino Mataratsso hamda «Atletiko» bosh murabbiyi Diyego Simeoneni ortda qoldirib, oy sovrinining mutlaq g‘olibi bo‘ldi.

«Real»ning oktyabrdagi yuz foizlik seriyasi

Mourino boshchiligidagi Madrid grandi oktyabr oyida La Liga doirasida maydonga tushgan barcha uchrashuvlarida faqat g‘alaba qozonib, yuz foizlik natija ko‘rsatdi:

  • «Vilyarreal» ustidan muhim g‘alaba (1:0): Qat’iy himoya va taktik intizom evaziga qo‘lga kiritilgan uch ochko;

  • «Sevilya»ning tor-mor etilishi (4:1): «Qirollik klubi» hujum chizig‘ining yorqin va sermahsul o‘yini;

  • El-Klasikodagi dramatik triumf (2:1): Murosasiz kechgan bahsda prinsipial raqib — «Barselona»ning mag‘lub etilishi oyning eng asosiy voqeasiga aylandi.

Joze Mourinoning oktyabr oyidagi g‘alabalari xronikasi

Raqib jamoa

Hisob

Natija

O‘yin maqomi / Ahamiyati

«Vilyarreal»

1:0

G‘alaba

Murakkab safar va «quruq» hisob

«Sevilya»

4:1

G‘alaba

Hujum chizig‘ining to‘liq ustunligi

«Barselona»

2:1

G‘alaba

El-Klasikodagi hal qiluvchi g‘alaba

La Ligadagi chempionlik poygasi

Mazkur yuz foizlik g‘alabali yurish «Real»ning chempionlik kurashidagi pozitsiyasini sezilarli darajada kuchaytirdi:

O‘rin

Klub

O‘yin

Ochko

Holati

1

«Barselona»

12

33

Turnir jadvali peshqadami

2

«Real Madrid»

12

30

Mourino jamoasi 3 ochkolik masofada ta’qib etmoqda

3

«Atletiko Madrid»

12

28

Kuchli uchlikda kurashni davom ettirmoqda

12-turdan so‘ng 30 ochko jamg‘argan Madrid klubi peshqadam Kataloniya klubidan bor-yo‘g‘i 3 ochkolik farq bilan ikkinchi pog‘onani egallab turibdi va kuzgi mavsumda chempionlik intrigasini yuqori darajaga olib chiqdi.

La LigaReal MadridJoze MourinoEl-Klasiko
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“El-klasiko”da intriga qaytdi: Mourinyu “Barselona”ni qanday taslim etganini ochiqladi“El-klasiko”da intriga qaytdi: Mourinyu “Barselona”ni qanday taslim etganini ochiqladi26 oktabr 13:47Kilian Mbappe “el-klasiko”da “Real” safidagi 100-golini urdiKilian Mbappe “el-klasiko”da “Real” safidagi 100-golini urdi26 oktabr 16:51Joze Mourino Santanderdagi yirik g‘alaba va jamoadagi o‘zgarishlar sirini ochdiJoze Mourino Santanderdagi yirik g‘alaba va jamoadagi o‘zgarishlar sirini ochdi2 noyabr 07:01Joze Mourino «Rasing»ga qarshi «Real»ning qaydnomasini e’lon qildiJoze Mourino «Rasing»ga qarshi «Real»ning qaydnomasini e’lon qildi31 oktabr 23:25Oktyabr oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi? La Liga yakuniy uchlikni e’lon qildiOktyabr oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi? La Liga yakuniy uchlikni e’lon qildi30 oktabr 07:17«Real» rahbariyati Joze Mourinoning faoliyatiga yuqori baho bermoqda«Real» rahbariyati Joze Mourinoning faoliyatiga yuqori baho bermoqda16 oktabr 07:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?