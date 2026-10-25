«Barselona» "El-Klasiko"dagi so‘nggi 5 bahsning 4 tasida yutgan — seriya davom etadimi?

·20·Sport
«Barselona» "El-Klasiko"dagi so‘nggi 5 bahsning 4 tasida yutgan — seriya davom etadimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniya La Ligasining 10-turi doirasida «Barselona» va «Real Madrid» jamoalari o‘rtasidagi navbatdagi «El-Klasiko» bahsi 26 oktyabrga o‘tar kechasi soat 01:00 da «Spotify Kamp Nou» stadionida boshlanadi.
  • Statistikaga ko‘ra, so‘nggi beshta rasmiy o‘yinning to‘rttasida kataloniyaliklar, bir tasida esa madridliklar g‘alaba qozongan.
  • Mazkur uchrashuvni boshqarib borish Xuan Martines Munuyera boshchiligidagi hakamlar brigadasiga topshirildi.

Bugun, 25 oktyabr oqshomida jahon futbolining millionlab muxlislari intizorlik bilan kutgan markaziy voqelik — Ispaniya La Ligasining 10-turi doirasidagi navbatdagi «El-Klasiko» start oladi.

Kataloniyaning muhtasham «Spotify Kamp Nou» stadionida bo‘lib o‘tadigan ushbu to‘qnashuv Toshkent vaqti bilan 26 oktyabrga o‘tar kechasi soat 01:00 da boshlanadi. Mazkur murosasiz va yuqori bosimli bahsni boshqarib borish tajribali hakam Xuan Martines Munuyera boshchiligidagi hakamlar brigadasiga ishonib topshirildi.

So‘nggi beshta rasmiy to‘qnashuv: «Barselona»ning mutlaq ustunligi

Jamoalarning o‘zaro so‘nggi rasmiy o‘yinlari statistikasiga nazar tashlansa, Kataloniya klubining yaqqol ustunligi ko‘zga tashlanadi: so‘nggi 5 uchrashuvning 4 tasida «Barselona», faqat 1 tasida «Real Madrid» g‘alaba qozongan.

  • 10.05.2026, La Liga (35-tur): «Barselona» — «Real» 2:0;

  • 11.01.2026, Ispaniya Superkubogi (final): «Barselona» — «Real» 3:2;

  • 26.10.2025, La Liga (10-tur): «Real» — «Barselona» 2:1 («Qaymoqranglilar»ning so‘nggi yagona g‘alabasi);

  • 11.05.2025, La Liga (35-tur): «Barselona» — «Real» 4:3;

  • 26.04.2025, Ispaniya kubogi (final): «Barselona» — «Real» 3:2.

Nima uchun bu o‘yin 10-turning burilish nuqtasi?

La Liganing joriy mavsumida chempionlik kurashi avjiga chiqqan pallada ushbu klassik derbi bir qator strategik savollarga oydinlik kiritadi:

  • Psixologik ustunlik: «Barselona» o‘zaro o‘yinlardagi muvaffaqiyatli seriyani davom ettirib, turnir jadvalidagi peshqadamlik pozitsiyasini yanada mustahkamlash niyatida;

  • Revansh ishtiyoqi: Madridliklar esa raqib maydonidagi murakkab sinovda g‘alaba qozonib, salbiy seriyaga chek qo‘yish va ochkolar farqini qisqartirishni maqsad qilgan;

  • Hakamlik bosimi: Munuyera boshchiligidagi referilar guruhiga har ikki klub o‘rtasidagi an’anaviy ehtiroslar, bahsli vaziyatlar va bosimni professional darajada jilovlash mas’uliyati yuklanadi.

El-KlasikoBarselonaReal MadridLa Liga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

100 foizlik natijaga qarshi Madrid bosimi: “El-Klasiko” oldidan muhim ma’lumotlar100 foizlik natijaga qarshi Madrid bosimi: “El-Klasiko” oldidan muhim ma’lumotlarBugun 17:25"El-Klasiko” oldidan katta mojaro: “Barselona” rahbari Peres siyosatini tanqid qildi"El-Klasiko” oldidan katta mojaro: “Barselona” rahbari Peres siyosatini tanqid qildi18 oktabr 12:42Rodri “El-Klasiko” oldidan “Real Madrid”ning xavfli jihati haqida ogohlantirdiRodri “El-Klasiko” oldidan “Real Madrid”ning xavfli jihati haqida ogohlantirdiBugun 13:52Kilian Mbappe jarohati jiddiy emas va El-Klasikoda maydonga tushadiKilian Mbappe jarohati jiddiy emas va El-Klasikoda maydonga tushadi26 sentabr 23:52Qiymati tushgan yulduzlar: La Ligada qaysi top-futbolchilar arzonlashdi?Qiymati tushgan yulduzlar: La Ligada qaysi top-futbolchilar arzonlashdi?5 oktabr 19:29Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandiErling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi20 oktabr 12:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi