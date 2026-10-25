«Barselona» "El-Klasiko"dagi so‘nggi 5 bahsning 4 tasida yutgan — seriya davom etadimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniya La Ligasining 10-turi doirasida «Barselona» va «Real Madrid» jamoalari o‘rtasidagi navbatdagi «El-Klasiko» bahsi 26 oktyabrga o‘tar kechasi soat 01:00 da «Spotify Kamp Nou» stadionida boshlanadi.
- Statistikaga ko‘ra, so‘nggi beshta rasmiy o‘yinning to‘rttasida kataloniyaliklar, bir tasida esa madridliklar g‘alaba qozongan.
- Mazkur uchrashuvni boshqarib borish Xuan Martines Munuyera boshchiligidagi hakamlar brigadasiga topshirildi.
Bugun, 25 oktyabr oqshomida jahon futbolining millionlab muxlislari intizorlik bilan kutgan markaziy voqelik — Ispaniya La Ligasining 10-turi doirasidagi navbatdagi «El-Klasiko» start oladi.
Kataloniyaning muhtasham «Spotify Kamp Nou» stadionida bo‘lib o‘tadigan ushbu to‘qnashuv Toshkent vaqti bilan 26 oktyabrga o‘tar kechasi soat 01:00 da boshlanadi. Mazkur murosasiz va yuqori bosimli bahsni boshqarib borish tajribali hakam Xuan Martines Munuyera boshchiligidagi hakamlar brigadasiga ishonib topshirildi.
So‘nggi beshta rasmiy to‘qnashuv: «Barselona»ning mutlaq ustunligi
Jamoalarning o‘zaro so‘nggi rasmiy o‘yinlari statistikasiga nazar tashlansa, Kataloniya klubining yaqqol ustunligi ko‘zga tashlanadi: so‘nggi 5 uchrashuvning 4 tasida «Barselona», faqat 1 tasida «Real Madrid» g‘alaba qozongan.
10.05.2026, La Liga (35-tur): «Barselona» — «Real» 2:0;
11.01.2026, Ispaniya Superkubogi (final): «Barselona» — «Real» 3:2;
26.10.2025, La Liga (10-tur): «Real» — «Barselona» 2:1 («Qaymoqranglilar»ning so‘nggi yagona g‘alabasi);
11.05.2025, La Liga (35-tur): «Barselona» — «Real» 4:3;
26.04.2025, Ispaniya kubogi (final): «Barselona» — «Real» 3:2.
Nima uchun bu o‘yin 10-turning burilish nuqtasi?
La Liganing joriy mavsumida chempionlik kurashi avjiga chiqqan pallada ushbu klassik derbi bir qator strategik savollarga oydinlik kiritadi:
Psixologik ustunlik: «Barselona» o‘zaro o‘yinlardagi muvaffaqiyatli seriyani davom ettirib, turnir jadvalidagi peshqadamlik pozitsiyasini yanada mustahkamlash niyatida;
Revansh ishtiyoqi: Madridliklar esa raqib maydonidagi murakkab sinovda g‘alaba qozonib, salbiy seriyaga chek qo‘yish va ochkolar farqini qisqartirishni maqsad qilgan;
Hakamlik bosimi: Munuyera boshchiligidagi referilar guruhiga har ikki klub o‘rtasidagi an’anaviy ehtiroslar, bahsli vaziyatlar va bosimni professional darajada jilovlash mas’uliyati yuklanadi.
Izohlar 0
…