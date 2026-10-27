“Bu biz uchun og‘ir zarba bo‘ldi”: Laporta “El-Klasiko”dagi alamli mag‘lubiyat haqida

·51·Sport
“Bu biz uchun og‘ir zarba bo‘ldi”: Laporta “El-Klasiko”dagi alamli mag‘lubiyat haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniya La Ligasining 10-turida «Barselona» o‘z maydonida «Real Madrid»ga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
  • Klub prezidenti Joan Laporta ushbu natijani og‘ir zarba deb atagan bo‘lsa-da, jamoa yosh va istiqbolli tarkibga ega ekanligini ta’kidladi.
  • Mag‘lubiyatga qaramay, «Barselona»
  • 27 ochko bilan turnir jadvalida peshqadamlikni saqlab qolmoqda va chempionlik uchun kurashni davom ettiradi.

Ispaniya La Ligasining 10-turidan o‘rin olgan dunyo futbolining bosh to‘qnashuvi — «El-Klasiko» kutilmagan natija bilan yakunlandi. Kataloniyaning «Barselona» klubi o‘z maydonida azaliy raqibi Madridning «Real» jamoasini qabul qilib, 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Uchrashuvdan so‘ng «ko‘k-anorranglilar» prezidenti Joan Laporta Marca nashriga bergan intervyusida mazkur natija va jamoaning keyingi rejalariga to‘xtaldi.

Klub rahbari mag‘lubiyatni tan olgan bo‘lsa-da, vahimaga o‘rin yo‘qligini, tarkib yosh va istiqbolli futbolchilardan iborat ekanini hamda «Barselona» hamon musobaqa peshqadami bo‘lib qolayotganini alohida ta’kidladi.

«Real» yetakchilarni yopib qo‘ydi: Laporta mag‘lubiyat omillari haqida

Joan Laporta bahsdagi taktik kurash va maydondagi muhitga quyidagicha baho berdi:

  • Og‘ir zarba, ammo sinish emas: «Bu biz uchun haqiqatan ham og‘ir zarba bo‘ldi. Lekin jamoa tezda o‘zini qo‘lga olmoqda. Tarkibimizda ko‘plab yosh iqtidorlar bor, bunday katta bosim ostidagi o‘yinlar ular uchun ulkan tajriba maktabidir»;

  • Raqibning qattiq nazorati: «“Real” bu bahsda taktik jihatdan puxta tayyorgarlik ko‘rgani ko‘rindi — ular asosiy yetakchi futbolchilarimizni juda qattiq nazorat ostiga oldi va hujumlarimizni cheklashga erishdi»;

  • Murabbiylar tahlili: «Murabbiylar shtabi o‘yindagi barcha xato va kamchiliklarni atroflicha tahlil qildi. Oldimizda hali juda uzun yo‘l va muhim uchrashuvlar turibdi».

Turnir jadvalidagi vaziyat: Maqsad faqat chempionlik

«El-Klasiko»dagi ochko yo‘qotishiga qaramasdan, Kataloniya klubi La Liga peshqadamligini o‘z qo‘lida saqlab turibdi:

  • 3 ochkolik ustunlik: 10 ta turdan so‘ng «Barselona» hisobida 27 ochko mavjud bo‘lib, jamoa asosiy ta’qibchisi bo‘lgan «Real Madrid»dan (24 ochko) 3 ochko oldinda bormoqda;

  • O‘zgarmas maqsad: «Shunga qaramay, biz hali ham turnir jadvalida peshqadammiz. Maqsadimiz o‘zgarmagan — biz oxirigacha chempionlik uchun kurashamiz va bu maqsadga erishamiz», — deya fikrini yakunladi Laporta.

La Liga | 10-tur «El-Klasiko» tafsilotlari

Ko‘rsatkich

«Barselona»

«Real Madrid»

Hisob

1

2

Maydon

«Monjuik» / «Kamp Nou» (Barselona)

Mehmon

Joriy ochkolar

27 ochko

24 ochko

Turnir jadvalidagi o‘rni

1-o‘rin (peshqadam)

2-o‘rin

Ochkolar farqi

+3 ochko oldinda

-3 ochko ortda

Klub rahbariyati reaksiyasi

«Og‘ir zarba, ammo maqsad o‘zgarmagan»

Muhim safar g‘alabasi

BarselonaReal MadridEl-KlasikoLa Liga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Barselona» "El-Klasiko"dagi so‘nggi 5 bahsning 4 tasida yutgan — seriya davom etadimi?«Barselona» "El-Klasiko"dagi so‘nggi 5 bahsning 4 tasida yutgan — seriya davom etadimi?25 oktabr 17:33100 foizlik natijaga qarshi Madrid bosimi: “El-Klasiko” oldidan muhim ma’lumotlar100 foizlik natijaga qarshi Madrid bosimi: “El-Klasiko” oldidan muhim ma’lumotlar25 oktabr 17:25"El-Klasiko” oldidan katta mojaro: “Barselona” rahbari Peres siyosatini tanqid qildi"El-Klasiko” oldidan katta mojaro: “Barselona” rahbari Peres siyosatini tanqid qildi18 oktabr 12:42“Kamp Nou”da Mbappe benefisi: «Real» «El-Klasiko»da «Barselona»ni mag‘lub etdi (video)“Kamp Nou”da Mbappe benefisi: «Real» «El-Klasiko»da «Barselona»ni mag‘lub etdi (video)Kecha 06:52Rodri “El-Klasiko” oldidan “Real Madrid”ning xavfli jihati haqida ogohlantirdiRodri “El-Klasiko” oldidan “Real Madrid”ning xavfli jihati haqida ogohlantirdi25 oktabr 13:52Kilian Mbappe jarohati jiddiy emas va El-Klasikoda maydonga tushadiKilian Mbappe jarohati jiddiy emas va El-Klasikoda maydonga tushadi26 sentabr 23:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi