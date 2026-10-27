“Bu biz uchun og‘ir zarba bo‘ldi”: Laporta “El-Klasiko”dagi alamli mag‘lubiyat haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniya La Ligasining 10-turida «Barselona» o‘z maydonida «Real Madrid»ga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
- Klub prezidenti Joan Laporta ushbu natijani og‘ir zarba deb atagan bo‘lsa-da, jamoa yosh va istiqbolli tarkibga ega ekanligini ta’kidladi.
- Mag‘lubiyatga qaramay, «Barselona»
- 27 ochko bilan turnir jadvalida peshqadamlikni saqlab qolmoqda va chempionlik uchun kurashni davom ettiradi.
Ispaniya La Ligasining 10-turidan o‘rin olgan dunyo futbolining bosh to‘qnashuvi — «El-Klasiko» kutilmagan natija bilan yakunlandi. Kataloniyaning «Barselona» klubi o‘z maydonida azaliy raqibi Madridning «Real» jamoasini qabul qilib, 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Uchrashuvdan so‘ng «ko‘k-anorranglilar» prezidenti Joan Laporta Marca nashriga bergan intervyusida mazkur natija va jamoaning keyingi rejalariga to‘xtaldi.
Klub rahbari mag‘lubiyatni tan olgan bo‘lsa-da, vahimaga o‘rin yo‘qligini, tarkib yosh va istiqbolli futbolchilardan iborat ekanini hamda «Barselona» hamon musobaqa peshqadami bo‘lib qolayotganini alohida ta’kidladi.
«Real» yetakchilarni yopib qo‘ydi: Laporta mag‘lubiyat omillari haqida
Joan Laporta bahsdagi taktik kurash va maydondagi muhitga quyidagicha baho berdi:
Og‘ir zarba, ammo sinish emas: «Bu biz uchun haqiqatan ham og‘ir zarba bo‘ldi. Lekin jamoa tezda o‘zini qo‘lga olmoqda. Tarkibimizda ko‘plab yosh iqtidorlar bor, bunday katta bosim ostidagi o‘yinlar ular uchun ulkan tajriba maktabidir»;
Raqibning qattiq nazorati: «“Real” bu bahsda taktik jihatdan puxta tayyorgarlik ko‘rgani ko‘rindi — ular asosiy yetakchi futbolchilarimizni juda qattiq nazorat ostiga oldi va hujumlarimizni cheklashga erishdi»;
Murabbiylar tahlili: «Murabbiylar shtabi o‘yindagi barcha xato va kamchiliklarni atroflicha tahlil qildi. Oldimizda hali juda uzun yo‘l va muhim uchrashuvlar turibdi».
Turnir jadvalidagi vaziyat: Maqsad faqat chempionlik
«El-Klasiko»dagi ochko yo‘qotishiga qaramasdan, Kataloniya klubi La Liga peshqadamligini o‘z qo‘lida saqlab turibdi:
3 ochkolik ustunlik: 10 ta turdan so‘ng «Barselona» hisobida 27 ochko mavjud bo‘lib, jamoa asosiy ta’qibchisi bo‘lgan «Real Madrid»dan (24 ochko) 3 ochko oldinda bormoqda;
O‘zgarmas maqsad: «Shunga qaramay, biz hali ham turnir jadvalida peshqadammiz. Maqsadimiz o‘zgarmagan — biz oxirigacha chempionlik uchun kurashamiz va bu maqsadga erishamiz», — deya fikrini yakunladi Laporta.
La Liga | 10-tur «El-Klasiko» tafsilotlari
Ko‘rsatkich
«Barselona»
«Real Madrid»
Hisob
1
2
Maydon
«Monjuik» / «Kamp Nou» (Barselona)
Mehmon
Joriy ochkolar
27 ochko
24 ochko
Turnir jadvalidagi o‘rni
1-o‘rin (peshqadam)
2-o‘rin
Ochkolar farqi
+3 ochko oldinda
-3 ochko ortda
Klub rahbariyati reaksiyasi
«Og‘ir zarba, ammo maqsad o‘zgarmagan»
Muhim safar g‘alabasi
Izohlar 0
…