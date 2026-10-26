Istanbul derbisida “Beshiktosh”ning qo‘li baland keldi: Shomurodov 75 daqiqa o‘ynadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiya Superligasining 9-turi doirasida «Beshiktosh» o‘z maydonida «Bashakshehir»ni 2:0 hisobida mag‘lub etdi.
- Mazkur bahsda Eldor Shomurodov mehmonlar safida asosiy tarkibda maydonga tushib, 75 daqiqa harakat qildi, Abbos Fayzullayev esa zaxirada qoldirildi.
- Mezbonlar g‘alabani ikkinchi bo‘lim oxirida Oh Hyon Gyu va Olaytan kiritgan gollar evaziga qo‘lga kiritdi.
Turkiya Superligasining 9-turi doirasida Istanbulning ikki jamoasi to‘qnash keldi: «Bashakshehir» safarda nomdor «Beshiktosh»ga 0:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. «Tupras Stadium» maydonida kechgan bellashuvda mezbonlar ikkinchi bo‘lim oxirida kiritilgan ketma-ket gollar evaziga muhim g‘alabani rasmiylashtirdi.
Mazkur uchrashuvda O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov mehmonlar safida asosiy tarkibda maydonga tushib, 75 daqiqa davomida harakat qildi. Iqtidorli yarimhimoyachi Abbos Fayzullayev esa ketma-ket ikkinchi o‘yinda ham zaxira o‘rindig‘ida qoldirildi va maydonga tushmadi.
O‘yin taqdirini hal qilgan so‘nggi daqiqalar
Bahs uzoq vaqt davomida keskin va teng kurashlar ostida kechdi:
Shomurodovning almashtirilishi: Eldor Shomurodov hujum markazida faol harakat qilib, 75-daqiqada o‘z o‘rnini Yildirimga bo‘shatib berdi;
76-daqiqa — Oh Hyon Gyudan gol: Shomurodov almashtirilgan zahoti mezbonlar hisobni ochishga erishdi. 65-daqiqada zaxiradan tushgan Oh Hyon Gyu darvozani aniq nishonga oldi;
89-daqiqa — Olaytanning yakuniy nuqtasi: O‘yin tugashi arafasida Olaytan hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirib, «qora burgutlar»ga ishonchli g‘alaba keltirdi;
Fayzullayevning holati: «Bashakshehir» murabbiylar shtabi ketma-ket ikkinchi bahsda o‘zbekistonlik pleymeyker Abbos Fayzullayevni maydonga tushirmagani muxlislar o‘rtasida savollarni ko‘paytirdi.
Musobaqa jadvalidagi holat
Uchrashuv natijasi jamoalarning Superligadagi mavqeiga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi:
«Beshiktosh» 4-o‘ringa ko‘tarildi: Irodali g‘alabadan so‘ng ochkolarini 18 taga yetkazgan maydon egalari turnir jadvalining 4-pog‘onasiga ko‘tarilib, yetakchilar safiga qo‘shildi;
«Bashakshehir» pastki o‘rinlarda: 11 ochko bilan qolgan mehmonlar 12-o‘rinda qolib, xavfli zonadan uzoqlasha olmadi.
Turkiya Superligasi | 9-tur
Ko‘rsatkich
«Beshiktosh»
«Bashakshehir»
Hisob
2
0
Gollar
Oh Hyon Gyu (76), Olaytan (89)
—
Eldor Shomurodov
—
75 daqiqa o‘ynadi (almashtirildi)
Abbos Fayzullayev
—
To‘liq zaxirada qoldi
To‘plangan ochkolar
18 ochko (4-o‘rin)
11 ochko (12-o‘rin)
Stadion
«Tupras Stadium», Istanbul
26 oktyabr, 2026 yil
Izohlar 0
…