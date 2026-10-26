Istanbul derbisida “Beshiktosh”ning qo‘li baland keldi: Shomurodov 75 daqiqa o‘ynadi

·0·Sport
Istanbul derbisida “Beshiktosh”ning qo‘li baland keldi: Shomurodov 75 daqiqa o‘ynadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiya Superligasining 9-turi doirasida «Beshiktosh» o‘z maydonida «Bashakshehir»ni 2:0 hisobida mag‘lub etdi.
  • Mazkur bahsda Eldor Shomurodov mehmonlar safida asosiy tarkibda maydonga tushib, 75 daqiqa harakat qildi, Abbos Fayzullayev esa zaxirada qoldirildi.
  • Mezbonlar g‘alabani ikkinchi bo‘lim oxirida Oh Hyon Gyu va Olaytan kiritgan gollar evaziga qo‘lga kiritdi.

Turkiya Superligasining 9-turi doirasida Istanbulning ikki jamoasi to‘qnash keldi: «Bashakshehir» safarda nomdor «Beshiktosh»ga 0:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. «Tupras Stadium» maydonida kechgan bellashuvda mezbonlar ikkinchi bo‘lim oxirida kiritilgan ketma-ket gollar evaziga muhim g‘alabani rasmiylashtirdi.

Mazkur uchrashuvda O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov mehmonlar safida asosiy tarkibda maydonga tushib, 75 daqiqa davomida harakat qildi. Iqtidorli yarimhimoyachi Abbos Fayzullayev esa ketma-ket ikkinchi o‘yinda ham zaxira o‘rindig‘ida qoldirildi va maydonga tushmadi.

O‘yin taqdirini hal qilgan so‘nggi daqiqalar

Bahs uzoq vaqt davomida keskin va teng kurashlar ostida kechdi:

  • Shomurodovning almashtirilishi: Eldor Shomurodov hujum markazida faol harakat qilib, 75-daqiqada o‘z o‘rnini Yildirimga bo‘shatib berdi;

  • 76-daqiqa — Oh Hyon Gyudan gol: Shomurodov almashtirilgan zahoti mezbonlar hisobni ochishga erishdi. 65-daqiqada zaxiradan tushgan Oh Hyon Gyu darvozani aniq nishonga oldi;

  • 89-daqiqa — Olaytanning yakuniy nuqtasi: O‘yin tugashi arafasida Olaytan hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirib, «qora burgutlar»ga ishonchli g‘alaba keltirdi;

  • Fayzullayevning holati: «Bashakshehir» murabbiylar shtabi ketma-ket ikkinchi bahsda o‘zbekistonlik pleymeyker Abbos Fayzullayevni maydonga tushirmagani muxlislar o‘rtasida savollarni ko‘paytirdi.

Musobaqa jadvalidagi holat

Uchrashuv natijasi jamoalarning Superligadagi mavqeiga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi:

  • «Beshiktosh» 4-o‘ringa ko‘tarildi: Irodali g‘alabadan so‘ng ochkolarini 18 taga yetkazgan maydon egalari turnir jadvalining 4-pog‘onasiga ko‘tarilib, yetakchilar safiga qo‘shildi;

  • «Bashakshehir» pastki o‘rinlarda: 11 ochko bilan qolgan mehmonlar 12-o‘rinda qolib, xavfli zonadan uzoqlasha olmadi.

Turkiya Superligasi | 9-tur

Ko‘rsatkich

«Beshiktosh»

«Bashakshehir»

Hisob

2

0

Gollar

Oh Hyon Gyu (76), Olaytan (89)

Eldor Shomurodov

75 daqiqa o‘ynadi (almashtirildi)

Abbos Fayzullayev

To‘liq zaxirada qoldi

To‘plangan ochkolar

18 ochko (4-o‘rin)

11 ochko (12-o‘rin)

Stadion

«Tupras Stadium», Istanbul

26 oktyabr, 2026 yil

Turkiya SuperligasiEldor ShomurodovAbbos FayzullayevBeshiktosh
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Istanbul derbisi: “Bashakshehir” safarda yulduzli “Beshiktosh” sinovidan o‘tadiIstanbul derbisi: “Bashakshehir” safarda yulduzli “Beshiktosh” sinovidan o‘tadiBugun 20:48Turkiyada “Oltin butsa” uchun ayovsiz jang: Shomurodov va Muriki Orbanga yetib oldiTurkiyada “Oltin butsa” uchun ayovsiz jang: Shomurodov va Muriki Orbanga yetib oldi23 oktabr 14:14Dusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiDusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdi12 avgust 23:54Beshiktosh — Kristal Pelas: tarkiblar va jonli matnBeshiktosh — Kristal Pelas: tarkiblar va jonli matn22 oktabr 22:50Xoffenxaym — Beshiktosh: tarkiblar va jonli matnXoffenxaym — Beshiktosh: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 22:48Muhammad Salah Turkiyaga koʻchib oʻtishga yaqin: Beshiktosh yulduzga katta maosh taklif qildiMuhammad Salah Turkiyaga koʻchib oʻtishga yaqin: Beshiktosh yulduzga katta maosh taklif qildi26 iyul 21:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi