Istanbul derbisi: “Bashakshehir” safarda yulduzli “Beshiktosh” sinovidan o‘tadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiya Superligasining 9-turi doirasida Istanbulning «Beshiktosh» va «Bashakshehir» jamoalari «Tupras Stadium» maydonida o‘zaro bahs olib boradi.
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov uchrashuvni «Bashakshehir» safida asosiy tarkibda boshlasa, Abbos Fayzullayev o‘yinni zaxira o‘rindig‘ida kutib oladi.
Turkiya Superligasining 9-turi markaziy bahslaridan birida Istanbulning ikki nomdor jamoasi — «Beshiktosh» hamda «Bashakshehir» o‘zaro to‘qnash keladi. Uchrashuv «Tupras Stadium» maydonida bo‘lib o‘tadi va o‘zbekistonlik futbol ishqibozlarining diqqat markazida bo‘lishi tabiiy.
Mehmonlar safida O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori va yetakchi hujumchisi Eldor Shomurodov uchrashuvni dastlabki daqiqalardan asosiy tarkibda boshlaydi. Mahoratli yarimhimoyachi Abbos Fayzullayev esa o‘yinni zaxira o‘rindig‘ida kutib oladigan bo‘ldi.
Turnir jadvalidagi holat va kurash shiddati
Har ikkala jamoa uchun ham ushbu bahs yuqori pog‘onalarga ko‘tarilish yo‘lida o‘ta muhim ahamiyat kasb etadi:
«Beshiktosh»ning yuqoriga intilishi: Ortda qolgan turlardan so‘ng 15 ochko jamg‘arib, jadvalning 6-pog‘onasida borayotgan maydon egalari yetakchilar safiga yanada yaqinlashish uchun faqat g‘alabani ko‘zlamoqda;
«Bashakshehir» vaziyatni o‘nglashi shart: 11 ochko bilan 12-o‘rinda borayotgan mehmonlar uchun har bir ochko oltinga teng bo‘lib, g‘alaba ularni kuchli o‘nlik sari olib chiqadi;
O‘zbek legionerlari omili: Shomurodovning asosiy tarkibdagi faolligi va hujumdagi yetakchiligi bahs taqdirini hal qiluvchi muhim omillardan biriga aylanishi kutilmoqda.
Jamoalarning rasmiy tarkiblari
Uchrashuvga tashlangan tarkiblarda Yevropa futbolining bir qator taniqli yulduzlarini ko‘rish mumkin:
«Beshiktosh» asosiy tarkibi: Nyubel, Murillo, Agbadu, Topchu, Yilmaz, Ndidi, Cherniy, Olaytan, O‘zjan, Trossar, Vlahovich;
«Bashakshehir» asosiy tarkibi: Shengezer, Karbovnik, Bayram, Ba, Xarebashvili, Kemen, Gunesh, Olsen, Sari, Shomurodov, Bozok;
Zaxira kuchi: «Bashakshehir» ixtiyorida ikkinchi bo‘limda o‘yin sur’atini kuchaytirish uchun Abbos Fayzullayevdek texnik mahoratli pleymeyker bor.
O‘yin vizitkasi: «Beshiktosh» — «Bashakshehir»
Ko‘rsatkich
Ma’lumot
Musobaqa
Turkiya Superligasi, 9-tur
Sana
2026 yil 26 oktyabr
Stadion
«Tupras Stadium», Istanbul
Jamoalarning o‘rni
«Beshiktosh» (15 ochko, 6-o‘rin) — «Bashakshehir» (11 ochko, 12-o‘rin)
O‘zbek futbolchilari
Eldor Shomurodov (asosiy tarkibda), Abbos Fayzullayev (zaxirada)
Izohlar 0
…