Istanbul derbisi: “Bashakshehir” safarda yulduzli “Beshiktosh” sinovidan o‘tadi

·66·Sport
Istanbul derbisi: “Bashakshehir” safarda yulduzli “Beshiktosh” sinovidan o‘tadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiya Superligasining 9-turi doirasida Istanbulning «Beshiktosh» va «Bashakshehir» jamoalari «Tupras Stadium» maydonida o‘zaro bahs olib boradi.
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov uchrashuvni «Bashakshehir» safida asosiy tarkibda boshlasa, Abbos Fayzullayev o‘yinni zaxira o‘rindig‘ida kutib oladi.

Turkiya Superligasining 9-turi markaziy bahslaridan birida Istanbulning ikki nomdor jamoasi — «Beshiktosh» hamda «Bashakshehir» o‘zaro to‘qnash keladi. Uchrashuv «Tupras Stadium» maydonida bo‘lib o‘tadi va o‘zbekistonlik futbol ishqibozlarining diqqat markazida bo‘lishi tabiiy.

Mehmonlar safida O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori va yetakchi hujumchisi Eldor Shomurodov uchrashuvni dastlabki daqiqalardan asosiy tarkibda boshlaydi. Mahoratli yarimhimoyachi Abbos Fayzullayev esa o‘yinni zaxira o‘rindig‘ida kutib oladigan bo‘ldi.

Turnir jadvalidagi holat va kurash shiddati

Har ikkala jamoa uchun ham ushbu bahs yuqori pog‘onalarga ko‘tarilish yo‘lida o‘ta muhim ahamiyat kasb etadi:

  • «Beshiktosh»ning yuqoriga intilishi: Ortda qolgan turlardan so‘ng 15 ochko jamg‘arib, jadvalning 6-pog‘onasida borayotgan maydon egalari yetakchilar safiga yanada yaqinlashish uchun faqat g‘alabani ko‘zlamoqda;

  • «Bashakshehir» vaziyatni o‘nglashi shart: 11 ochko bilan 12-o‘rinda borayotgan mehmonlar uchun har bir ochko oltinga teng bo‘lib, g‘alaba ularni kuchli o‘nlik sari olib chiqadi;

  • O‘zbek legionerlari omili: Shomurodovning asosiy tarkibdagi faolligi va hujumdagi yetakchiligi bahs taqdirini hal qiluvchi muhim omillardan biriga aylanishi kutilmoqda.

Jamoalarning rasmiy tarkiblari

Uchrashuvga tashlangan tarkiblarda Yevropa futbolining bir qator taniqli yulduzlarini ko‘rish mumkin:

  • «Beshiktosh» asosiy tarkibi: Nyubel, Murillo, Agbadu, Topchu, Yilmaz, Ndidi, Cherniy, Olaytan, O‘zjan, Trossar, Vlahovich;

  • «Bashakshehir» asosiy tarkibi: Shengezer, Karbovnik, Bayram, Ba, Xarebashvili, Kemen, Gunesh, Olsen, Sari, Shomurodov, Bozok;

  • Zaxira kuchi: «Bashakshehir» ixtiyorida ikkinchi bo‘limda o‘yin sur’atini kuchaytirish uchun Abbos Fayzullayevdek texnik mahoratli pleymeyker bor.

Istanbul derbisi: “Bashakshehir” safarda yulduzli “Beshiktosh” sinovidan o‘tadi

O‘yin vizitkasi: «Beshiktosh» — «Bashakshehir»

Ko‘rsatkich

Ma’lumot

Musobaqa

Turkiya Superligasi, 9-tur

Sana

2026 yil 26 oktyabr

Stadion

«Tupras Stadium», Istanbul

Jamoalarning o‘rni

«Beshiktosh» (15 ochko, 6-o‘rin) — «Bashakshehir» (11 ochko, 12-o‘rin)

O‘zbek futbolchilari

Eldor Shomurodov (asosiy tarkibda), Abbos Fayzullayev (zaxirada)

Turkiya SuperligasiEldor ShomurodovAbbos FayzullayevBeshiktosh
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada “Oltin butsa” uchun ayovsiz jang: Shomurodov va Muriki Orbanga yetib oldiTurkiyada “Oltin butsa” uchun ayovsiz jang: Shomurodov va Muriki Orbanga yetib oldi23 oktabr 14:14Beshiktosh — Kristal Pelas: tarkiblar va jonli matnBeshiktosh — Kristal Pelas: tarkiblar va jonli matn22 oktabr 22:50Dusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiDusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdi12 avgust 23:54Xoffenxaym — Beshiktosh: tarkiblar va jonli matnXoffenxaym — Beshiktosh: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 22:48Muhammad Salah Turkiyaga koʻchib oʻtishga yaqin: Beshiktosh yulduzga katta maosh taklif qildiMuhammad Salah Turkiyaga koʻchib oʻtishga yaqin: Beshiktosh yulduzga katta maosh taklif qildi26 iyul 21:39«Fenerbahche» va «Trabzonspor»dan taklif: Eldor faoliyatini qayerda davom ettiradi?«Fenerbahche» va «Trabzonspor»dan taklif: Eldor faoliyatini qayerda davom ettiradi?12 avgust 18:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi