Turkiyada to‘purarlar poygasi: Shomurodov 9-golini urib, Saloh va Osimxenga tenglashdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiya chempionatining 12-turida «Bashakshehir» hujumchisi Eldor Shomurodov o'z hisobidagi gollar sonini 9 taga yetkazdi.
- Ushbu natija bilan o'zbekistonlik futbolchi Muhammad Saloh, Viktor Osimxen va Adrian Benedichak bilan birgalikda to'purarlar ro'yxatining uchinchi pog'onasini bo'lishib turibdi.
- «Beshiktosh» vakili Dushan Vlaxovich esa 11 ta gol bilan musobaqa peshqadamiga aylandi.
- Avvalgi yetakchi Gift Orban 10 ta gol bilan ikkinchi o'ringa tushib qoldi.
Turkiya chempionatining bir necha kun davom etgan 12-turi yakunlariga ko‘ra to‘purarlar bahsida jiddiy o‘zgarishlar ro‘y berdi va musobaqa peshqadami almashdi.
Ushbu turda «Beshiktosh» hujumchisi Dushan Vlaxovich xuddi avvalgi turdagi kabi yana dubl qayd etdi. Serbiyalik forvardning «Konyaspor» darvozasiga kiritgan ikki goli jamoasiga g‘alaba keltirish barobarida, uni to‘purarlar poygasida 11 ta gol bilan birinchi o‘ringa olib chiqdi. Bungacha yetakchilik qilgan «Amed» hujumchisi Gift Orban esa 12-turda maydonni golsiz tark etib, peshqadamlikni boy berdi.
12-turdan keyingi to‘purarlar ro‘yxati
O‘rin
Futbolchi
Klub
Gollar soni
1
Dushan Vlaxovich
«Beshiktosh»
11
2
Gift Orban
«Amed»
10 (o‘zgarishsiz qoldi)
3–6
«Bashakshehir»
9
3–6
Muhammad Saloh
«Trabzonspor»
9
3–6
Viktor Osimxen
«Galatasaroy»
9
3–6
Adrian Benedichak
«Kasimpasha»
9
Shomurodovning 77-daqiqadagi goli va 9 ta gol urgan yulduzlar raqobati
12-turning so‘nggi uchrashuvida «Bashakshehir» o‘z maydonida «Chorum»ga 0:2 hisobida imkoniyatni boy berayotgan bir paytda, 77-daqiqada Eldor Shomurodov supergol kiritib, jamoasini kurashga qaytardi. Shundan so‘ng mezbonlar hujumchisi Bertug‘ Yildirim yana uchta gol urib, istanbulliklarga 4:2 hisobidagi irodali g‘alabani taqdim etdi.
Ushbu goldan keyin Eldor Shomurodov mavsumdagi gollari sonini 9 taga yetkazib, umumiy reytingda uchinchi pog‘onani quyidagi futbolchilar bilan bo‘lishib turibdi:
Muhammad Saloh («Trabzonspor»): «Eyupspor»ga qarshi g‘alabali o‘yinda gol ura olmadi va 9 ta gol bilan qoldi.
Viktor Osimxen («Galatasaroy»): 12-tur uchrashuvida ishtirok etmagani sababli gollari soni o‘zgarmadi (9 ta).
Adrian Benedichak («Kasimpasha»): «Alanyaspor» darvozasini ikki bor ishg‘ol qilib, gollari sonini 9 taga yetkazdi va yetakchilar qatoriga qo‘shildi.
Sizningcha, Eldor Shomurodov yaqin turlarda Dushan Vlaxovichdan o‘zib ketib, Turkiya Superligasi to‘purarlar jadvalida yakka peshqadamga aylana oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…