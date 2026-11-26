Eldor Shomurodov 12-turdagi supergoli tafsilotlarini ochiqladi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Eldor Shomurodov Turkiya Superligasining 12-turida «Istanbul Bashakshehir»ning «Chorum» ustidan qozongan 4:2 hisobidagi irodali g‘alabasiga uzoq masofadan urgan supergoli bilan hissa qo‘shdi.
- Muxlislar o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rovnomada ushbu zarba Milan Shkrinyar, Jan-Lyuk Dompe va Leandro Trossard kabi raqobatchilarni ortda qoldirib, turning eng chiroyli goli deb topildi.
Turkiya Superligasining 12-turi to‘purarlar poygasidagi shiddatli o‘zgarishlar va yorqin gollar bilan e’tiborni tortdi. O‘tgan mavsum 34 ta o‘yinda 22 ta gol urib, liganing «Oltin butsa» sohibiga aylangan Eldor Shomurodov bu mavsum ham sovrinini Yevropa va Afrika yulduzlaridan munosib himoya qilmoqda.
0:2 dan 4:2 gacha: supergol va Bertug‘ Yildirimning xet-trigi
«Istanbul Bashakshehir» o‘z maydonida «Chorum»ga qarshi kechgan bahsda dastlab 0:2 hisobida ortda qolayotgan edi. Biroq Eldor Shomurodov kutilmaganda uzoq masofadan to‘pni to‘xtatmasdan yo‘llagan kuchli va aniq zarbasi bilan hisobni qisqartirdi va jamoasining irodali kambekiga zamin yaratdi. Shundan so‘ng Bertug‘ Yildirim xet-trik rasmiylashtirib, istanbulliklarning 4:2 hisobidagi g‘alabasini ta’minladi.
Muxlislar o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rovnomada Shomurodovning ushbu zarbasi 12-turning eng chiroyli goli deb topildi. Hamyurtimiz ovoz berish jarayonida kuchli raqobatchilarni ortda qoldirdi:
Milan Shkrinyar («Fenerbahche»)
Jan-Lyuk Dompe («Konyaspor»)
Leandro Trossard («Beshiktosh»)
Shomurodovning beIN SPORTS telekanaliga bergan intervyusi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori ushbu goli haqida nufuzli beIN SPORTS telekanaliga shunday dedi:
«Bu faoliyatimdagi eng chiroyli gollardan biri bo‘ldi. To‘pni to‘xtatmasdan, uzoq masofadan birinchi tegishdayoq zarba berishga qaror qildim. O‘sha paytda ko‘pchilik menga tepmaslikni aytayotganini ham eshitdim. Raqib jamoa dastlabki 70 daqiqa davomida yaxshi himoyalandi, biroq birinchi javob golidan keyin o‘z o‘yinimizni namoyish eta oldik.», — dedi Eldor Shomurodov.
Turkiya Superligasi to‘purarlar poygasi (12-turdan so‘ng)
O‘rin
Futbolchi
Klub
Gollar soni
1
Dushan Vlahovich
«Beshiktosh»
11 ta
2
Gift Orban
«Amedspor»
10 ta
3–6
Eldor Shomurodov
«Istanbul Bashakshehir»
9 ta
3–6
Viktor Osimxen
«Galatasaroy»
9 ta
3–6
Muhammad Saloh
«Trabzonspor»
9 ta
3–6
Adrian Benedichak
«Qosimposho»
9 ta
Sizningcha, Eldor Shomurodov Vlahovich, Saloh va Osimxen kabi yulduzlar bilan kechayotgan bu shiddatli raqobatda ketma-ket ikkinchi bor Turkiya Superligasi «Oltin butsa»sini qo‘lga kirita oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli iftixorining ushbu yorqin muvaffaqiyati haqidagi xabarni yaqinlaringizga darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…