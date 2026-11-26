Shomurodovning «Chorum» darvozasiga urgan goli 12-turning eng chiroyli goli deb topildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodovning «Istanbul Bashakshehir» safida «Chorum Belediyespor» darvozasiga kiritgan goli Turkiya chempionati 12-turining eng chiroyli goli sifatida e’tirof etildi. Muxlislar o‘rtasida o‘tkazilgan rasmiy so‘rovnomada aynan hamyurtimizning aniq zarbasi eng ko‘p ovoz to‘plagan.
Irodali kambek va Shomurodovning mavsumdagi 9-goli
Turkiya Superligasining 12-turida «Bashakshehir» o‘z maydonida «Chorum»ni qabul qildi. Uchrashuv mehmonlarning 2:0 hisobidagi ustunligi bilan boshlanganiga qaramay, istanbulliklar iroda ko‘rsatib, yakunda g‘alabani o‘z tomonlariga og‘dira olishdi.
Eldor Shomurodov ushbu bahsda to‘liq 90 daqiqa harakat qilib, joriy mavsum Superligadagi o‘zining 9-golini raqib darvozasiga joylab qo‘ydi.
Uchrashuv va Shomurodovning ko‘rsatkichlari
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va statistika
E’tirof
Turkiya Superligasi 12-turining eng chiroyli goli (muxlislar so‘rovnomasi)
Uchrashuv
«Istanbul Bashakshehir» — «Chorum Belediyespor» (0:2 dan irodali g‘alaba)
Maydondagi vaqti
90 daqiqa (to‘liq o‘yin)
Mavsumdagi gollari
Turkiya Superligasida 9 ta gol
Klubning jadvaldagi o‘rni
7-o‘rin (20 ochko)
Sizningcha, Eldor Shomurodov mavsum so‘ngiga qadar shu tempda davom etib, Turkiya Superligasi to‘purarlar poygasida g‘olib chiqa oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli yetakchisining ushbu yorqin muvaffaqiyatini yaqinlaringizga darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…