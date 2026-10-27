“Bashakshehir” mag‘lubiyati ortidan: Xalqaro tahlil portali Shomurodovga necha ball qo‘ydi?

·63·Sport
“Bashakshehir” mag‘lubiyati ortidan: Xalqaro tahlil portali Shomurodovga necha ball qo‘ydi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiya Superligasining 9-turida «Beshiktosh» klubi «Istanbul Bashakshehir» ustidan 2:0 hisobida g‘alaba qozondi.
  • Uchrashuvni asosiy tarkibda boshlagan Eldor Shomurodov 75 daqiqa davomida maydonda harakat qildi.
  • Flashscore tahliliy portali o‘zbekistonlik hujumchining o‘yinini 6,2 ball bilan baholadi.
  • Shomurodov bahs davomida raqib darvozasi tomon 2 marta zarba berdi va 67 foiz aniqlik bilan pas uzatdi.

Turkiya Superligasining 9-turidan o‘rin olgan markaziy Istanbul derbisida «Beshiktosh» o‘z maydonida «Istanbul Bashakshehir»ni qabul qilib, 2:0 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Ikkinchi bo‘limda kiritilgan ikki gol evaziga mezbonlar turnir jadvalining yuqori pog‘onalaridagi mavqeyini mustahkamlab olgan bo‘lsa, «Bashakshehir» ochkosiz qoldi.

Uchrashuv yakunlangach, dunyoga mashhur sport statistikasi va tahlili bilan shug‘ullanuvchi Flashscore xalqaro portali bahsda maydonga tushgan futbolchilarning shaxsiy ko‘rsatkichlarini e’lon qildi. Ular orasida «Bashakshehir» asosiy tarkibida maydonga tushgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodovning o‘yini ham atroflicha baholandi.

Flashscore bahosi: Shomurodovga 6,2 ball

O‘zbekistonlik 31 yoshli hujumchi uchrashuvni asosiy tarkibda boshladi va 75 daqiqa davomida harakat qildi:

  • Maydondagi vaqti: Eldor Shomurodov 75 daqiqa davomida raqib mudofaasi bilan faol kurash olib bordi va shundan so‘ng o‘z o‘rnini Bertug‘ O‘zgyurga bo‘shatib berdi;

  • Qo‘yilgan baho: Flashscore tahliliy platformasi legionerimizning mazkur derbidagi o‘yiniga 6,2 ball qo‘ydi. Ushbu ko‘rsatkich hujumchining bu turda kutilganidek samarali harakat qila olmaganini ko‘rsatmoqda.

To‘liq statistika: Zarbalar, uzatmalar va xG ko‘rsatkichi

Tahliliy portal Shomurodovning 75 daqiqalik harakatlarini raqamlarda quyidagicha ochiqladi:

  • Zarbalar va xG: Eldor bahs davomida «Beshiktosh» darvozasi tomon jami 2 marta zarba berdi. Uning kutilgan gollar ko‘rsatkichi (xG) 0,08 ni tashkil etdi;

  • To‘p bilan ishlash: Hujumchi maydonda bo‘lgan vaqtida to‘pga jami 19 marotaba tegdi, shundan 2 ta holat bevosita raqib jarima maydonchasi ichida qayd etildi;

  • Paslar aniqligi: Eldor jamoadoshlariga 12 marta to‘p uzatdi va ularning 8 tasi aniq manzilga yetib bordi (uzatmalar aniqligi — 67 foiz);

  • Yakkama-yakka kurash va dribling: Shomurodov o‘yin davomida 1 marta dribling orqali raqib himoyachisini aldab o‘tishga urinib ko‘rdi, biroq bu harakat muvaffaqiyatsiz yakun topdi.

Eldor Shomurodovning «Beshiktosh»ga qarshi o‘yin statistikasi

Ko‘rsatkich turi

Qayd etilgan raqamlar

Maydonda o‘tkazgan vaqti

75 daqiqa (almashtirildi)

Flashscore bahosi

6,2 ball

Jami zarbalar

2 ta

Kutilgan gollar (xG)

0,08

To‘pga teginishlar soni

19 marta

Raqib jarima maydonida teginish

2 marta

Paslar soni va aniqligi

8/12 (67%)

Muvaffaqiyatli dribling

0/1 (0%)

Uchrashuv natijasi

«Beshiktosh» 2:0 «Bashakshehir»

Mazkur derbidagi ochko yo‘qotishidan keyin «Bashakshehir» quyi o‘rinlarda qolib ketmoqda. Joriy mavsumda 7 ta gol urib, Superliga to‘purarlari qatorida borayotgan Shomurodov uchun esa endi keyingi turdagi bahs muhim sinovga aylanadi.

Eldor ShomurodovTurkiya SuperligasiBeshiktoshIstanbul Bashakshehir
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eldor Shomurodov zaxiraga olingan zahoti “Bashakshehir” 2 ta gol o‘tkazib yubordiEldor Shomurodov zaxiraga olingan zahoti “Bashakshehir” 2 ta gol o‘tkazib yubordiBugun 10:28Istanbul derbisida “Beshiktosh”ning qo‘li baland keldi: Shomurodov 75 daqiqa o‘ynadiIstanbul derbisida “Beshiktosh”ning qo‘li baland keldi: Shomurodov 75 daqiqa o‘ynadiKecha 23:29Istanbul derbisi: “Bashakshehir” safarda yulduzli “Beshiktosh” sinovidan o‘tadiIstanbul derbisi: “Bashakshehir” safarda yulduzli “Beshiktosh” sinovidan o‘tadiKecha 20:48Turkiyada “Oltin butsa” uchun ayovsiz jang: Shomurodov va Muriki Orbanga yetib oldiTurkiyada “Oltin butsa” uchun ayovsiz jang: Shomurodov va Muriki Orbanga yetib oldi23 oktabr 14:14Gol va assist qayd etgan Eldor Shomurodov «Gaziantep»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?Gol va assist qayd etgan Eldor Shomurodov «Gaziantep»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?19 oktabr 07:11Eldor Shomurodov Osimhen va Saloh bilan poygada imkoniyatni boy berdimi?Eldor Shomurodov Osimhen va Saloh bilan poygada imkoniyatni boy berdimi?11 oktabr 22:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi