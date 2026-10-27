“Bashakshehir” mag‘lubiyati ortidan: Xalqaro tahlil portali Shomurodovga necha ball qo‘ydi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiya Superligasining 9-turida «Beshiktosh» klubi «Istanbul Bashakshehir» ustidan 2:0 hisobida g‘alaba qozondi.
- Uchrashuvni asosiy tarkibda boshlagan Eldor Shomurodov 75 daqiqa davomida maydonda harakat qildi.
- Flashscore tahliliy portali o‘zbekistonlik hujumchining o‘yinini 6,2 ball bilan baholadi.
- Shomurodov bahs davomida raqib darvozasi tomon 2 marta zarba berdi va 67 foiz aniqlik bilan pas uzatdi.
Turkiya Superligasining 9-turidan o‘rin olgan markaziy Istanbul derbisida «Beshiktosh» o‘z maydonida «Istanbul Bashakshehir»ni qabul qilib, 2:0 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Ikkinchi bo‘limda kiritilgan ikki gol evaziga mezbonlar turnir jadvalining yuqori pog‘onalaridagi mavqeyini mustahkamlab olgan bo‘lsa, «Bashakshehir» ochkosiz qoldi.
Uchrashuv yakunlangach, dunyoga mashhur sport statistikasi va tahlili bilan shug‘ullanuvchi Flashscore xalqaro portali bahsda maydonga tushgan futbolchilarning shaxsiy ko‘rsatkichlarini e’lon qildi. Ular orasida «Bashakshehir» asosiy tarkibida maydonga tushgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodovning o‘yini ham atroflicha baholandi.
Flashscore bahosi: Shomurodovga 6,2 ball
O‘zbekistonlik 31 yoshli hujumchi uchrashuvni asosiy tarkibda boshladi va 75 daqiqa davomida harakat qildi:
Maydondagi vaqti: Eldor Shomurodov 75 daqiqa davomida raqib mudofaasi bilan faol kurash olib bordi va shundan so‘ng o‘z o‘rnini Bertug‘ O‘zgyurga bo‘shatib berdi;
Qo‘yilgan baho: Flashscore tahliliy platformasi legionerimizning mazkur derbidagi o‘yiniga 6,2 ball qo‘ydi. Ushbu ko‘rsatkich hujumchining bu turda kutilganidek samarali harakat qila olmaganini ko‘rsatmoqda.
To‘liq statistika: Zarbalar, uzatmalar va xG ko‘rsatkichi
Tahliliy portal Shomurodovning 75 daqiqalik harakatlarini raqamlarda quyidagicha ochiqladi:
Zarbalar va xG: Eldor bahs davomida «Beshiktosh» darvozasi tomon jami 2 marta zarba berdi. Uning kutilgan gollar ko‘rsatkichi (xG) 0,08 ni tashkil etdi;
To‘p bilan ishlash: Hujumchi maydonda bo‘lgan vaqtida to‘pga jami 19 marotaba tegdi, shundan 2 ta holat bevosita raqib jarima maydonchasi ichida qayd etildi;
Paslar aniqligi: Eldor jamoadoshlariga 12 marta to‘p uzatdi va ularning 8 tasi aniq manzilga yetib bordi (uzatmalar aniqligi — 67 foiz);
Yakkama-yakka kurash va dribling: Shomurodov o‘yin davomida 1 marta dribling orqali raqib himoyachisini aldab o‘tishga urinib ko‘rdi, biroq bu harakat muvaffaqiyatsiz yakun topdi.
Eldor Shomurodovning «Beshiktosh»ga qarshi o‘yin statistikasi
Ko‘rsatkich turi
Qayd etilgan raqamlar
Maydonda o‘tkazgan vaqti
75 daqiqa (almashtirildi)
Flashscore bahosi
6,2 ball
Jami zarbalar
2 ta
Kutilgan gollar (xG)
0,08
To‘pga teginishlar soni
19 marta
Raqib jarima maydonida teginish
2 marta
Paslar soni va aniqligi
8/12 (67%)
Muvaffaqiyatli dribling
0/1 (0%)
Uchrashuv natijasi
«Beshiktosh» 2:0 «Bashakshehir»
Mazkur derbidagi ochko yo‘qotishidan keyin «Bashakshehir» quyi o‘rinlarda qolib ketmoqda. Joriy mavsumda 7 ta gol urib, Superliga to‘purarlari qatorida borayotgan Shomurodov uchun esa endi keyingi turdagi bahs muhim sinovga aylanadi.
Izohlar 0
…