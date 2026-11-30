Eldor Shomurodovning goli bekor qilindi: «Bashakshehir» 5:1 hisobida g‘alaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiya Superligasining 13-turida «Bashakshehir» safarda «Eyupspor» ustidan 5:1 hisobida yirik g‘alabaga erishdi.
- Asosiy tarkibda maydonga tushgan Eldor Shomurodov 81 daqiqa harakat qildi, biroq uning 73-daqiqada kiritgan goli ofsayd sababli bekor qilindi.
- Jarohati borligi sababli Abbosbek Fayzullayev ushbu uchrashuvda ishtirok etmadi.
- G‘alabadan so‘ng 23 ochkoga ega bo‘lgan «Bashakshehir» turnir jadvalida beshinchi o‘ringa ko‘tarildi.
Turkiya Superligasining 13-turida «Bashakshehir» safarda «Eyupspor»ni 5:1 hisobida mag‘lub etdi. O‘zbekiston milliy jamoasi sardori Eldor Shomurodov uchrashuvni asosiy tarkibda boshladi va 81 daqiqa maydonda harakat qildi. Hujumchining 73-daqiqada kiritgan goli esa ofsayd sabab hisobga olinmadi.
«Bashakshehir» birinchi bo‘limdayoq uchta gol urdi
Nuri Shahin shogirdlari uchrashuvni juda faol boshladi. 16-daqiqada Bertug‘ Yildirim hisobni ochdi. Oradan to‘qqiz daqiqa o‘tib, Andreas Skov Olsen jamoaning ikkinchi golini kiritdi.
32-daqiqada Onur Bulut hisobni 3:0 ko‘rinishiga keltirdi. Birinchi bo‘lim tugashiga yetti daqiqa qolganida Yusuf Barasi «Eyupspor»ning yagona golini urib, farqni qisqartirdi.
Jamoalar tanaffusga 1:3 hisobida yo‘l oldi.
Shomurodovning goli ofsayd sabab bekor qilindi
Ikkinchi bo‘limda ham «Bashakshehir» hujumda faollikni saqlab qoldi. 69-daqiqada Umut Bozok raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni 4:1 ga yetkazdi.
73-daqiqada Eldor Shomurodov ham to‘pni darvozaga yo‘lladi. Biroq hakamlar ofsayd qayd etib, o‘zbekistonlik hujumchining golini hisobga olmadi.
81-daqiqada Shomurodov zaxiraga olindi. Uning o‘rniga Devi Zelke maydonga tushdi. 84-daqiqada esa Edin Vishcha yakuniy hisobni belgiladi — 5:1.
Shu tariqa, «Bashakshehir» raqibini yirik hisobda mag‘lub etib, ketma-ket to‘rtinchi g‘alabasini qo‘lga kiritdi.
Fayzullayev jarohat sabab o‘ynamadi
«Bashakshehir»ning yana bir o‘zbekistonlik futbolchisi Abbosbek Fayzullayev jarohati tufayli ushbu uchrashuvda jamoasiga yordam bera olmadi.
G‘alabadan keyin Nuri Shahin jamoasining ochkolari 23 taga yetdi va klub Turkiya Superligasi jadvalida beshinchi o‘ringa ko‘tarildi. «Eyupspor» esa 3 ochko bilan 18-pog‘onada qoldi.
Uchrashuv tafsilotlari
Turkiya Superligasi. 13-tur
«Eyupspor» — «Bashakshehir» — 1:5
Gollar: Yusuf Barasi, 38 — Bertug‘ Yildirim, 16; Andreas Skov Olsen, 25; Onur Bulut, 32; Umut Bozok, 69; Edin Vishcha, 84.
«Bashakshehir»ning asosiy tarkibi: Muhammad Shengezer, Mixal Karbovnik, Onur Bulut, Jerom Opoku, Saba Xarabashvili, Olive Kemen, Yakub Kaluzinski, Andreas Skov Olsen, Bertug‘ Yildirim, Eldor Shomurodov, Brnich.
Zaxiradan maydonga tushganlar: O‘mer Ali Shahiner, Edin Vishcha, Umut Bozok, Umut Gyunesh, Devi Zelke.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…