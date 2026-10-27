Eldor Shomurodov zaxiraga olingan zahoti “Bashakshehir” 2 ta gol o‘tkazib yubordi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiya Superligasining 9-turida «Istanbul Bashakshehir» safarda «Beshiktosh»ga 0:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
- Eldor Shomurodov asosiy tarkibda 75 daqiqa harakat qilib, almashtirilganidan so‘ng jamoasi ketma-ket ikkita gol o‘tkazib yubordi.
- Uchrashuvda Abbosbek Fayzullayev zaxirada qoldirildi.
- Ushbu mag‘lubiyatdan so‘ng 11 ochkoga ega «Bashakshehir» turnir jadvalida 12-o‘ringa tushib ketdi.
Turkiya Superligasining 9-turidan o‘rin olgan markaziy Istanbul derbisida «Istanbul Bashakshehir» safarda nomdor «Beshiktosh»ga 0:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Birinchi bo‘limda hisob ochilmagan bo‘lsa-da, maydon egalari o‘yinning so‘nggi 15 daqiqasida kiritilgan gollar evaziga qimmatli uch ochkoni rasmiylashtirishga muvaffaq bo‘ldi.
Uchrashuv o‘zbekistonlik muxlislar uchun ayniqsa e’tiborli kechdi: terma jamoamiz sardori Eldor Shomurodov asosiy tarkibdan joy olgan bo‘lsa, iqtidorli yarimhimoyachi Abbosbek Fayzullayev to‘liq zaxirada qoldirildi.
O‘yin sinishi: Shomurodov chiqib ketdi va ketma-ket gollar o‘tkazildi
Uchrashuv taqdiri bevosita tarkibdagi o‘zgarishlardan so‘ng hal bo‘ldi:
Eldorning 75 daqiqalik mehnati: Asosiy tarkibda harakat qilgan Shomurodov raqib himoyachilariga jiddiy bosim o‘tkazdi, biroq 75-daqiqada charchoq alomatlari sabab o‘z o‘rnini Bertug‘ O‘zgyurga bo‘shatib berdi;
Shomurodovsiz qulagan himoya: Tasodifmi yoki yo‘qotish ta’siri, aynan hujumchimiz zaxiraga olingan zahoti mehmonlar mudofaasi parokandalikka uchradi;
76-daqiqa — O Xyon Gyu hisobni ochdi: Oradan bir daqiqa o‘tar-o‘tmas zaxiradan tushgan O Xyon Gyu «Beshiktosh»ni oldinga olib chiqdi;
89-daqiqa — Olaytanning yakuniy nuqtasi: Bahs yakunlanishi arafasida Junior Olaytan raqib darvozasini ikkinchi bor aniq nishonga olib, derbiga nuqta qo‘ydi;
Fayzullayev yana maydon tashqarisida: So‘nggi bahslarda bo‘lgani kabi, «Bashakshehir» ustozlari bu safar ham Abbosbek Fayzullayevni o‘yinga qo‘shishga jur’at etishmadi.
To‘purarlar poygasi va turnir jadvalidagi vaziyat
Mazkur bahs har ikki jamoaning musobaqadagi ambitsiyalariga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi:
Shomurodov to‘purarlikda yetakchilar safida: Hujumchimiz mazkur turda gol ura olmagan bo‘lsa-da, uning hisobida 7 ta gol mavjud va u Superliga to‘purarlari orasida kurashni davom ettirmoqda;
«Beshiktosh» 4-pog‘onaga chiqdi: G‘alaba qozongan mezbonlar o‘z ochkolarini 18 taga yetkazib, kuchli to‘rtlikka mustahkam o‘rnashib oldi;
«Bashakshehir» xavfli pastlikda: 11 ochko bilan qolib ketgan Shomurodov jamoasi 12-o‘ringa tushib qolgan va quyi zonadan uzoqlasha olayotgani yo‘q;
Keyingi tur rejalari: 1 noyabr kuni «Beshiktosh» safarda «Kasimpasha»ga qarshi o‘ynasa, «Bashakshehir» o‘z maydonida «Samsunspor»ni qabul qiladi.
Turkiya Superligasi | 9-tur natijasi
Ko‘rsatkich
«Beshiktosh»
«Istanbul Bashakshehir»
Hisob
2
0
Gollar
O Xyon Gyu (76), J. Olaytan (89)
—
Eldor Shomurodov
—
75 daqiqa o‘ynadi (almashtirildi)
Abbosbek Fayzullayev
—
To‘liq zaxirada qoldi
Shomurodovning jami gollari
—
7 ta gol (to‘purarlar poygasida)
Ochkolar va o‘rin
18 ochko (4-o‘rin)
11 ochko (12-o‘rin)
Keyingi raqib
«Kasimpasha» (1 noyabr)
«Samsunspor»
Izohlar 0
…