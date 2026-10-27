Eldor Shomurodov zaxiraga olingan zahoti “Bashakshehir” 2 ta gol o‘tkazib yubordi

·80·Sport
Eldor Shomurodov zaxiraga olingan zahoti “Bashakshehir” 2 ta gol o‘tkazib yubordi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiya Superligasining 9-turida «Istanbul Bashakshehir» safarda «Beshiktosh»ga 0:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
  • Eldor Shomurodov asosiy tarkibda 75 daqiqa harakat qilib, almashtirilganidan so‘ng jamoasi ketma-ket ikkita gol o‘tkazib yubordi.
  • Uchrashuvda Abbosbek Fayzullayev zaxirada qoldirildi.
  • Ushbu mag‘lubiyatdan so‘ng 11 ochkoga ega «Bashakshehir» turnir jadvalida 12-o‘ringa tushib ketdi.

Turkiya Superligasining 9-turidan o‘rin olgan markaziy Istanbul derbisida «Istanbul Bashakshehir» safarda nomdor «Beshiktosh»ga 0:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Birinchi bo‘limda hisob ochilmagan bo‘lsa-da, maydon egalari o‘yinning so‘nggi 15 daqiqasida kiritilgan gollar evaziga qimmatli uch ochkoni rasmiylashtirishga muvaffaq bo‘ldi.

Uchrashuv o‘zbekistonlik muxlislar uchun ayniqsa e’tiborli kechdi: terma jamoamiz sardori Eldor Shomurodov asosiy tarkibdan joy olgan bo‘lsa, iqtidorli yarimhimoyachi Abbosbek Fayzullayev to‘liq zaxirada qoldirildi.

O‘yin sinishi: Shomurodov chiqib ketdi va ketma-ket gollar o‘tkazildi

Uchrashuv taqdiri bevosita tarkibdagi o‘zgarishlardan so‘ng hal bo‘ldi:

  • Eldorning 75 daqiqalik mehnati: Asosiy tarkibda harakat qilgan Shomurodov raqib himoyachilariga jiddiy bosim o‘tkazdi, biroq 75-daqiqada charchoq alomatlari sabab o‘z o‘rnini Bertug‘ O‘zgyurga bo‘shatib berdi;

  • Shomurodovsiz qulagan himoya: Tasodifmi yoki yo‘qotish ta’siri, aynan hujumchimiz zaxiraga olingan zahoti mehmonlar mudofaasi parokandalikka uchradi;

  • 76-daqiqa — O Xyon Gyu hisobni ochdi: Oradan bir daqiqa o‘tar-o‘tmas zaxiradan tushgan O Xyon Gyu «Beshiktosh»ni oldinga olib chiqdi;

  • 89-daqiqa — Olaytanning yakuniy nuqtasi: Bahs yakunlanishi arafasida Junior Olaytan raqib darvozasini ikkinchi bor aniq nishonga olib, derbiga nuqta qo‘ydi;

  • Fayzullayev yana maydon tashqarisida: So‘nggi bahslarda bo‘lgani kabi, «Bashakshehir» ustozlari bu safar ham Abbosbek Fayzullayevni o‘yinga qo‘shishga jur’at etishmadi.

To‘purarlar poygasi va turnir jadvalidagi vaziyat

Mazkur bahs har ikki jamoaning musobaqadagi ambitsiyalariga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi:

  • Shomurodov to‘purarlikda yetakchilar safida: Hujumchimiz mazkur turda gol ura olmagan bo‘lsa-da, uning hisobida 7 ta gol mavjud va u Superliga to‘purarlari orasida kurashni davom ettirmoqda;

  • «Beshiktosh» 4-pog‘onaga chiqdi: G‘alaba qozongan mezbonlar o‘z ochkolarini 18 taga yetkazib, kuchli to‘rtlikka mustahkam o‘rnashib oldi;

  • «Bashakshehir» xavfli pastlikda: 11 ochko bilan qolib ketgan Shomurodov jamoasi 12-o‘ringa tushib qolgan va quyi zonadan uzoqlasha olayotgani yo‘q;

  • Keyingi tur rejalari: 1 noyabr kuni «Beshiktosh» safarda «Kasimpasha»ga qarshi o‘ynasa, «Bashakshehir» o‘z maydonida «Samsunspor»ni qabul qiladi.

Turkiya Superligasi | 9-tur natijasi

Ko‘rsatkich

«Beshiktosh»

«Istanbul Bashakshehir»

Hisob

2

0

Gollar

O Xyon Gyu (76), J. Olaytan (89)

Eldor Shomurodov

75 daqiqa o‘ynadi (almashtirildi)

Abbosbek Fayzullayev

To‘liq zaxirada qoldi

Shomurodovning jami gollari

7 ta gol (to‘purarlar poygasida)

Ochkolar va o‘rin

18 ochko (4-o‘rin)

11 ochko (12-o‘rin)

Keyingi raqib

«Kasimpasha» (1 noyabr)

«Samsunspor»

Eldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevTurkiya SuperligasiBeshiktosh
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Istanbul derbisida “Beshiktosh”ning qo‘li baland keldi: Shomurodov 75 daqiqa o‘ynadiIstanbul derbisida “Beshiktosh”ning qo‘li baland keldi: Shomurodov 75 daqiqa o‘ynadiKecha 23:29Istanbul derbisi: “Bashakshehir” safarda yulduzli “Beshiktosh” sinovidan o‘tadiIstanbul derbisi: “Bashakshehir” safarda yulduzli “Beshiktosh” sinovidan o‘tadiKecha 20:48Turkiyada “Oltin butsa” uchun ayovsiz jang: Shomurodov va Muriki Orbanga yetib oldiTurkiyada “Oltin butsa” uchun ayovsiz jang: Shomurodov va Muriki Orbanga yetib oldi23 oktabr 14:14Dusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiDusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdi12 avgust 23:54Eldor Shomurodovdan gol va assist — “Bashakshehir”ga g‘alaba keltirdi (video)Eldor Shomurodovdan gol va assist — “Bashakshehir”ga g‘alaba keltirdi (video)18 oktabr 23:08Beshiktosh — Kristal Pelas: tarkiblar va jonli matnBeshiktosh — Kristal Pelas: tarkiblar va jonli matn22 oktabr 22:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi