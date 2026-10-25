Buklanadigan iPhone Duo ekranlarida nosozliklar kuzatilayotgani aytilmoqda

·68·Texno
Buklanadigan iPhone Duo ekranlarida nosozliklar kuzatilayotgani aytilmoqda

Apple kompaniyasining buklanadigan iPhone Duo smartfonlarida ekran bilan bog‘liq muammolar yuzaga kelayotgani haqida xabarlar tarqaldi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, ayrim foydalanuvchilar qurilmadan bir necha kun foydalanganidan keyin displeyning buklanadigan qismida nosozliklar paydo bo‘lganini bildirgan. Xususan, ekranda qora chiziqlar paydo bo‘lishi va displey faoliyatida uzilishlar kuzatilayotgani aytilmoqda.

Shunga o‘xshash holatlar Yaponiya, Xitoy, Avstraliya va boshqa mamlakatlarda ham qayd etilgani haqida xabarlar mavjud. Ayrim ma’lumotlarga ko‘ra, muammolar smartfonlar savdo nuqtalarida namoyish etilayotgan paytda ham kuzatilgan.

Ushbu xabarlar buklanadigan smartfonlarning, ayniqsa, ekran bukiladigan qismining chidamliligi borasida savollarni yuzaga keltirmoqda.

Hozircha nosozliklar nechta qurilmada aniqlangani va ularning kelib chiqish sabablari haqida aniq ma’lumot yo‘q. Apple kompaniyasi ham mazkur holat yuzasidan rasmiy izoh bermagan.

AppleiPhone Duobuklanadigan smartfonlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Malika» bozorida iPhone Duo Spark narxida sotilmoqda«Malika» bozorida iPhone Duo Spark narxida sotilmoqda23 oktabr 21:11iPhone Duo va iPhone 18 Pro modellari: bugungi narxlariPhone Duo va iPhone 18 Pro modellari: bugungi narxlarBugun 11:26Apple nihoyat tarixiy qadam tashladi: birinchi buklanadigan iPhone Duo taqdim etildiApple nihoyat tarixiy qadam tashladi: birinchi buklanadigan iPhone Duo taqdim etildi10 sentabr 08:18Apple oʻzining ilk buklanadigan smartfoni — iPhone Duo modelini taqdim etdiApple oʻzining ilk buklanadigan smartfoni — iPhone Duo modelini taqdim etdi9 sentabr 23:58Apple kompaniyasi ilk buklanadigan iPhone taqdimot sanasini rasman e’lon qildiApple kompaniyasi ilk buklanadigan iPhone taqdimot sanasini rasman e’lon qildi29 avgust 14:04iPhone Duo uchun ilk noodatiy ilova yaratildiiPhone Duo uchun ilk noodatiy ilova yaratildi28 sentabr 21:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari