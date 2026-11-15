iPhone DUO va iPhone 18 Pro narxlari yangilandi

2 daqiqa o'qish4
iPhone DUO va iPhone 18 Pro narxlari yangilandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026 yil 15 noyabr holatiga ko'ra, iPhone 18 seriyasidagi smartfonlarning yangilangan narxlari e'lon qilindi. iPhone DUO modelining 256 GB xotiraga ega eng arzon versiyasi 3399 dollardan sotuvga qo'yilgan.
  • Pro va Pro Max modellarining qiymati esa xotira hajmi, korpus rangi hamda SIM-karta turiga qarab turlicha belgilangan.
  • Ro'yxatdagi narxlar har kuni o'zgarishi mumkinligi sababli, xariddan oldin amaldagi qiymatlarni aniqlashtirish tavsiya etiladi.

iPhone 18 seriyasidagi smartfonlarning 2026 yil 15 noyabr kuni uchun narxlari e’lon qilindi. iPhone DUO‘ning eng arzon versiyasi 256 GB xotira bilan 3399 dollardan taklif etilmoqda. Pro va Pro Max modellarida esa narx xotira hajmi, korpus rangi hamda SIM-karta turiga qarab farq qiladi.

iPhone DUO narxlari:

• 256 GB xotira — 3399 dollar

• 512 GB xotira — 3699 dollar

• 1 TB xotira — 5499 dollar

• 2 TB xotira — 6299 dollar

eSIM+eSIM versiyalari

iPhone 18 Pro:

• 256 GB, Silver — 1579 dollar

• 256 GB, Glacier — 1579 dollar

• 256 GB, Black — 1619 dollar

• 256 GB, Burgundy — 1649 dollar

• 512 GB — 2099 dollar

• 1 TB — 2799 dollar

iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Black — 1779 dollar

• 256 GB, Silver — 1739 dollar

• 256 GB, Glacier — 1749 dollar

• 256 GB, Burgundy — 1759 dollar

• 512 GB, Black — 2199 dollar

• 512 GB, Silver — 2149 dollar

• 512 GB, Glacier — 2099 dollar

• 512 GB, Burgundy — 2099 dollar

• 1 TB — 2899 dollar

• 2 TB, Black — 2899 dollar (Mega Sale)

SIM+eSIM versiyalari

iPhone 18 Pro:

• 256 GB, Silver — 1649 dollar

• 256 GB, Glacier — 1589 dollar

• 256 GB, Black — 1749 dollar

• 256 GB, Burgundy — 1709 dollar

• 512 GB — 1999 dollar

• 1 TB — 2999 dollar

iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Glacier — 1779 dollar

• 256 GB, Black — 1819 dollar

• 256 GB, Silver — 1759 dollar

• 256 GB, Burgundy — 1819 dollar

• 512 GB, Black — 2329 dollar

• 512 GB, Silver — 2199 dollar

• 512 GB, Burgundy — 2199 dollar

• 512 GB, Glacier — 2199 dollar

• 1 TB, Black — 2999 dollar

• 1 TB, Burgundy — 2999 dollar

• 1 TB, Glacier — 3299 dollar

• 1 TB, Silver — 3299 dollar

Ushbu narxlar 15 noyabr kuni uchun keltirilgan. Ro‘yxatdagi qiymatlar har kuni o‘zgarishi mumkin, shuning uchun xariddan oldin amaldagi narxni aniqlashtirish lozim.

Maqola sizga yoqdimi?
Nodirbek Razzokov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Texno yangiliklari