iPhone DUO va iPhone 18 Pro narxlari yangilandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yil 15 noyabr holatiga ko'ra, iPhone 18 seriyasidagi smartfonlarning yangilangan narxlari e'lon qilindi. iPhone DUO modelining 256 GB xotiraga ega eng arzon versiyasi 3399 dollardan sotuvga qo'yilgan.
- Pro va Pro Max modellarining qiymati esa xotira hajmi, korpus rangi hamda SIM-karta turiga qarab turlicha belgilangan.
- Ro'yxatdagi narxlar har kuni o'zgarishi mumkinligi sababli, xariddan oldin amaldagi qiymatlarni aniqlashtirish tavsiya etiladi.
iPhone 18 seriyasidagi smartfonlarning 2026 yil 15 noyabr kuni uchun narxlari e’lon qilindi. iPhone DUO‘ning eng arzon versiyasi 256 GB xotira bilan 3399 dollardan taklif etilmoqda. Pro va Pro Max modellarida esa narx xotira hajmi, korpus rangi hamda SIM-karta turiga qarab farq qiladi.
iPhone DUO narxlari:
• 256 GB xotira — 3399 dollar
• 512 GB xotira — 3699 dollar
• 1 TB xotira — 5499 dollar
• 2 TB xotira — 6299 dollar
eSIM+eSIM versiyalari
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver — 1579 dollar
• 256 GB, Glacier — 1579 dollar
• 256 GB, Black — 1619 dollar
• 256 GB, Burgundy — 1649 dollar
• 512 GB — 2099 dollar
• 1 TB — 2799 dollar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Black — 1779 dollar
• 256 GB, Silver — 1739 dollar
• 256 GB, Glacier — 1749 dollar
• 256 GB, Burgundy — 1759 dollar
• 512 GB, Black — 2199 dollar
• 512 GB, Silver — 2149 dollar
• 512 GB, Glacier — 2099 dollar
• 512 GB, Burgundy — 2099 dollar
• 1 TB — 2899 dollar
• 2 TB, Black — 2899 dollar (Mega Sale)
SIM+eSIM versiyalari
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver — 1649 dollar
• 256 GB, Glacier — 1589 dollar
• 256 GB, Black — 1749 dollar
• 256 GB, Burgundy — 1709 dollar
• 512 GB — 1999 dollar
• 1 TB — 2999 dollar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Glacier — 1779 dollar
• 256 GB, Black — 1819 dollar
• 256 GB, Silver — 1759 dollar
• 256 GB, Burgundy — 1819 dollar
• 512 GB, Black — 2329 dollar
• 512 GB, Silver — 2199 dollar
• 512 GB, Burgundy — 2199 dollar
• 512 GB, Glacier — 2199 dollar
• 1 TB, Black — 2999 dollar
• 1 TB, Burgundy — 2999 dollar
• 1 TB, Glacier — 3299 dollar
• 1 TB, Silver — 3299 dollar
Ushbu narxlar 15 noyabr kuni uchun keltirilgan. Ro‘yxatdagi qiymatlar har kuni o‘zgarishi mumkin, shuning uchun xariddan oldin amaldagi narxni aniqlashtirish lozim.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…