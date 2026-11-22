iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 22 noyabrdagi narxlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yil 22 noyabr holatiga ko'ra, Apple iPhone 18 turkumidagi smartfonlarning bozor narxlari e'lon qilindi.
- Narxlar xotira hajmi, korpus rangi hamda SIM-karta konfiguratsiyasiga qarab turlicha belgilangan.
- Ro'yxatdan iPhone DUO, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellari o'rin olgan.
- Mazkur narxlar kundalik ravishda o'zgarishi mumkinligi qayd etilgan.
Apple iPhone 18 turkumidagi smartfonlarning bugungi narxlari taqdim etildi. Ro‘yxatda iPhone DUO, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellari bor. Narxlar xotira hajmi, korpus rangi va SIM-karta konfiguratsiyasiga qarab farq qiladi.
iPhone DUO
• 256 GB — 3099$
• 512 GB — 3599$
• 1 TB — 5499$
• 2 TB — 6299$
eSIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1549$
• 256 GB Glacier — 1579$
• 256 GB Black — 1599$
• 256 GB Burgundy — 1619$
• 512 GB — 1849$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Black — 1719$
• 256 GB Silver — 1729$
• 256 GB Glacier — 1749$
• 256 GB Burgundy — 1699$
• 512 GB Black — 2049$
• 512 GB Silver — 2149$
• 512 GB Glacier — 2049$
• 512 GB Burgundy — 2139$
• 1 TB — 2899$
SIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1629$
• 256 GB Glacier — 1599$
• 256 GB Black — 1699$
• 256 GB Burgundy — 1659$
• 512 GB — 1949$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Glacier — 1819$
• 256 GB Black — 1809$
• 256 GB Silver — 1799$
• 256 GB Burgundy — 1829$
• 512 GB Black — 2119$
• 512 GB Silver — 2099$
• 512 GB Burgundy — 2219$
• 512 GB Glacier — 2099$
• 1 TB Black — 2999$
• 1 TB Burgundy — 2899$
• 1 TB Glacier — 3199$
• 1 TB Silver — 3299$
Narxlar har kuni o‘zgarishi mumkin. Keltirilgan ma’lumotlar 2026 yil 22 noyabr holatiga tegishli
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…