iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 noyabrdagi narxlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yil 4 noyabr holatiga ko'ra, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max va iPhone Duo smartfonlarining yangilangan narxlari e'lon qilindi.
- Qurilmalarning qiymati xotira hajmi, korpus rangi hamda SIM-karta konfiguratsiyasiga qarab turlicha belgilangan.
- Masalan, iPhone Duo modeli 256 GB xotira bilan 2 699 dollar, 512 GB xotira bilan esa 3 199 dollar narxda sotilmoqda.
- Smartfonlar narxi har kuni o'zgarishi mumkinligi qayd etilgan.
2026 yil 4 noyabr holatiga iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max va iPhone Duo qurilmalarining narxlari yangilandi. Smartfonlar xotira hajmi, korpus rangi hamda SIM-karta konfiguratsiyasiga qarab turli qiymatlarda sotilmoqda.
iPhone Duo:
• 256 GB: 2 699 dollar
• 512 GB: 3 199 dollar
E-SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: 1 519 dollar
• 256 GB, Glacier: 1 529 dollar
• 256 GB, Black: 1 519 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1 519 dollar
• 512 GB: 1 799 dollar
• 1 TB: 2 899 dollar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Black: 1 699 dollar
• 256 GB, Silver: 1 719 dollar
• 256 GB, Glacier: 1 729 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1 729 dollar
• 512 GB, Black: 1 979 dollar
• 512 GB, Silver: 1 999 dollar
• 512 GB, Glacier: 1 999 dollar
• 512 GB, Burgundy: 1 999 dollar
• 1 TB: 2 649 dollar
SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: 1 539 dollar
• 256 GB, Glacier: 1 599 dollar
• 256 GB, Black: 1 609 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1 609 dollar
• 512 GB: 1 899 dollar
• 1 TB: 2 799 dollar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Glacier: 1 759 dollar
• 256 GB, Black: 1 719 dollar, aksiya narxida
• 256 GB, Silver: 1 719 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1 819 dollar
• 512 GB, Black: 2 019 dollar
• 512 GB, Silver: 2 049 dollar
• 512 GB, Burgundy: 2 049 dollar
• 512 GB, Glacier: 2 149 dollar
• 1 TB, Black: 2 649 dollar
• 1 TB, Burgundy: 2 699 dollar
• 1 TB, Glacier: 2 999 dollar
• 1 TB, Silver: 2 999 dollar
Keltirilgan narxlar 2026 yil 4 noyabr holatiga tegishli. Smartfonlar qiymati har kuni o‘zgarishi mumkin.
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