iPhone 18 Pro va Pro Max qanchadan sotilmoqda?
14 noyabr holatiga ko‘ra, iPhone 18 turkumidagi smartfonlarning yangi narxlari ma’lum bo‘ldi. Ro‘yxatda iPhone DUO, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellari bor. Narxlar xotira hajmi, korpus rangi hamda SIM-karta konfiguratsiyasiga qarab farq qiladi.
iPhone DUO:
• 256 GB — 3199 dollar
• 512 GB — 3699 dollar
• 1 TB — 5499 dollar
• 2 TB — 6299 dollar
eSIM + eSIM versiyasi:
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver — 1579 dollar
• 256 GB, Glacier — 1579 dollar
• 256 GB, Black — 1619 dollar
• 256 GB, Burgundy — 1649 dollar
• 512 GB — 1999 dollar
• 1 TB — 2899 dollar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Black — 1749 dollar
• 256 GB, Silver — 1739 dollar
• 256 GB, Glacier — 1749 dollar
• 256 GB, Burgundy — 1759 dollar
• 512 GB, Black — 2149 dollar
• 512 GB, Silver — 2149 dollar
• 512 GB, Glacier — 2099 dollar
• 512 GB, Burgundy — 2099 dollar
• 1 TB — 2899 dollar
• 2 TB, Black — 2899 dollar (mega chegirma)
SIM + eSIM versiyasi:
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver — 1649 dollar
• 256 GB, Glacier — 1599 dollar
• 256 GB, Black — 1709 dollar
• 256 GB, Burgundy — 1709 dollar
• 512 GB — 1999 dollar
• 1 TB — 2999 dollar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Glacier — 1779 dollar
• 256 GB, Black — 1819 dollar
• 256 GB, Silver — 1779 dollar
• 256 GB, Burgundy — 1819 dollar
• 512 GB, Black — 2199 dollar
• 512 GB, Silver — 2199 dollar
• 512 GB, Burgundy — 2199 dollar
• 512 GB, Glacier — 2199 dollar
• 1 TB, Black — 2999 dollar
• 1 TB, Burgundy — 2999 dollar
• 1 TB, Glacier — 3299 dollar
• 1 TB, Silver — 3299 dollar
Keltirilgan narxlar 14 noyabr, 2026 yil holatiga tegishli. Sotuvchi ma’lumotiga ko‘ra, smartfonlar narxi har kuni o‘zgarishi mumkin.
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