«Malika» bozorida iPhone Duo Spark narxida sotilmoqda
Toshkentda Apple kompaniyasining yangi iPhone Duo qurilmasi 4 mingdan 5 ming dollargacha bo‘lgan narxlarda sotuvga qo‘yilmoqda. «Malika» bozoridagi savdoga oid videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqala boshladi.
Taqdim etilgan ma’lumotlarga ko‘ra, qurilmaning 256 GB xotirali versiyasi uchun 4 ming dollar, 512 GB versiyasi uchun esa 5 ming dollar so‘ralmoqda.
E’lonlar saytlarida ham iPhone Duo‘ning turli xotira hajmi va ranglariga qarab narxlar belgilangan. Ularda qurilmalar 4 mingdan 5 ming dollargacha bo‘lgan qiymatlarda taklif qilinmoqda.
Izohlar 0
…