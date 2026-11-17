iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 seriyasi smartfonlarining 2026 yil 17 noyabr holatidagi narxlari ma’lum bo‘ldi. Ro‘yxatda iPhone DUO, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellari bor. Narxlar eSIM + eSIM hamda SIM + eSIM versiyalari bo‘yicha alohida ko‘rsatilgan.
iPhone DUO:
• 256 GB — 3299 dollar
• 512 GB — 3699 dollar
• 1 TB — 5499 dollar
• 2 TB — 6299 dollar
eSIM + eSIM versiyasi
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1579 dollar
• 256 GB Glacier — 1579 dollar
• 256 GB Black — 1619 dollar
• 256 GB Burgundy — 1649 dollar
• 512 GB — 2099 dollar
• 1 TB — 2799 dollar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Black — 1779 dollar
• 256 GB Silver — 1749 dollar
• 256 GB Glacier — 1749 dollar
• 256 GB Burgundy — 1749 dollar
• 512 GB Black — 2149 dollar
• 512 GB Silver — 2149 dollar
• 512 GB Glacier — 2099 dollar
• 512 GB Burgundy — 2099 dollar
• 1 TB — 2899 dollar
SIM + eSIM versiyasi
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1649 dollar
• 256 GB Glacier — 1589 dollar
• 256 GB Black — 1699 dollar
• 256 GB Burgundy — 1699 dollar
• 512 GB — 1999 dollar
• 1 TB — 2799 dollar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Glacier — 1779 dollar
• 256 GB Black — 1819 dollar
• 256 GB Silver — 1799 dollar
• 256 GB Burgundy — 1829 dollar
• 512 GB Black — 2199 dollar
• 512 GB Silver — 2199 dollar
• 512 GB Burgundy — 2199 dollar
• 512 GB Glacier — 2199 dollar
• 1 TB Black — 2999 dollar
• 1 TB Burgundy — 2999 dollar
• 1 TB Glacier — 3299 dollar
• 1 TB Silver — 3299 dollar
Narxlar har kuni o‘zgarishi mumkin. Ushbu ro‘yxat 2026 yil 17 noyabr holatiga tegishli.
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