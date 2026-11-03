iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 3 noyabrdagi narxlari

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iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 3 noyabrdagi narxlari
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  • 2026 yil 3 noyabr holatiga ko'ra, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max hamda yangi iPhone Duo smartfonlarining narxlari yangilandi.
  • Qurilmalarning qiymati xotira hajmi, korpus rangi va SIM-karta konfiguratsiyasiga qarab turlicha belgilangan.
  • Jumladan, iPhone Duo modelining 256 GB hajmli versiyasi 2 799 dollar, 512 GB hajmlisi esa 3 299 dollar etib belgilandi.
  • Mazkur narxlar har kuni o'zgarishi mumkinligi qayd etilgan.

2026 yil 3 noyabr holatiga iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max va yangi iPhone Duo qurilmalarining narxlari yangilandi. Smartfonlar xotira hajmi, korpus rangi va SIM-karta konfiguratsiyasiga qarab turli narxlarda taklif qilinmoqda.

iPhone Duo:

• 256 GB: 2 799 dollar
• 512 GB: 3 299 dollar

E-SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro:

• 256 GB, Silver: 1 519 dollar
• 256 GB, Glacier: 1 529 dollar
• 256 GB, Black: 1 519 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1 529 dollar
• 512 GB: 1 799 dollar
• 1 TB: 2 899 dollar

iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Black: 1 699 dollar
• 256 GB, Silver: 1 719 dollar
• 256 GB, Glacier: 1 729 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1 739 dollar
• 512 GB, Black: 1 949 dollar
• 512 GB, Silver: 1 979 dollar
• 512 GB, Glacier: 1 979 dollar
• 512 GB, Burgundy: 1 999 dollar
• 1 TB: 2 599 dollar

SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro:

• 256 GB, Silver: 1 539 dollar
• 256 GB, Glacier: 1 559 dollar
• 256 GB, Black: 1 579 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1 579 dollar
• 512 GB: 1 899 dollar
• 1 TB: 2 799 dollar

iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Glacier: 1 759 dollar
• 256 GB, Black: 1 719 dollar
• 256 GB, Silver: 1 719 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1 819 dollar
• 512 GB, Black: 1 999 dollar
• 512 GB, Silver: 2 029 dollar
• 512 GB, Burgundy: 1 999 dollar
• 512 GB, Glacier: 2 149 dollar
• 1 TB, Black: 2 649 dollar
• 1 TB, Burgundy: 2 699 dollar
• 1 TB, Glacier: 2 999 dollar
• 1 TB, Silver: 2 999 dollar

Keltirilgan narxlar 2026 yil 3 noyabr holatiga tegishli. Smartfonlar narxi har kuni o‘zgarishi mumkin.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxiPhone DuoApple
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

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