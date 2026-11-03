iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 3 noyabrdagi narxlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yil 3 noyabr holatiga ko'ra, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max hamda yangi iPhone Duo smartfonlarining narxlari yangilandi.
- Qurilmalarning qiymati xotira hajmi, korpus rangi va SIM-karta konfiguratsiyasiga qarab turlicha belgilangan.
- Jumladan, iPhone Duo modelining 256 GB hajmli versiyasi 2 799 dollar, 512 GB hajmlisi esa 3 299 dollar etib belgilandi.
- Mazkur narxlar har kuni o'zgarishi mumkinligi qayd etilgan.
2026 yil 3 noyabr holatiga iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max va yangi iPhone Duo qurilmalarining narxlari yangilandi. Smartfonlar xotira hajmi, korpus rangi va SIM-karta konfiguratsiyasiga qarab turli narxlarda taklif qilinmoqda.
iPhone Duo:
• 256 GB: 2 799 dollar
• 512 GB: 3 299 dollar
E-SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: 1 519 dollar
• 256 GB, Glacier: 1 529 dollar
• 256 GB, Black: 1 519 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1 529 dollar
• 512 GB: 1 799 dollar
• 1 TB: 2 899 dollar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Black: 1 699 dollar
• 256 GB, Silver: 1 719 dollar
• 256 GB, Glacier: 1 729 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1 739 dollar
• 512 GB, Black: 1 949 dollar
• 512 GB, Silver: 1 979 dollar
• 512 GB, Glacier: 1 979 dollar
• 512 GB, Burgundy: 1 999 dollar
• 1 TB: 2 599 dollar
SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: 1 539 dollar
• 256 GB, Glacier: 1 559 dollar
• 256 GB, Black: 1 579 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1 579 dollar
• 512 GB: 1 899 dollar
• 1 TB: 2 799 dollar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Glacier: 1 759 dollar
• 256 GB, Black: 1 719 dollar
• 256 GB, Silver: 1 719 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1 819 dollar
• 512 GB, Black: 1 999 dollar
• 512 GB, Silver: 2 029 dollar
• 512 GB, Burgundy: 1 999 dollar
• 512 GB, Glacier: 2 149 dollar
• 1 TB, Black: 2 649 dollar
• 1 TB, Burgundy: 2 699 dollar
• 1 TB, Glacier: 2 999 dollar
• 1 TB, Silver: 2 999 dollar
Keltirilgan narxlar 2026 yil 3 noyabr holatiga tegishli. Smartfonlar narxi har kuni o‘zgarishi mumkin.
Izohlar 0
…