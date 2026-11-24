iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 24 noyabrdagi narxlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Apple kompaniyasining iPhone 18 turkumidagi smartfonlari, jumladan iPhone DUO, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellari uchun 2026 yil 24 noyabr holatiga ko'ra yangi narxlar e'lon qilindi.
- Qurilmalarning qiymati xotira hajmi, korpus rangi hamda SIM-karta konfiguratsiyasiga qarab turlicha belgilangan.
- Masalan, iPhone DUO modelining narxi 3099 dollardan boshlanib, 6199 dollargacha yetadi.
Apple iPhone 18 turkumidagi smartfonlarning bugungi narxlari taqdim etildi. Ro‘yxatda iPhone DUO, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellari bor. Narxlar xotira hajmi, korpus rangi va SIM-karta konfiguratsiyasiga qarab farq qiladi.
iPhone DUO
• 256 GB — 3099$
• 512 GB — 3499$
• 1 TB — 5099$
• 2 TB — 6199$
eSIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1549$
• 256 GB Glacier — 1579$
• 256 GB Black — 1599$
• 256 GB Burgundy — 1619$
• 512 GB — 1849$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Black — 1749$
• 256 GB Silver — 1749$
• 256 GB Glacier — 1759$
• 256 GB Burgundy — 1699$
• 512 GB Black — 2039$
• 512 GB Silver — 2099$
• 512 GB Glacier — 2049$
• 512 GB Burgundy — 2139$
• 1 TB — 2899$
SIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1619$
• 256 GB Glacier — 1599$
• 256 GB Black — 1659$
• 256 GB Burgundy — 1649$
• 512 GB — 1929$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Glacier — 1799$
• 256 GB Black — 1809$
• 256 GB Silver — 1799$
• 256 GB Burgundy — 1809$
• 512 GB Black — 2099$
• 512 GB Silver — 2099$
• 512 GB Burgundy — 2199$
• 512 GB Glacier — 2099$
• 1 TB Black — 2899$
• 1 TB Burgundy — 2899$
• 1 TB Glacier — 2999$
• 1 TB Silver — 3299$
Keltirilgan narxlar 2026 yil 24 noyabr holatiga tegishli. Narxlar har kuni o‘zgarishi mumkin.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…