iPhone 18 smartfonlarining yangi narxlari ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yil 19 noyabr holatiga ko'ra, iPhone 18 seriyasidagi iPhone DUO, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarining narxlari e'lon qilindi.
- Qurilmalar narxi eSIM + eSIM hamda SIM + eSIM versiyalariga, shuningdek, xotira hajmiga qarab turlicha belgilangan.
- Masalan, iPhone DUO modelining narxi 3299 dollardan 6299 dollargacha bo'lgan diapazonni tashkil etadi.
- Mazkur narxlar kundalik o'zgarish xususiyatiga ega ekanligi qayd etilgan.
iPhone 18 seriyasi smartfonlarining 2026 yil 19 noyabr holatidagi narxlari ma’lum bo‘ldi. Ro‘yxatda iPhone DUO, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellari bor. Narxlar eSIM + eSIM hamda SIM + eSIM versiyalari bo‘yicha alohida keltirilgan.
iPhone DUO:
• 256 GB — 3299 dollar
• 512 GB — 3599 dollar
• 1 TB — 5499 dollar
• 2 TB — 6299 dollar
eSIM + eSIM versiyasi
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1549 dollar
• 256 GB Glacier — 1579 dollar
• 256 GB Black — 1619 dollar
• 256 GB Burgundy — 1649 dollar
• 512 GB — 2099 dollar
• 1 TB — 2799 dollar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Black — 1779 dollar
• 256 GB Silver — 1749 dollar
• 256 GB Glacier — 1749 dollar
• 256 GB Burgundy — 1719 dollar
• 512 GB Black — 2149 dollar
• 512 GB Silver — 2149 dollar
• 512 GB Glacier — 2099 dollar
• 512 GB Burgundy — 2149 dollar
• 1 TB — 2899 dollar
SIM + eSIM versiyasi
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1619 dollar
• 256 GB Glacier — 1609 dollar
• 256 GB Black — 1699 dollar
• 256 GB Burgundy — 1699 dollar
• 512 GB — 1999 dollar
• 1 TB — 2799 dollar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Glacier — 1819 dollar
• 256 GB Black — 1809 dollar
• 256 GB Silver — 1799 dollar
• 256 GB Burgundy — 1859 dollar
• 512 GB Black — 2199 dollar
• 512 GB Silver — 2199 dollar
• 512 GB Burgundy — 2299 dollar
• 512 GB Glacier — 2199 dollar
• 1 TB Black — 2999 dollar
• 1 TB Burgundy — 2999 dollar
• 1 TB Glacier — 3299 dollar
• 1 TB Silver — 3299 dollar
Keltirilgan narxlar 2026 yil 19 noyabr holatiga tegishli. Smartfonlar narxi har kuni o‘zgarishi mumkin.
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