iPhone 18 seriyasi: yangi narxlar ro‘yxati
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yil 28 noyabr holatiga ko'ra, iPhone DUO, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarining yangilangan narxlari e'lon qilindi.
- Qurilmalarning qiymati xotira hajmi, rangi hamda SIM-karta konfiguratsiyasiga qarab turlicha belgilangan.
- Xususan, iPhone DUO modelining narxi 256 GB hajmi uchun 2699 dollardan boshlanib, 2 TB hajmi uchun 6199 dollargacha yetadi.
- Mazkur narxlar har kuni o'zgarishi mumkinligi qayd etilgan.
2026 yil 28 noyabr holatiga ko‘ra, iPhone DUO, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarining narxlari yangilandi. Quyida qurilmalarning xotira hajmi, rangi va SIM-karta konfiguratsiyasi bo‘yicha narxlari keltirilgan.
iPhone DUO
• 256 GB: $2699
• 512 GB: $3199
• 1 TB: $4999
• 2 TB: $6199
eSIM + eSIM versiyasi
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: $1519
• 256 GB, Glacier: $1519
• 256 GB, Black: $1529
• 256 GB, Burgundy: $1529
• 512 GB: $1799
• 1 TB: $2799
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Black: $1719
• 256 GB, Silver: $1719
• 256 GB, Glacier: $1719
• 256 GB, Burgundy: $1689
• 512 GB, Black: $1979
• 512 GB, Silver: $1999
• 512 GB, Glacier: $1999
• 512 GB, Burgundy: $1979
• 1 TB: $2599
SIM + eSIM versiyasi
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: $1579
• 256 GB, Glacier: $1579
• 256 GB, Black: $1619
• 256 GB, Burgundy: $1569
• 512 GB: $1849
• 1 TB: $2799
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Glacier: $1749
• 256 GB, Black: $1739
• 256 GB, Silver: $1749
• 256 GB, Burgundy: $1759
• 512 GB, Black: $1999
• 512 GB, Silver: $2019
• 512 GB, Burgundy: $1999
• 512 GB, Glacier: $2019
• 1 TB, Black: $2729
• 1 TB, Burgundy: $2729
• 1 TB, Glacier: $2749
• 1 TB, Silver: $2999
Narxlar har kuni o‘zgarishi mumkin.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…