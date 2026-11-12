iPhone 18 Pro va Pro Max bugun qanchadan sotilmoqda?

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iPhone 18 Pro va Pro Max bugun qanchadan sotilmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026 yil 12 noyabr holatiga ko‘ra, iPhone 18 turkumidagi smartfonlarning yangi narxlari e’lon qilindi.
  • Narxlar xotira hajmi, korpus rangi hamda SIM-karta konfiguratsiyasiga qarab turlicha belgilangan. iPhone 18 Pro va Pro Max modellari uchun narxlar 1599 dollardan boshlanib, 3299 dollargacha yetadi.
  • Smartfonlar qiymati har kuni o‘zgarishi mumkinligi qayd etilgan.

12 noyabr, 2026 yil holatiga ko‘ra, iPhone 18 turkumidagi smartfonlarning yangi narxlari e’lon qilindi. Ro‘yxatdan iPhone DUO, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellari o‘rin olgan. Narxlar xotira hajmi, korpus rangi va SIM-karta konfiguratsiyasiga qarab farq qiladi.

iPhone DUO

• 256 GB — 2999 dollar
• 512 GB — 3399 dollar
• 1 TB — 5499 dollar
• 2 TB — 6299 dollar

iPhone 18 Pro, eSIM + eSIM

• 256 GB Silver — 1599 dollar
• 256 GB Glacier — 1599 dollar
• 256 GB Black — 1649 dollar
• 256 GB Burgundy — 1649 dollar
• 512 GB — 1999 dollar
• 1 TB — 2899 dollar

iPhone 18 Pro Max, eSIM + eSIM

• 256 GB Black — 1749 dollar
• 256 GB Silver — 1739 dollar
• 256 GB Glacier — 1749 dollar
• 256 GB Burgundy — 1739 dollar
• 512 GB Black — 2049 dollar
• 512 GB Silver — 2049 dollar
• 512 GB Glacier — 2049 dollar
• 512 GB Burgundy — 2049 dollar
• 1 TB — 2899 dollar
• 2 TB Black — 2899 dollar (maxsus aksiya narxida)

iPhone 18 Pro, SIM + eSIM

• 256 GB Silver — 1649 dollar
• 256 GB Glacier — 1649 dollar
• 256 GB Black — 1719 dollar
• 256 GB Burgundy — 1719 dollar
• 512 GB — 1999 dollar
• 1 TB — 2999 dollar

iPhone 18 Pro Max, SIM + eSIM

• 256 GB Glacier — 1779 dollar
• 256 GB Black — 1799 dollar
• 256 GB Silver — 1779 dollar
• 256 GB Burgundy — 1799 dollar
• 512 GB Black — 2199 dollar
• 512 GB Silver — 2149 dollar
• 512 GB Burgundy — 2149 dollar
• 512 GB Glacier — 2149 dollar
• 1 TB Black — 2899 dollar
• 1 TB Burgundy — 2899 dollar
• 1 TB Glacier — 3299 dollar
• 1 TB Silver — 3299 dollar

Keltirilgan narxlar 12 noyabr, 2026 yil holatiga tegishli. Smartfonlar narxi har kuni o‘zgarishi mumkin.

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Nodirbek Razzokov«ZAMIN.UZ» muharriri
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