iPhone 17 Pro va Pro Max narxlari e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yil 25 noyabr holatiga ko‘ra, iPhone 15, 16 hamda yangi iPhone 17 seriyasidagi smartfonlarning turli xotira va konfiguratsiyadagi narxlari ma'lum qilindi. iPhone 17 Pro va Pro Max modellari eSIM+eSIM hamda SIM+eSIM variantlarida taqdim etilib, ularning narxi xotira hajmi va rangiga qarab turlicha belgilangan.
- Ro‘yxatda iPhone 17 Pro Max 2 TB Silver modeli 2499 dollar bilan eng qimmat variant sifatida qayd etilgan.
25 noyabr 2026 yil holatiga ko‘ra iPhone smartfonlarining narxlari taqdim etildi. Ro‘yxatda iPhone 15 va 16 modellari, shuningdek, iPhone 17 seriyasining turli xotira hajmi, rang va SIM konfiguratsiyasidagi variantlari o‘rin olgan.
iPhone 15 va 16 seriyasi
• iPhone 15 128 GB — 659 dollar;
• iPhone 16 128 GB — 849 dollar;
• iPhone 16 Pro 128 GB — 1099 dollar;
• iPhone 16 Pro 256 GB — 1199 dollar;
• iPhone 16 Pro 512 GB — 1299 dollar;
• iPhone 16 Pro Max 256 GB — 1299 dollar;
• iPhone 16 Pro Max 512 GB — 1399 dollar.
iPhone 17 seriyasi: eSIM + eSIM
Ushbu konfiguratsiyada 2 ta IMEI ro‘yxatdan o‘tgan.
• iPhone 17 256 GB — 949 dollar;
• iPhone 17 Air 256 GB Blue — 939 dollar;
• iPhone 17 Air 256 GB Black — 939 dollar;
• iPhone 17 Air 256 GB Gold — 959 dollar;
• iPhone 17 Air 256 GB White — 949 dollar;
• iPhone 17 Pro 256 GB Orange — 1249 dollar (Mega Sale);
• iPhone 17 Pro 256 GB Deep Blue — 1259 dollar (Sale);
• iPhone 17 Pro 256 GB Silver — 1349 dollar;
• iPhone 17 Pro 512 GB Blue — 1499 dollar;
• iPhone 17 Pro 512 GB Orange — 1299 dollar (Sale);
• iPhone 17 Pro 512 GB Silver — 1399 dollar;
• iPhone 17 Pro 1 TB Orange — 1649 dollar (Sale);
• iPhone 17 Pro Max 256 GB Deep Blue — 1379 dollar;
• iPhone 17 Pro Max 256 GB Orange — 1389 dollar;
• iPhone 17 Pro Max 256 GB Silver — 1439 dollar;
• iPhone 17 Pro Max 512 GB Deep Blue — 1549 dollar (Sale);
• iPhone 17 Pro Max 512 GB Orange — 1499 dollar (Sale);
• iPhone 17 Pro Max 512 GB Silver — 1699 dollar;
• iPhone 17 Pro Max 1 TB Orange — 1899 dollar;
• iPhone 17 Pro Max 1 TB Blue — 1849 dollar;
• iPhone 17 Pro Max 1 TB Silver — 1899 dollar;
• iPhone 17 Pro Max 2 TB Blue — 2199 dollar;
• iPhone 17 Pro Max 2 TB Orange — 2199 dollar;
• iPhone 17 Pro Max 2 TB Silver — 2399 dollar.
iPhone 17 seriyasi: SIM + eSIM
Bu konfiguratsiyada ham 2 ta IMEI ro‘yxatdan o‘tgan.
• iPhone 17 256 GB — 949 dollar;
• iPhone 17 Pro 256 GB Orange — 1349 dollar;
• iPhone 17 Pro 256 GB Deep Blue — 1399 dollar;
• iPhone 17 Pro 256 GB Silver — 1429 dollar;
• iPhone 17 Pro 512 GB Orange — 1499 dollar;
• iPhone 17 Pro 512 GB Silver — 1549 dollar;
• iPhone 17 Pro 512 GB Blue — 1629 dollar;
• iPhone 17 Pro 1 TB Orange — 1699 dollar (Mega Sale);
• iPhone 17 Pro 1 TB Silver — 1879 dollar (Sale);
• iPhone 17 Pro 1 TB Blue — 1999 dollar;
• iPhone 17 Pro Max 256 GB Deep Blue — 1399 dollar (Sale);
• iPhone 17 Pro Max 256 GB Orange — 1399 dollar;
• iPhone 17 Pro Max 256 GB Silver — 1529 dollar;
• iPhone 17 Pro Max 512 GB Orange — 1649 dollar;
• iPhone 17 Pro Max 512 GB Blue — 1679 dollar (Mega Sale);
• iPhone 17 Pro Max 512 GB Silver — 1729 dollar;
• iPhone 17 Pro Max 1 TB Orange — 2029 dollar;
• iPhone 17 Pro Max 1 TB Blue — 1949 dollar;
• iPhone 17 Pro Max 1 TB Silver — 2099 dollar;
• iPhone 17 Pro Max 2 TB Blue — 2399 dollar;
• iPhone 17 Pro Max 2 TB Orange — 2399 dollar;
• iPhone 17 Pro Max 2 TB Silver — 2499 dollar.
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