«Shifokorlar yashiradi», deyishadi: 7 maslahatni tekshirdik...
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqaladigan olma, bodom, limon, sut, suv, xurmo va uyquga oid «kafolatlar» ilmiy jihatdan to'liq tasdiqlanmagan. Olma foydali bo'lsa-da, shifokor ko'rigini almashtirmaydi, to'rtta bodom saratondan himoya qilmaydi, limon yog'ni eritmaydi, sut esa suyaklar uchun zarur omillarning faqat biridir. Suv va uyquga bo'lgan ehtiyoj hamma uchun bir xil emas, xurmo esa faqat qisqa muddatli energiya berishi mumkin.
Ijtimoiy tarmoqlarda «har kuni bitta olma yesangiz — shifokor kerak bo‘lmaydi», «to‘rtta bodom saratondan himoya qiladi» yoki «bitta limon ortiqcha yog‘ni yo‘qotadi» kabi maslahatlar tez-tez tarqaladi. Ularning jozibasi tushunarli: murakkab sog‘liq masalasiga juda oddiy yechim va’da qilinadi.
Ammo haqiqat biroz boshqacha. Ro‘yxatdagi mahsulotlarning aksariyati haqiqatan ham foydali, lekin ularga berilgan «kafolatlar» ilmiy dalillardan ancha uzoq. Quyida yettita mashhur da’voni birma-bir ko‘rib chiqamiz.
Har kuni bitta olma — shifokorni unutasizmi?
Olma kletchatka, vitaminlar va turli o‘simlik birikmalarini o‘z ichiga olgan yaxshi mahsulot. Uni meva-sabzavotlarga boy ratsionning bir qismi sifatida iste’mol qilish foydali.
Lekin mashhur «kuniga bir olma — shifokorga hojat yo‘q» iborasi so‘zma-so‘z to‘g‘ri emas.
8 mingdan ortiq kattalar ishtirok etgan tadqiqotda har kuni olma yeydiganlar dastlab shifokorga kamroq murojaat qilayotgandek ko‘ringan. Ammo yosh, turmush tarzi va boshqa omillar hisobga olingach, sezilarli farq qolmagan.
Xulosa: olma yaxshi odat, lekin profilaktik ko‘rik va davolanishning o‘rnini bosmaydi.
To‘rtta bodom saratondan himoya qiladimi?
Bodom va boshqa yong‘oqlar oqsil, foydali yog‘lar, kletchatka va minerallarga boy. Ular sog‘lom ovqatlanish ratsioniga bemalol kiritilishi mumkin.
Ammo «kuniga to‘rtta bodom yesangiz, hech qanday saraton bo‘lmaydi» degan da’vo noto‘g‘ri.
AQSH Milliy saraton instituti ma’lumotiga ko‘ra, insonlarda o‘tkazilgan tadqiqotlar biror alohida mahsulot saratondan to‘liq himoya qilishini isbotlamagan. Saraton xavfi genetika, chekish, alkogol, vazn, jismoniy faollik, muhit va umumiy ovqatlanish tarzi kabi ko‘plab omillarga bog‘liq.
Amerikaning Saraton tadqiqotlari instituti ham bitta mahsulotning o‘zi saratondan himoya qila olmasligini, asosiy ahamiyat turli o‘simlik mahsulotlariga boy umumiy ratsionda ekanini ta’kidlaydi.
Limon ortiqcha yog‘ni «eritadimi»?
Bu internetdagi eng mashhur miflardan biri.
Limon S vitamini manbai va suvga qo‘shilganda uni ichishni yoqimliroq qilishi mumkin. Ammo limonda organizmdagi yog‘ni maxsus ravishda «yoqib yuboradigan» modda yo‘q.
Cleveland Clinic mutaxassislari ham limon sharbatida maxsus yog‘ yoquvchi xususiyat mavjud emasligini qayd etadi. Agar shakarli ichimlik o‘rniga limonli suv ichsangiz, umumiy kaloriya miqdori kamayishi mumkin — foyda asosan shundan keladi.
Vazn kamayishi esa uzoq muddatda iste’mol qilingan va sarflangan energiya muvozanati, ovqatlanish tarzi, harakat va boshqa omillarga bog‘liq.
Bir stakan sut suyaklarni mustahkamlaydimi?
Bu da’voda haqiqat bor, lekin yana bir bor «bitta mahsulot — bitta yechim» formulasi ishlamaydi.
Sut kalsiyning yaxshi manbalaridan biri. Kalsiy va D vitamini suyak salomatligini saqlash uchun muhim. AQSH Milliy sog‘liq institutlari kattalarga yosh va jinsga qarab kuniga taxminan 1000–1200 mg kalsiy kerakligini ko‘rsatadi.
Ammo suyaklar uchun faqat sut yetarli emas. D vitamini, oqsil, jismoniy mashqlar va umumiy ovqatlanish ham ahamiyatga ega.
Sut iste’mol qilmaydiganlar ham kalsiyni yogurt, pishloq, ayrim baliqlar, tofu, ko‘katlar yoki kalsiy bilan boyitilgan mahsulotlardan olishi mumkin.
Aynan sakkiz stakan suv ichish shartmi?
Suvsizlanish organizmga yaxshi emas — bu yerda bahs yo‘q. Suyuqlik buyraklar, qon aylanishi, haroratni boshqarish va boshqa ko‘plab jarayonlar uchun zarur.
Ammo hamma inson kuniga aynan sakkiz stakan suv ichishi shart, degan universal qoida mavjud emas.
Cleveland Clinic ma’lumotiga ko‘ra, ehtiyoj yosh, jismoniy faollik, iqlim, moddalar almashinuvi va surunkali kasalliklarga qarab o‘zgaradi. Umumiy yo‘nalish sifatida 8–12 stakan atrofida suyuqlik tilga olinsa-da, «hamma uchun bir xil raqam» yo‘q.
«Sakkiz stakan suv = ideal teri» formulasi ham juda soddalashtirilgan. Teri holatiga genetika, yosh, quyosh ta’siri, uyqu, ovqatlanish va parvarish ham ta’sir qiladi.
To‘rtta xurmo doimo tetik qiladimi?
Xurmo tabiiy shakarlarga boy bo‘lgani uchun tez energiya manbai bo‘lishi mumkin. Shu bilan birga unda kletchatka, kaliy, magniy va boshqa mikroelementlar mavjud.
Cleveland Clinic ma’lumotiga ko‘ra, taxminan to‘rtta xurmodan iborat 100 grammlik porsiya kaliy, magniy va kletchatkaning sezilarli miqdorini beradi.
Biroq «to‘rtta xurmo yesangiz, kun bo‘yi tetik yurasiz» degan kafolat yo‘q. Energiya darajasi uyqu, umumiy ratsion, jismoniy holat, stress va kasalliklarga ham bog‘liq.
Qolaversa, xurmo shirin mahsulot — porsiya miqdori ham ahamiyatli.
Sakkiz soat uyqu — baxtli hayot formulasi emas
Uyqu ro‘yxatdagi eng kuchli ilmiy asosga ega punktlardan biri.
CDC ma’lumotiga ko‘ra, 18–60 yoshdagi kattalarga odatda kamida 7 soat, 61–64 yoshdagilarga 7–9 soat, 65 yoshdan keyin esa 7–8 soat uyqu tavsiya etiladi.
Uzoq vaqt yetarli uxlamaslik semirish, diabet, yuqori qon bosimi, yurak kasalliklari, insult, xavotir va depressiya xavfining oshishi bilan bog‘liq.
Ammo hammaga aynan sakkiz soat talab qilinmaydi. Uyquning sifati va muntazamligi ham davomiyligi kabi muhim.
Asosiy sir juda zerikarli — lekin ishlaydi
Sog‘liq uchun mo‘jizaviy mahsulot izlash jozibali. Biroq ilmiy ma’lumotlar yana o‘sha «zerikarli» formulani ko‘rsatadi: turli va muvozanatli ovqatlanish, yetarli harakat, sifatli uyqu, chekishdan saqlanish, alkogolni cheklash, vaznni nazorat qilish va zarur tibbiy tekshiruvlar.
Olma, bodom, limon, sut, suv va xurmo bu tizimning yaxshi qismlari bo‘lishi mumkin. Lekin ulardan hech biri alohida holda saratondan, ortiqcha vazndan yoki boshqa kasalliklardan kafolatli himoya bermaydi.
Shuning uchun «shifokorlar buni bilishingizni xohlamaydi» degan sensatsion iboraning ortida sir yo‘q. Aksincha, zamonaviy tibbiyotning tavsiyasi ancha oddiy: sog‘lom mahsulotlarni iste’mol qiling, lekin ularni dori yoki mo‘jiza deb qabul qilmang.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…