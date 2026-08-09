«Shifokorlar yashiradi», deyishadi: 7 maslahatni tekshirdik...

·73·Salomatlik
«Shifokorlar yashiradi», deyishadi: 7 maslahatni tekshirdik...
Qisqacha

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqaladigan olma, bodom, limon, sut, suv, xurmo va uyquga oid «kafolatlar» ilmiy jihatdan to'liq tasdiqlanmagan. Olma foydali bo'lsa-da, shifokor ko'rigini almashtirmaydi, to'rtta bodom saratondan himoya qilmaydi, limon yog'ni eritmaydi, sut esa suyaklar uchun zarur omillarning faqat biridir. Suv va uyquga bo'lgan ehtiyoj hamma uchun bir xil emas, xurmo esa faqat qisqa muddatli energiya berishi mumkin.

Ijtimoiy tarmoqlarda «har kuni bitta olma yesangiz — shifokor kerak bo‘lmaydi», «to‘rtta bodom saratondan himoya qiladi» yoki «bitta limon ortiqcha yog‘ni yo‘qotadi» kabi maslahatlar tez-tez tarqaladi. Ularning jozibasi tushunarli: murakkab sog‘liq masalasiga juda oddiy yechim va’da qilinadi.

Ammo haqiqat biroz boshqacha. Ro‘yxatdagi mahsulotlarning aksariyati haqiqatan ham foydali, lekin ularga berilgan «kafolatlar» ilmiy dalillardan ancha uzoq. Quyida yettita mashhur da’voni birma-bir ko‘rib chiqamiz.

Har kuni bitta olma — shifokorni unutasizmi?

Olma kletchatka, vitaminlar va turli o‘simlik birikmalarini o‘z ichiga olgan yaxshi mahsulot. Uni meva-sabzavotlarga boy ratsionning bir qismi sifatida iste’mol qilish foydali.

Lekin mashhur «kuniga bir olma — shifokorga hojat yo‘q» iborasi so‘zma-so‘z to‘g‘ri emas.

8 mingdan ortiq kattalar ishtirok etgan tadqiqotda har kuni olma yeydiganlar dastlab shifokorga kamroq murojaat qilayotgandek ko‘ringan. Ammo yosh, turmush tarzi va boshqa omillar hisobga olingach, sezilarli farq qolmagan.

Xulosa: olma yaxshi odat, lekin profilaktik ko‘rik va davolanishning o‘rnini bosmaydi.

To‘rtta bodom saratondan himoya qiladimi?

Bodom va boshqa yong‘oqlar oqsil, foydali yog‘lar, kletchatka va minerallarga boy. Ular sog‘lom ovqatlanish ratsioniga bemalol kiritilishi mumkin.

Ammo «kuniga to‘rtta bodom yesangiz, hech qanday saraton bo‘lmaydi» degan da’vo noto‘g‘ri.

AQSH Milliy saraton instituti ma’lumotiga ko‘ra, insonlarda o‘tkazilgan tadqiqotlar biror alohida mahsulot saratondan to‘liq himoya qilishini isbotlamagan. Saraton xavfi genetika, chekish, alkogol, vazn, jismoniy faollik, muhit va umumiy ovqatlanish tarzi kabi ko‘plab omillarga bog‘liq.

Amerikaning Saraton tadqiqotlari instituti ham bitta mahsulotning o‘zi saratondan himoya qila olmasligini, asosiy ahamiyat turli o‘simlik mahsulotlariga boy umumiy ratsionda ekanini ta’kidlaydi.

Limon ortiqcha yog‘ni «eritadimi»?

Bu internetdagi eng mashhur miflardan biri.

Limon S vitamini manbai va suvga qo‘shilganda uni ichishni yoqimliroq qilishi mumkin. Ammo limonda organizmdagi yog‘ni maxsus ravishda «yoqib yuboradigan» modda yo‘q.

Cleveland Clinic mutaxassislari ham limon sharbatida maxsus yog‘ yoquvchi xususiyat mavjud emasligini qayd etadi. Agar shakarli ichimlik o‘rniga limonli suv ichsangiz, umumiy kaloriya miqdori kamayishi mumkin — foyda asosan shundan keladi.

Vazn kamayishi esa uzoq muddatda iste’mol qilingan va sarflangan energiya muvozanati, ovqatlanish tarzi, harakat va boshqa omillarga bog‘liq.

Bir stakan sut suyaklarni mustahkamlaydimi?

Bu da’voda haqiqat bor, lekin yana bir bor «bitta mahsulot — bitta yechim» formulasi ishlamaydi.

Sut kalsiyning yaxshi manbalaridan biri. Kalsiy va D vitamini suyak salomatligini saqlash uchun muhim. AQSH Milliy sog‘liq institutlari kattalarga yosh va jinsga qarab kuniga taxminan 1000–1200 mg kalsiy kerakligini ko‘rsatadi.

Ammo suyaklar uchun faqat sut yetarli emas. D vitamini, oqsil, jismoniy mashqlar va umumiy ovqatlanish ham ahamiyatga ega.

Sut iste’mol qilmaydiganlar ham kalsiyni yogurt, pishloq, ayrim baliqlar, tofu, ko‘katlar yoki kalsiy bilan boyitilgan mahsulotlardan olishi mumkin.

Aynan sakkiz stakan suv ichish shartmi?

Suvsizlanish organizmga yaxshi emas — bu yerda bahs yo‘q. Suyuqlik buyraklar, qon aylanishi, haroratni boshqarish va boshqa ko‘plab jarayonlar uchun zarur.

Ammo hamma inson kuniga aynan sakkiz stakan suv ichishi shart, degan universal qoida mavjud emas.

Cleveland Clinic ma’lumotiga ko‘ra, ehtiyoj yosh, jismoniy faollik, iqlim, moddalar almashinuvi va surunkali kasalliklarga qarab o‘zgaradi. Umumiy yo‘nalish sifatida 8–12 stakan atrofida suyuqlik tilga olinsa-da, «hamma uchun bir xil raqam» yo‘q.

«Sakkiz stakan suv = ideal teri» formulasi ham juda soddalashtirilgan. Teri holatiga genetika, yosh, quyosh ta’siri, uyqu, ovqatlanish va parvarish ham ta’sir qiladi.

To‘rtta xurmo doimo tetik qiladimi?

Xurmo tabiiy shakarlarga boy bo‘lgani uchun tez energiya manbai bo‘lishi mumkin. Shu bilan birga unda kletchatka, kaliy, magniy va boshqa mikroelementlar mavjud.

Cleveland Clinic ma’lumotiga ko‘ra, taxminan to‘rtta xurmodan iborat 100 grammlik porsiya kaliy, magniy va kletchatkaning sezilarli miqdorini beradi.

Biroq «to‘rtta xurmo yesangiz, kun bo‘yi tetik yurasiz» degan kafolat yo‘q. Energiya darajasi uyqu, umumiy ratsion, jismoniy holat, stress va kasalliklarga ham bog‘liq.

Qolaversa, xurmo shirin mahsulot — porsiya miqdori ham ahamiyatli.

Sakkiz soat uyqu — baxtli hayot formulasi emas

Uyqu ro‘yxatdagi eng kuchli ilmiy asosga ega punktlardan biri.

CDC ma’lumotiga ko‘ra, 18–60 yoshdagi kattalarga odatda kamida 7 soat, 61–64 yoshdagilarga 7–9 soat, 65 yoshdan keyin esa 7–8 soat uyqu tavsiya etiladi.

Uzoq vaqt yetarli uxlamaslik semirish, diabet, yuqori qon bosimi, yurak kasalliklari, insult, xavotir va depressiya xavfining oshishi bilan bog‘liq.

Ammo hammaga aynan sakkiz soat talab qilinmaydi. Uyquning sifati va muntazamligi ham davomiyligi kabi muhim.

Asosiy sir juda zerikarli — lekin ishlaydi

Sog‘liq uchun mo‘jizaviy mahsulot izlash jozibali. Biroq ilmiy ma’lumotlar yana o‘sha «zerikarli» formulani ko‘rsatadi: turli va muvozanatli ovqatlanish, yetarli harakat, sifatli uyqu, chekishdan saqlanish, alkogolni cheklash, vaznni nazorat qilish va zarur tibbiy tekshiruvlar.

Olma, bodom, limon, sut, suv va xurmo bu tizimning yaxshi qismlari bo‘lishi mumkin. Lekin ulardan hech biri alohida holda saratondan, ortiqcha vazndan yoki boshqa kasalliklardan kafolatli himoya bermaydi.

Shuning uchun «shifokorlar buni bilishingizni xohlamaydi» degan sensatsion iboraning ortida sir yo‘q. Aksincha, zamonaviy tibbiyotning tavsiyasi ancha oddiy: sog‘lom mahsulotlarni iste’mol qiling, lekin ularni dori yoki mo‘jiza deb qabul qilmang.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

U.S. National Cancer InstituteAmerican Institute for Cancer Research
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?Kecha, 18:16Kuniga ikkita banan yeyilsa, organizmda qanday o‘zgarish bo‘ladi?Kuniga ikkita banan yeyilsa, organizmda qanday o‘zgarish bo‘ladi?05.08, 09:21Tana bergan 7 signal: Tanangiz nimani bildirmoqchi?Tana bergan 7 signal: Tanangiz nimani bildirmoqchi?02.08, 17:45Salomatlikni sekin buzadigan 16 odat: qay biri sizda bor?Salomatlikni sekin buzadigan 16 odat: qay biri sizda bor?02.08, 17:33102 yoshli yapon momodan sog‘lom va baxtli umr uchun 7 ta maslahat102 yoshli yapon momodan sog‘lom va baxtli umr uchun 7 ta maslahat02.08, 15:2390 yoshgacha sog‘lom yashash sirlari: hayotingizni o‘zgartiruvchi 11 maslahat...90 yoshgacha sog‘lom yashash sirlari: hayotingizni o‘zgartiruvchi 11 maslahat...02.08, 15:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?
Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?
Qorin sohasidagi yog‘larning asl sababi: undan qutulishning "g‘aroyib" usuli
Qorin sohasidagi yog‘larning asl sababi: undan qutulishning "g‘aroyib" usuli
Keng sonlar sog‘liq belgisimi? Bunday ayollar erkaklarni ko‘proq o‘ziga tortadimi?
Keng sonlar sog‘liq belgisimi? Bunday ayollar erkaklarni ko‘proq o‘ziga tortadimi?
Olimlar suyaklarni yemirilishdan saqlaydigan eng muhim mahsulotlarni aytdi
Olimlar suyaklarni yemirilishdan saqlaydigan eng muhim mahsulotlarni aytdi
Buyrakda tosh paydo bo‘lishini kuchaytiruvchi beshta xavfli mahsulot
Buyrakda tosh paydo bo‘lishini kuchaytiruvchi beshta xavfli mahsulot
Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...
Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...
Kechqurun ko‘p yeyish tavsiya etilmaydigan 4 ta meva
Kechqurun ko‘p yeyish tavsiya etilmaydigan 4 ta meva
Hech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdi
Hech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdi