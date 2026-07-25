Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...

·104·Salomatlik
Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...

Yetarlicha (8 soat) uxladingiz, lekin ertalab baribir o‘zingizni horg‘in, lohas va miyada tuman bordek his qilyapsizmi? Odatda biz buni «charchoq» deb ataymiz va yana bir piyola qahva ichishga shoshilamiz. Ammo xalqaro olimlar va tibbiyot mutaxassislarining ta’kidlashicha, ertalabki sustkashlikning ortida ko‘pincha biz xayolimizga ham keltirmagan kutilmagan omillar yashiringan bo‘ladi.

Zamin.uz tungi uyqudan keyin ham kuch-quvvatsizlik chaqiruvchi yashirin sabablar va ularni bartaraf etishning ilmiy asoslangan 12 ta oson yechimini taqdim etadi.

1. Yotoqxonadagi havo va tungi stress

  • Dim xonadagi karbonat angidrid: Eshik-derazlari yopiq, isitilgan xonada soat 03:00 ga borib uglerod dioksidi (CO2) darajasi 1500–2500 ppm gacha ko‘tariladi. 1000 ppm dan yuqori ko‘rsatkichda chuqur uyqu fazasi qisqaradi va kortizol (stress gormoni) ortadi.

    • Yechim: Derazani tunga kamida 2 sm ga ochib qo‘yish kifoya.

  • Tungi «kutubxonachi» (Miyadagi fikrlar): Agar tungi soat 3-4 larda o‘y-xayollar bilan uyg‘onib ketsangiz, kortizol darajasi pasayishi uchun kamida 30 daqiqa kerak bo‘ladi.

    • Yechim: Kechqurun yotishdan oldin ertangi rejalarni vaqti bilan qog‘ozga yozib chiqing (masalan: «Soat 10:30 da qo‘ng‘iroq qilish»). Bu miyaga «topshiriq nazoratda» degan signalni beradi.

2. Ovqatlanish biokimyosi: Kreatin, tola va polifenollar

  • Kreatin tanqisligi: Kreatin faqat bodibilderlar uchun emas. U mushak va miyadagi ATF (energiya molekulasi) qayta tiklanishiga yordam beradi. Ayniqsa ayollar, yoshi kattalar va vegetarianlarda uning zaxirasi kam bo‘ladi. Kuniga 3–5 g mikronizatsiyalangan kreatin qabul qilish aqliy charchoqni kamaytiradi.

  • Ratsionda tola (fibra) yetishmasligi: Tola qonga shakarning so‘rilishini sekinlashtirib, kun davomida barqaror energiya beradi. Ratsionga BGBG formulasini kiriting: Loviya (Beans), Ko‘katlar (Greens), Rezavorlar (Berries), Don mahsulotlari (Grains) va yong‘oqlar.

  • Polifenollar yetishmovchiligi: Qora shokolad, rezavorlar, ko‘katlar va meva sharbatlaridagi antioksidantlar miyani kislorod va ozuqa bilan ta’minlaydi. Ertalab 150 ml tabiiy rezavorli smuzi ichish kun davomida miya tiniqligini saqlaydi.

Charchoq sabablari va tezkor yechimlar jadvali

Muammo manbai

Tanadagi ta’siri

Tezkor va oson yechim

Yopiq deraza (CO2)

Asab tizimi tun bo‘yi faol bo‘ladi

Derazani 2 sm ga ochib qo‘yish

Kechki og‘ir ovqat

Ovqat hazm qilish tana haroratini oshiradi

Yotishdan 3 soat oldin yengil taom yeyish

Sust ichak harakati

Vagus nervi orqali miyaga letargiya signali boradi

Kuniga 2 ta kivi iste’mol qilish

Uzoq vaqt o‘tirish

Miya «kasallik tufayli energiya tejash» rejimiga o‘tadi

Har 30 daqiqada 2 daqiqa harakatlanish

Changdagi oqadilar

Yashirin allergiya va mikro-uyg‘onishlar

Choyshabni haftada 1 marta issiq suvda yuvish

3. Kechki taom va ichak-miya aloqasi

  • Juda kech ovqatlanish: Kechki ovqatda go‘sht yoki yog‘li taomlar yeyilganda, oshqozon uni hazm qilish uchun 4–6 soat sarflaydi. Bu tana haroratini oshirib, chuqur uyqu fazasiga xalaqit beradi. Kechki taomni yengil baliq, tovuq go‘shti yoki sabzavotlardan tashkil toptirgan ma’qul.

  • Ichaklar sustligi: Ichak va miya o‘rtasidagi aloqaning 80-90% qismi ichakdan miyaga yo‘naltirilgan. Agar ichak yaxshi ishlamasa, miyaga «holsizlik» signali boradi. Kuniga 2 ta kivi yeyish ichak motorikasini qayta tiklaydi.

  • Uglevodlardan butunlay voz kechish: Oqsilga haddan tashqari urg‘u berib, uglevodni nolga tushirish energiya tanqisligiga olib keladi. Likopchangizning 50% qismi sabzavotlar, 25% qismi murakkab uglevodlar va 25% qismi oqsildan iborat bo‘lishi kerak.

4. Harakatsizlik va tibbiy omillar

Ekspertlar ogohlantiradi:

«Evolyutsion nuqtayi nazardan uzoq vaqt harakatsiz o‘tirish miyaga "organizm xastalangan" degan soxta signal yuboradi. Natijada miya energiyani tejash uchun sizda sun’iy uyquchanlik va lohaslik paydo qiladi. Har 30 daqiqada kamida 2 daqiqa o‘rindan turib harakat qiling.»

  • Kunduzgi yorug‘lik yetishmasligi: Soat miyaning supraxiazmal yadrosi orqali boshqariladi. Kunduzi ochiq havoda yurish tanaga kun va tun farqini aniq ajratishga yordam beradi.

  • Qon tahlillarini topshirish vaqti keldi: Agar yuqoridagi qoidalarga amal qilib ham charchoq o‘tib ketmasa, shifokorga murojaat qilib temir (ferritin), B12 vitamini va qalqonsimon bez gormonlari (TTG) darajasini tekshirtiring.

Bu foydali tavsiyalar sizga yordam berdimi?

Surunkali charchoqni yengish uchun qimmatbaho dorilar emas, balki kundalik odatlarga kichik va aqlli o‘zgartirishlar kiritish kifoya.

Ushbu foydali maqolani doimo charchab yuradigan yaqinlaringiz va do‘stlaringizga, oilaviy chatlaringizga darhol yuboring!

Siz ertalab uyg‘onganda o‘zingizni qanday his qilasiz? Charchoqni yengish uchun qaysi usuldan foydalanmoqchisiz? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Zamin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar uyquni boshqaruvchi yangi molekulani kashf etishdiOlimlar uyquni boshqaruvchi yangi molekulani kashf etishdiBugun, 14:55Ayollarda xurrak nega kuchayadi? Ikki muhim davr ma’lum bo‘ldiAyollarda xurrak nega kuchayadi? Ikki muhim davr ma’lum bo‘ldiBugun, 11:47D vitaminining so‘rilishiga to‘sqinlik qiluvchi 5 omilD vitaminining so‘rilishiga to‘sqinlik qiluvchi 5 omil19.07, 23:37Hech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdiHech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdi18.07, 17:27Issiqda ishlayotganlar uchun muhim ogohlantirish...Issiqda ishlayotganlar uchun muhim ogohlantirish...15.07, 13:18Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?13.07, 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?
Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?
Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling
Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling
Hech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdi
Hech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdi
Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?
Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?
D vitaminining so‘rilishiga to‘sqinlik qiluvchi 5 omil
D vitaminining so‘rilishiga to‘sqinlik qiluvchi 5 omil
Tish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlar
Tish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlar
15 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkin
15 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkin
Konditsionerdan foydalanishda ko‘pchilik yo‘l qo‘yadigan xavfli xato
Konditsionerdan foydalanishda ko‘pchilik yo‘l qo‘yadigan xavfli xato