50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?
O'rindan keskin turish ayrim insonlarda bosh aylanishi va yiqilishga olib kelishi mumkin, bunda qon bosimi oshmay, vaqtincha pasayadi va bu holat 65 yoshdan keyin ko'proq uchraydi. Ertalab sovuq suv ichish yoki yugurish umrni qisqartirishi haqidagi da'volar ishonchli ilmiy dalillar bilan tasdiqlanmagan, muntazam jismoniy faollik esa erta o'lim xavfini kamaytirishi mumkin.
50 yoshdan keyin organizmda tiklanish tezligi, mushak kuchi, qon bosimini boshqarish va uyqu sifatida asta-sekin o‘zgarishlar paydo bo‘lishi mumkin. Ammo ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan «50 yoshdan keyin mutlaqo mumkin emas» degan maslahatlarning hammasi ham tibbiy dalillarga mos kelmaydi.
Ayrim odatlarga haqiqatan e’tibor berish kerak. Boshqalari esa ortiqcha qo‘rqituvchi talqin qilingan. Masalan, ertalab sovuq suv ichish «tomirlarga zarba beradi» yoki yugurish «umrni qisqartiradi» degan da’volarga ishonchli ilmiy asos yo‘q.
O‘rindan keskin turishda xavf bor, ammo sababi boshqacha
Yotoqdan birdaniga sakrab turish ayrim insonlarda bosh aylanishi, ko‘z oldi qorong‘ilashishi yoki hatto yiqilishga sabab bo‘lishi mumkin.
Biroq bu holatda qon bosimi odatda «sakrab yuqoriga chiqishi» emas, aksincha, turgan paytda vaqtincha pasayishi — ortostatik gipotenziya kuzatiladi.
Mayo Clinic ma’lumotiga ko‘ra, bu holat yosh o‘tishi bilan, ayniqsa 65 yoshdan keyin ko‘proq uchraydi. Qon bosimi dorilari, suvsizlanish, diabet va ayrim boshqa kasalliklar xavfni oshirishi mumkin.
Shu sabab uyg‘ongach avval o‘tirib, keyin xotirjam turish ayrim odamlar uchun foydali odat.
Sovuq suv haqidagi mashhur qo‘rquv tasdiqlanmagan
«Ertalab sovuq suv ichish tomirlarga zarba beradi» degan fikr keng tarqalgan, ammo oddiy sovuq suv ichish sog‘lom odam uchun xavfli ekanini ko‘rsatadigan yetarli ilmiy dalil yo‘q.
Cleveland Clinic ham sovuq yoki iliq suvning qay biri mutlaqo yaxshiroq ekani bo‘yicha ilmiy ma’lumotlar cheklanganini ta’kidlaydi. Eng muhimi — organizm yetarli suyuqlik olishi.
Bu yerda muzdek suv ichish bilan muzdek suvga butun tanani tushirishni adashtirmaslik kerak. Sovuq suvga keskin sho‘ng‘ish yurak-qon tomir tizimiga ancha katta ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Och qoringa kofe — hamma uchun «yurakka xavf» emas
Kofeni ertalab ovqatlanmasdan ichish ba’zi odamlarda yurak urishini tezlashtirishi, bezovtalik yoki oshqozon qiynashini kuchaytirishi mumkin.
Lekin «och qoringa kofe ichish yurak uchun xavfli» degan umumiy qoida to‘g‘ri emas.
Amerikaning Yurak assotsiatsiyasi 2026 yilgi ilmiy bayonotida ko‘pchilik kattalar uchun kuniga 400 mg gacha kofein odatda xavfsiz ekanini qayd etdi. Me’yorda kofe iste’moli ayrim yurak-qon tomir kasalliklarining pastroq xavfi bilan ham bog‘langan. Reaksiya esa odamdan odamga farq qiladi.
Agar kofe sizda yurak urishi, refluks, qaltirash yoki bosim o‘zgarishiga sabab bo‘lsa, miqdor va vaqtni qayta ko‘rib chiqish kerak.
Egilish va harakatdan qochish emas, xavfsiz harakat qilish muhim
50 yoshdan keyin «egilish yoki silkinish mumkin emas» degan qoida ham juda keskin.
Aksincha, harakatchanlik, mushaklarni mustahkamlash va muvozanat mashqlari sog‘lom qarish uchun muhim. CDC hatto 65 yoshdan oshganlarga aerob mashqlar bilan birga mushak va muvozanat mashqlarini tavsiya qiladi.
Muammo keskin harakatda: agar bosh aylanishi, bo‘g‘im muammosi yoki muvozanat buzilishi bo‘lsa, tez egilib-turish yiqilish xavfini oshirishi mumkin.
«Ertalab yugurish umrni qisqartiradi» — aksincha
Ro‘yxatdagi eng bahsli da’volardan biri shu.
Muntazam jismoniy faollik umrni qisqartirishi emas, aksincha, erta o‘lim xavfini kamaytirishi bilan bog‘langan. CDC ma’lumotlariga ko‘ra, hatto kunlik harakatni ozgina ko‘paytirish ham foyda beradi.
Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ham yetarlicha harakat qilmaydigan insonlarda o‘lim xavfi faol odamlarga nisbatan 20–30 foiz yuqoriroq ekanini qayd etadi.
Ammo yillar davomida sport qilmagan insonning birdaniga yuqori intensivlikda yugurishni boshlashi yaxshi g‘oya emas. Ayniqsa yurak kasalligi, yuqori bosim yoki boshqa surunkali kasalliklar bo‘lsa, yuklamani bosqichma-bosqich oshirish kerak.
Telefon bo‘yin va uyquga ikki tomondan ta’sir qiladi
Yotoqda uzoq vaqt telefonni pastga qarab ushlash bo‘yin mushaklariga ortiqcha yuk tushiradi. Cleveland Clinic elektron qurilmalardan foydalanganda bo‘yinni doim egib turmaslik va to‘g‘ri pozani saqlashni tavsiya qiladi.
Bundan tashqari, tungi yorug‘lik uyqu paytida organizmning normal fiziologik jarayonlariga ta’sir qilishi mumkin. Tadqiqotlarda hatto bir kecha o‘rtacha yorug‘likda uxlash yurak urishining oshishi va ertalab insulinga sezgirlikning pasayishi bilan bog‘langan.
Shu sabab yotoqxonada imkoni boricha qorong‘ilik va ekrandan tanaffus — ancha asosli tavsiya.
Nonushta qilmaslik masalasi unchalik oddiy emas
«Nonushta qilmasangiz, energiyasiz qolasiz» degan fikr hammaga bir xil tatbiq etilmaydi.
Kuzatuv tadqiqotlarida muntazam nonushta tashlab ketish diabet, yuqori bosim va yurak-qon tomir xavfi bilan bog‘langan holatlar bor.
Biroq tasodifiy nazoratli tadqiqotlar natijasi unchalik bir ma’noli emas: nonushta qilmaslik ayrim kardiometabolik ko‘rsatkichlarni avtomatik ravishda yomonlashtirishi isbotlanmagan.
Shuning uchun asosiy masala soat emas, butun kun davomidagi ovqatlanish sifati va shaxsiy salomatlik holatidir.
Kech ovqatlanishga esa jiddiyroq qarash kerak
Uxlashdan oldin katta ovqat iste’mol qilish haqidagi ogohlantirishda ilmiy asos ko‘proq.
Nazoratli tadqiqotda kechki ovqatni soat 22:00 da iste’mol qilish ertaroq ovqatlanishga nisbatan tungi qonda glyukozaning yuqoriroq bo‘lishi va yog‘larning kamroq parchalanishi bilan bog‘langan.
2026 yilgi meta-tahlilda ham kech ovqatlanish kattalarda semirish xavfining biroz yuqoriligi bilan bog‘liq ekani aniqlangan.
Demak, kechki ovqatni uxlash vaqtiga juda yaqin qoldirmaslik oqilona odat.
Suvni unutish yosh o‘tgan sari muhimroq muammoga aylanadi
Suvsizlanish charchoq, bosh aylanishi, bosh og‘rig‘i va diqqat pasayishiga olib kelishi mumkin.
Yosh o‘tgan sari tananing suv zaxirasi kamayadi va chanqoq hissi ham kuchsizroq bo‘lishi mumkin. Ayniqsa 65 yoshdan keyin suvsizlanish xavfi ortadi.
Biroq «hamma kuniga falon litr suv ichishi shart» degan universal raqam ham to‘g‘ri emas. Yurak yoki buyrak kasalligi bor insonlarda suyuqlik miqdori alohida belgilanishi mumkin.
Uzoq o‘tirish — ro‘yxatdagi eng asosli ogohlantirishlardan biri
Soatlab harakatsiz o‘tirishni organizmda «dimlanish» deb atash tibbiy termin emas. Lekin uzoq sedentar hayot haqiqatan ham xavf bilan bog‘liq.
JSST ma’lumotlariga ko‘ra, uzoq harakatsizlik kattalarda yurak-qon tomir kasalliklari, 2-tur diabet, ayrim saraton turlari va umumiy o‘lim xavfining ortishi bilan bog‘langan.
Buning eng oddiy yechimi — kun davomida muntazam turib yurish va harakatni ko‘paytirish.
Shoshib ovqatlanish va doimiy stress ham e’tibordan chetda emas
Tez ovqatlanish ko‘pincha insonning to‘yganini sezishidan oldin ortiqcha kaloriya iste’mol qilishiga olib kelishi mumkin. Oshqozon-ichakda noqulaylik yoki refluksga moyil odamlarda bu odat simptomlarni kuchaytirishi mumkin.
Doimiy stress esa yanada muhim. Amerikaning Yurak assotsiatsiyasi uzoq davom etuvchi stress uyqu, energiya, qon bosimi va yurak salomatligiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkinligini qayd etadi.
Ammo «stress organizmni aniq falon yilga qaritadi» kabi iboralar ilmiy jihatdan o‘lchangan qoida emas.
50 yosh — «qizil chiziq» emas
Eng muhim nuqta shu: inson organizmi 50 yoshga to‘lgan kuni birdaniga boshqacha ishlay boshlamaydi.
Sog‘liqqa ta’sir qiladigan asosiy omillar — qon bosimi, qand miqdori, xolesterin, vazn, uyqu, jismoniy faollik, chekish, ovqatlanish va mavjud kasalliklar.
Shu sabab 50 yoshdan keyin eng foydali strategiya harakatni kamaytirish emas. Aksincha, muntazam yurish yoki sport, yetarli uyqu, suyuqlik, to‘g‘ri ovqatlanish va profilaktik nazorat sog‘lom qarish uchun ancha muhim.
Ayniqsa uzoq vaqt sport bilan shug‘ullanmagan yoki yurak-qon tomir, diabet va boshqa surunkali kasalligi bor inson kuchli jismoniy mashqlarni boshlashdan oldin shifokor bilan maslahatlashgani ma’qul. CDC ham bunday holatlarda yuqori intensivlikdagi mashqlarni ehtiyotkorlik bilan boshlashni tavsiya qiladi.
Qisqasi, 50 yoshdan keyin hamma narsadan qo‘rqib yashash emas, noto‘g‘ri odatlarni to‘g‘ri odatlarga almashtirish muhim.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…