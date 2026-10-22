Ўзбекистонда 23 октябрь куни ҳаво қандай бўлади?

·11·Ўзбекистон
Ўзбекистонда 23 октябрь куни ҳаво қандай бўлади?

Ўзгидромет эртага, 23 октябрь куни Ўзбекистон ҳудудларида кузатиладиган об-ҳаво прогнозини эълон қилди. Мамлакатнинг аксарият қисмида ёғингарчилик кутилмайди, кундузи ҳаво 17–22 даражагача илийди.

Тошкент шаҳрида ҳаво ўзгарувчан бўлади, ёмғир ёғиши кутилмайди. Ҳарорат кечаси 6–8, кундузи 19–21 даража илиқ бўлади.

Қорақалпоғистон ва Хоразм вилоятида кечаси ҳарорат 1–6 даража илиқ, айрим жойларда 2 даража совуқ бўлиши мумкин. Кундузи 15–20 даража илиқ кузатилади.

Бухоро, Навоий, Тошкент, Сирдарё, Жиззах ва Самарқанд вилоятларида ёғингарчилик кутилмайди. Кечаси 3–8, кундузи 17–22 даража илиқ бўлади.

Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида ҳарорат кечаси 5–10, кундузи 20–25 даража илиқни ташкил этади. Бу ҳудудларда кундузи республикадаги энг юқори ҳароратлардан бири кузатилади.

Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларида кечаси 3–8, кундузи 17–22 даража илиқ бўлиши кутилмоқда.

Тоғли ҳудудларда ёғингарчилик кутилмайди. Ҳарорат кечаси 1–6, кундузи 10–15 даража илиқ бўлади.

Республика бўйлаб шарқий йўналишдаги шамол эсади. Айрим ҳудудларда унинг тезлиги секундига 7–12 метрга етади.

Ўзгидрометоб-ҳаво прогнозиЎзбекистон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бугун қайси вилоятларда ёмғир ёғиши мумкин?Бугун қайси вилоятларда ёмғир ёғиши мумкин?28 сентябр 10:37Ўзбекистонда октябрь совуқ ҳаво билан бошланадиЎзбекистонда октябрь совуқ ҳаво билан бошланади29 сентябр 17:39Эртага Ўзбекистоннинг айрим ҳудудларида ёмғир ёғиши мумкинЭртага Ўзбекистоннинг айрим ҳудудларида ёмғир ёғиши мумкин9 сентябр 14:45Эртага Тошкентда шамол кучайиб, ҳаво исийдиЭртага Тошкентда шамол кучайиб, ҳаво исийди21 август 16:45Ўзбекистонда бугун чанг-тўзон кўтарилиши мумкинЎзбекистонда бугун чанг-тўзон кўтарилиши мумкин15 август 11:33Дам олиш кунлари Ўзбекистонда иссиқ ҳаво сақланиб қоладиДам олиш кунлари Ўзбекистонда иссиқ ҳаво сақланиб қолади14 август 16:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Вазирликда янги бошқарув жамоаси: Эркинжон Турдимовнинг 4 нафар ўринбосари кимлар?
Вазирликда янги бошқарув жамоаси: Эркинжон Турдимовнинг 4 нафар ўринбосари кимлар?