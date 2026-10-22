Ўзбекистонда 23 октябрь куни ҳаво қандай бўлади?
Ўзгидромет эртага, 23 октябрь куни Ўзбекистон ҳудудларида кузатиладиган об-ҳаво прогнозини эълон қилди. Мамлакатнинг аксарият қисмида ёғингарчилик кутилмайди, кундузи ҳаво 17–22 даражагача илийди.
Тошкент шаҳрида ҳаво ўзгарувчан бўлади, ёмғир ёғиши кутилмайди. Ҳарорат кечаси 6–8, кундузи 19–21 даража илиқ бўлади.
Қорақалпоғистон ва Хоразм вилоятида кечаси ҳарорат 1–6 даража илиқ, айрим жойларда 2 даража совуқ бўлиши мумкин. Кундузи 15–20 даража илиқ кузатилади.
Бухоро, Навоий, Тошкент, Сирдарё, Жиззах ва Самарқанд вилоятларида ёғингарчилик кутилмайди. Кечаси 3–8, кундузи 17–22 даража илиқ бўлади.
Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида ҳарорат кечаси 5–10, кундузи 20–25 даража илиқни ташкил этади. Бу ҳудудларда кундузи республикадаги энг юқори ҳароратлардан бири кузатилади.
Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларида кечаси 3–8, кундузи 17–22 даража илиқ бўлиши кутилмоқда.
Тоғли ҳудудларда ёғингарчилик кутилмайди. Ҳарорат кечаси 1–6, кундузи 10–15 даража илиқ бўлади.
Республика бўйлаб шарқий йўналишдаги шамол эсади. Айрим ҳудудларда унинг тезлиги секундига 7–12 метрга етади.
Изоҳлар 0
…