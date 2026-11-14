Бугун Ўзбекистонда об-ҳаво қандай бўлади?

1 дақиқа ўқиш42
Бугун Ўзбекистонда об-ҳаво қандай бўлади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 14 ноябр куни Ўзбекистоннинг аксарият ҳудудларида ёғингарчиликсиз, ўзгарувчан об-ҳаво кузатилиши кутилмоқда.
  • Айрим жойларда туман тушиши мумкин, шамол эса шарқдан 3–12 м/с тезликда эсади.
  • Ҳарорат кундузи 8–18 даража илиқ, кечаси эса Қорақалпоғистон ва тоғли ҳудудларда 7 даража совуққача пасайиши прогноз қилинмоқда.
  • Тошкент шаҳрида ёғингарчиликсиз ҳаво бўлиб, ҳарорат кечаси 1–3 даража, кундузи 12–14 даража илиқ бўлиши кутилмоқда.

«Ўзгидромет» 14 ноябрь куни Ўзбекистон ҳудудларида кузатиладиган об-ҳаво прогнозини эълон қилди. Унга кўра, мамлакатнинг аксарият ҳудудларида ёғингарчилик кутилмайди. Айрим жойларда эса туман тушиши мумкин.

Тошкент шаҳрида ҳаво ўзгарувчан бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Шамол шарқдан секундига 3–8 метр тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 1–3 даража илиқ, кундузи 12–14 даража илиқ бўлади.

Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида ҳаво ўзгарувчан бўлиб, ёғингарчилик кузатилмайди. Шамол шарқдан 7–12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 2–7 даража совуқ, кундузи 8–13 даража илиқни ташкил этади.

Бухоро ва Навоий вилоятларида ҳам ёғингарчилик кутилмайди. Ҳаво ўзгарувчан бўлиб, баъзи жойларда туман тушиши эҳтимоли бор. Шамол шарқдан 7–12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 0–5 даража илиқ, кундузи 10–15 даража илиқ бўлади.

Тошкент, Сирдарё, Жиззах ва Самарқанд вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлиши прогноз қилинган. Ёғингарчилик кутилмайди, айрим ҳудудларда туман тушиши мумкин. Шамол шарқдан 7–12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 0–5 даража илиқ, кундузи 10–15 даража илиқ атрофида бўлади.

Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида ҳам ёғингарчилик бўлиши кутилмаяпти. Ҳаво ўзгарувчан бўлади, шамол шарқдан 7–12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 0–5 даража илиқ, кундузи эса 13–18 даража илиқни ташкил этади.

Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлиб, ёғингарчилик кутилмайди. Баъзи жойларга туман тушиши мумкин. Шамол шарқдан 5–10 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 0–5 даража илиқ, айрим жойларда 2 даража совуққача пасаяди. Кундузи эса 8–13 даража илиқ бўлади.

Республиканинг тоғолди ва тоғли ҳудудларида ҳам ҳаво ўзгарувчан бўлиши кутилмоқда. Ёғингарчилик прогноз қилинмаган, баъзи жойларда туман тушиши мумкин. Шамол шарқдан 7–12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 2–7 даража совуқ, кундузи 0–5 даража илиқ атрофида бўлади.

Мақола сизга ёқдими?
Азиза Шухратова«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Ўзбекистон янгиликлари