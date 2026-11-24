UzAuto Motors махсус таклифлар якунланишини эълон қилди
«UzAuto Motors» АЖ Chevrolet Tracker, Onix, Cobalt ва Damas автомобиллари учун амал қилаётган чегирма ҳамда муддатли тўлов акциялари 2026 йил 31 декабрь куни якунланишини маълум қилди.
Йил охирига қадар Chevrolet Tracker ва Onix автомобилларини 100 фоиз олдиндан тўлов асосида харид қилувчиларга 47 миллион сўмгача чегирма берилади. Ушбу таклиф 31 декабрга қадар амал қилади.
Шунингдек, Chevrolet Tracker, Onix, Cobalt ва Damas автомобилларини банк иштирокисиз, тўғридан-тўғри фоизсиз бўлиб тўлаш шарти билан сотиб олиш акцияси ҳам шу куни якунланади. Мазкур таклиф доирасида Chevrolet Tracker харид қилган мижозларга 22 миллион сўмгача чегирма тақдим этилади.
Бундан ташқари, ҳамкор тижорат банклари орқали 0 фоизли муддатли тўлов асосида Chevrolet Tracker харид қилиш таклифи ҳам 31 декабргача амал қилади. Ушбу дастур бўйича ҳам автомобиль учун чегирма мавжуд.
Акция шартлари ва тўлов тартиби ҳақида батафсил маълумотни Chevrolet’нинг расмий дилерларидан олиш мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…