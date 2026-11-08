Ўзбекистонда метан заправкалар қачон ва нима сабабдан ёпилиши мумкин?

·66·Ўзбекистон
Ўзбекистонда метан заправкалар қачон ва нима сабабдан ёпилиши мумкин?

Ўзбекистонда ҳаво ҳароратининг кескин пасайиши муносабати билан автомобилларга газ тўлдириш компрессор шохобчалари, яъни метан заправкалар фаолияти вақтинча чекланиши эҳтимоли бор. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги маълум қилди.

Вазирлик изоҳига кўра, совуқ кунларда табиий газ таъминотида, биринчи навбатда, аҳоли хонадонлари ҳамда ижтимоий соҳа объектларига устуворлик берилади. Жумладан, мактаблар, боғчалар, шифохоналар ва бошқа муҳим муассасаларнинг газ билан узлуксиз таъминланишига алоҳида эътибор қаратилади.

Зарурат юзага келган тақдирда, мавсумий истеъмолчилар қаторига кирувчи метан заправкалар фаолиятига ҳам вақтинчалик чекловлар жорий этилиши мумкин. Бунда чекловлар ҳудудий ҳокимликлар билан келишилган ва тасдиқланган жадвал асосида амалга оширилади. Шунингдек, бундай ўзгаришлар ҳақида истеъмолчилар олдиндан хабардор қилинади.

Энергетика вазирлиги ва тизим ташкилотлари аҳоли ҳамда иқтисодиёт тармоқларини энергия ресурслари билан барқарор таъминлаш бўйича зарур чораларни кўраётганини маълум қилди. Айни вақтда Тошкент шаҳри ва мамлакатнинг бошқа ҳудудларида иситиш мавсумини бошлаш ишлари ҳам давом этмоқда.

Газ таъминоти билан боғлиқ муаммолар юзага келганда 1104 қисқа рақамига, газ билан боғлиқ авариявий ҳолатларда 104 рақамига, электр таъминотидаги узилишлар бўйича эса 1154 рақамига қўнғироқ қилиш мумкин.

Ўзбекистонда совуқ ҳаво кузатилиши кутилмоқда

«Ўзгидромет» маълумотларига кўра, 9–12 ноябрь кунлари мамлакат ҳудудига совуқ ва нам ҳаво массалари кириб келиши прогноз қилинмоқда. Бунинг натижасида республиканинг кўплаб ҳудудларида ёмғир ёғиши, шимолий ва тоғли жойларда эса қор кузатилиши мумкин.

Ҳарорат кўрсаткичлари ҳам сезиларли даражада пасайиши кутилмоқда. Хусусан, шимолий ҳудудларда тунги ҳаво ҳарорати 7 даража совуққача тушиши мумкин. Республиканинг қолган ҳудудларида эса айрим жойларда ҳарорат 1–2 даража совуққача пасайиши прогноз қилинган.

Шу тариқа, ҳавонинг совиши газ истеъмоли ортишига олиб келиши мумкин. Шу сабабли метан заправкалар фаолиятига нисбатан вақтинчалик чекловлар жорий этилиши эҳтимоли ҳам мавжуд.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда текширувлар кучайди: юзлаб заправкалар ёпилдиЎзбекистонда текширувлар кучайди: юзлаб заправкалар ёпилди22 июн 19:54Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашдиЎзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди7 июн 15:35Ўзбекистонда ҳафта бошида об-ҳаво кескин ўзгаради: ёмғир ва совуқ кутилмоқдаЎзбекистонда ҳафта бошида об-ҳаво кескин ўзгаради: ёмғир ва совуқ кутилмоқдаБугун 13:33Шавкат Мирзиёев тиббиёт ходимлари учун улкан имтиёзларни эълон қилдиШавкат Мирзиёев тиббиёт ходимлари учун улкан имтиёзларни эълон қилдиКеча 22:51Ҳарорат -7 даражагача тушади: совуқ сабаб «заправка»ларга чеклов киритилиши мумкинҲарорат -7 даражагача тушади: совуқ сабаб «заправка»ларга чеклов киритилиши мумкинКеча 17:01Бир килограмм палов қайси ҳудудда энг қимматга тушмоқда?Бир килограмм палов қайси ҳудудда энг қимматга тушмоқда?Кеча 12:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда совуқ кучаяди: айрим ҳудудларда қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда совуқ кучаяди: айрим ҳудудларда қор ёғиши кутилмоқда
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Об-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилинди
Об-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилинди