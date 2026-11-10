Ҳарорат минусга тушади: Ўзбекистонга совуқ ва нам ҳаво оқими кириб келмоқда

·113·Ўзбекистон
Ҳарорат минусга тушади: Ўзбекистонга совуқ ва нам ҳаво оқими кириб келмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 10 ноябрдан бошлаб Ўзбекистон ҳудудларига нам ва совуқ ҳаво массалари кириб келиши натижасида об-ҳаво кескин ўзгариб, ҳарорат пасаяди.
  • Республиканинг аксарият ҳудудларида кучли ёмғир, момақалдироқ ва секундига 13–18 метргача етадиган шамол кузатилиши, шимолий ҳудудларда эса мавсумнинг илк қори ёғиши кутилмоқда.
  • Тунги ҳарорат айрим жойларда -2 даражагача пасайиши прогноз қилинмоқда.

Ўзбекистон ҳудудларига нам ва совуқ ҳаво массаларининг кириб келиши натижасида мамлакат бўйлаб об-ҳаво кескин ўзгаради. «Ўзгидромет» маркази тақдим этган шошилинч ахборотга кўра, 10 ноябрдан бошлаб республиканинг қатор вилоятларида кучли ёғингарчилик, момақалдироқ ва ҳаво ҳароратининг сезиларли даражада пасайиши кутилмоқда.

Шунингдек, айрим ҳудудларда шамол тезлиги кучайиб, шимолий вилоятларда мавсумнинг илк қор ёғиш эҳтимоли қайд этилмоқда.

Ҳарорат кескин пасаяди: Қор ва кучли шамол хавфи

Синоптикларнинг огоҳлантиришича, ҳафта давомида кутилаётган асосий метеорологик ўзгаришлар қуйидагилардан иборат:

  • Ёғингарчилик ва момақалдироқ: Республиканинг аксарият ҳудудларида кучли ёмғир ёғиши, момақалдироқ бўлиши ва атмосфера босимининг беқарорлиги кузатилади;

  • Шамолнинг кучайиши: Айрим жойларда шамол тезлиги секундига 13–18 метргача кучайиб, чанг-тўзонлар ва кучли шабадалар юзага келиши мумкин;

  • Шимолда ёмғир қорга айланади: Қорақалпоғистон Республикасида ва шимолий ҳудудларда ҳаво совиши натижасида ёмғир қорга айланиши прогноз қилинмоқда;

  • Кечки совуқлар: Ҳафта давомида тунги ҳарорат кескин пасайиб, республиканинг айрим ҳудудларида кечалари термометр устуни -2 даражагача совуқни кўрсатади.

Ҳудудлар бўйича кутилаётган об-ҳаво манзараси

Ҳудуд / Шаҳар

Кутилаётган ёғингарчилик

Ҳаво ҳарорати ва шамол

Қўшимча тафсилотлар

Қорақалпоғистон Республикаси

Кучли ёмғир, айрим жойларда қорга айланади

Кечаси -2°C гача совуқ, кундузи салқин

Мавсумнинг илк қор ёғиш эҳтимоли

Тошкент шаҳри

10–11 ноябрда вақти-вақти билан ёмғир; 12 ноябрда ёғингарчилик кутилмайди

Шамол кучайиши мумкин, ҳарорат пасаяди

12 ноябрдан ҳаво очилиши кутилмоқда

Вилоятлар (марказий ва жанубий ҳудудлар)

Кучли ёмғир ва момақалдироқ

Шамол тезлиги 13–18 м/с гача етади

Совуқ ва нам ҳаво оқими тўлиқ қамраб олади

Пойтахтда вазият қандай бўлади?

Тошкент шаҳрида 10 ва 11 ноябрь кунлари вақти-вақти билан ёмғир ёғиши эҳтимоли юқори. Ҳаво анча салқинлашади.

Бироқ 12 ноябрь куни пойтахтда ёғингарчилик тўхтаб, ҳавонинг қисман очилиши ва нисбатан қуруқ бўлиши башорат қилинмоқда. Мутахассислар ҳайдовчилар ва пиёдаларга йўлларда эҳтиёткорликни оширишни, зарурат бўлмаса кечки пайт дарахтлар ва енгил конструкциялар остида қолмасликни тавсия қилади.

Ўзгидрометоб-ҳавошошилинч ахборотҳаво ҳарорати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда совуқ кучаяди: айрим ҳудудларда қор ёғиши кутилмоқдаЎзбекистонда совуқ кучаяди: айрим ҳудудларда қор ёғиши кутилмоқда6 ноябр 22:56Об-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилиндиОб-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилинди4 ноябр 13:54Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши мумкинЎзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши мумкин29 октябр 10:28Ҳарорат кескин пасаяди: Ҳафта давомида кечалари -2 даражагача совуқ бўлиши кутилмоқдаҲарорат кескин пасаяди: Ҳафта давомида кечалари -2 даражагача совуқ бўлиши кутилмоқда26 октябр 13:22Октябрь совуқ келадими? Ўзбекистонда ҳарорат кескин пасайиши кутилмоқдаОктябрь совуқ келадими? Ўзбекистонда ҳарорат кескин пасайиши кутилмоқда1 октябр 10:53Бугун қайси вилоятларда ёмғир ёғиши мумкин?Бугун қайси вилоятларда ёмғир ёғиши мумкин?28 сентябр 10:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда совуқ кучаяди: айрим ҳудудларда қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда совуқ кучаяди: айрим ҳудудларда қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Об-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилинди
Об-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилинди