Ҳарорат минусга тушади: Ўзбекистонга совуқ ва нам ҳаво оқими кириб келмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 10 ноябрдан бошлаб Ўзбекистон ҳудудларига нам ва совуқ ҳаво массалари кириб келиши натижасида об-ҳаво кескин ўзгариб, ҳарорат пасаяди.
- Республиканинг аксарият ҳудудларида кучли ёмғир, момақалдироқ ва секундига 13–18 метргача етадиган шамол кузатилиши, шимолий ҳудудларда эса мавсумнинг илк қори ёғиши кутилмоқда.
- Тунги ҳарорат айрим жойларда -2 даражагача пасайиши прогноз қилинмоқда.
Ўзбекистон ҳудудларига нам ва совуқ ҳаво массаларининг кириб келиши натижасида мамлакат бўйлаб об-ҳаво кескин ўзгаради. «Ўзгидромет» маркази тақдим этган шошилинч ахборотга кўра, 10 ноябрдан бошлаб республиканинг қатор вилоятларида кучли ёғингарчилик, момақалдироқ ва ҳаво ҳароратининг сезиларли даражада пасайиши кутилмоқда.
Шунингдек, айрим ҳудудларда шамол тезлиги кучайиб, шимолий вилоятларда мавсумнинг илк қор ёғиш эҳтимоли қайд этилмоқда.
Ҳарорат кескин пасаяди: Қор ва кучли шамол хавфи
Синоптикларнинг огоҳлантиришича, ҳафта давомида кутилаётган асосий метеорологик ўзгаришлар қуйидагилардан иборат:
Ёғингарчилик ва момақалдироқ: Республиканинг аксарият ҳудудларида кучли ёмғир ёғиши, момақалдироқ бўлиши ва атмосфера босимининг беқарорлиги кузатилади;
Шамолнинг кучайиши: Айрим жойларда шамол тезлиги секундига 13–18 метргача кучайиб, чанг-тўзонлар ва кучли шабадалар юзага келиши мумкин;
Шимолда ёмғир қорга айланади: Қорақалпоғистон Республикасида ва шимолий ҳудудларда ҳаво совиши натижасида ёмғир қорга айланиши прогноз қилинмоқда;
Кечки совуқлар: Ҳафта давомида тунги ҳарорат кескин пасайиб, республиканинг айрим ҳудудларида кечалари термометр устуни -2 даражагача совуқни кўрсатади.
Ҳудудлар бўйича кутилаётган об-ҳаво манзараси
Ҳудуд / Шаҳар
Кутилаётган ёғингарчилик
Ҳаво ҳарорати ва шамол
Қўшимча тафсилотлар
Қорақалпоғистон Республикаси
Кучли ёмғир, айрим жойларда қорга айланади
Кечаси -2°C гача совуқ, кундузи салқин
Мавсумнинг илк қор ёғиш эҳтимоли
Тошкент шаҳри
10–11 ноябрда вақти-вақти билан ёмғир; 12 ноябрда ёғингарчилик кутилмайди
Шамол кучайиши мумкин, ҳарорат пасаяди
12 ноябрдан ҳаво очилиши кутилмоқда
Вилоятлар (марказий ва жанубий ҳудудлар)
Кучли ёмғир ва момақалдироқ
Шамол тезлиги 13–18 м/с гача етади
Совуқ ва нам ҳаво оқими тўлиқ қамраб олади
Пойтахтда вазият қандай бўлади?
Тошкент шаҳрида 10 ва 11 ноябрь кунлари вақти-вақти билан ёмғир ёғиши эҳтимоли юқори. Ҳаво анча салқинлашади.
Бироқ 12 ноябрь куни пойтахтда ёғингарчилик тўхтаб, ҳавонинг қисман очилиши ва нисбатан қуруқ бўлиши башорат қилинмоқда. Мутахассислар ҳайдовчилар ва пиёдаларга йўлларда эҳтиёткорликни оширишни, зарурат бўлмаса кечки пайт дарахтлар ва енгил конструкциялар остида қолмасликни тавсия қилади.
Изоҳлар 0
…