Ҳарорат -7 даражагача тушади: совуқ сабаб «заправка»ларга чеклов киритилиши мумкин

·6·Ўзбекистон
Ҳарорат -7 даражагача тушади: совуқ сабаб «заправка»ларга чеклов киритилиши мумкин

Келаси ҳафта бошидан республика ҳудудида об-ҳаво кескин ўзгариши, ёғингарчилик ва тунги аёз кузатилиши муносабати билан Энергетика вазирлиги метан «заправка»лар (АГТКШ) фаолиятига вақтинчалик чекловлар киритилиши мумкинлигидан огоҳлантирди.

«Ўзгидромет» тақдим этган маълумотларга кўра, 9–11 ноябрь кунлари Ўзбекистон бўйлаб ёмғир, шимолий ва тоғли ҳудудларда эса қор ёғиши кутилмоқда. Айниқса шимолда ҳаво ҳарорати кечаси -7°C гача, айрим вилоятларда эса -1…-2°C гача пасайиши башорат қилинган.

Аҳоли ва ижтимоий соҳага устуворлик: Шохобчалар қай тартибда чекланади?

Энергетика вазирлиги совуқ кунларда мавжуд газ ресурсларини биринчи навбатда аҳоли эҳтиёжига йўналтириш механизмларини эслатиб ўтди:

  • Биринчи навбатдаги объектлар: Табиий газ таъминотида асосий устуворлик хонадонлар, мактаблар, мактабгача таълим ташкилотлари, шифохоналар ва бошқа ижтимоий муассасаларга қаратилади;

  • Вақтинчалик графиклар: Ҳаво совиб, газ қувурларида босим пасайган тақдирда, мавсумий истеъмолчилар, хусусан, автомобилларга газ тўлдириш компрессор шохобчалари фаолияти чекланиши мумкин;

  • Олдиндан хабардор қилиш: Чекловлар вилоят ва шаҳар ҳокимликлари билан келишилган махсус графиклар асосида жорий этилади ва ҳайдовчилар ҳамда тадбиркорлар бу ҳақда олдиндан огоҳлантирилади.

Фавқулодда вазиятларда қайси рақамларга мурожаат қилиш керак?

Вазирлик электр ва газ таъминотида узилишлар ёки носозликлар кузатилганда туну-кун (24/7) ишлайдиган қуйидаги алоқа тармоқларини тақдим этди:

  • 1104 — газ босими ва умумий таъминот масалалари бўйича;

  • 104 — газ авария-диспетчерлик хизмати;

  • 1154 — электр узилишлари ва электр тармоғидаги носозликлар;

  • +998 71 208-10-15 — энергия ресурсларидан ноқонуний фойдаланиш ёки ноқонуний уланиш ҳолатлари ҳақида «Энергоинспекция»нинг ишонч телефони.

Ис газидан ҳимоя ва хавфсизлик: Муҳим тавсиялар

Иситиш мавсуми фаол паллага кириши билан мутасаддилар хавфсизлик ва тежамкорлик чораларига қатъий риоя қилишни сўрамоқда:

  1. Мўри ва жиҳозлар кўриги: Хонадондаги иситиш қозонлари, газ жиҳозлари ҳамда дудбурон (мўри) ва вентиляция тизимларининг тозалиги ҳамда созлигини қайта текширинг;

  2. Газ плитасидан сақланинг: Хонани иситиш учун ҳеч қачон ошхонадаги газ плиталарини ёқиб қўйманг — бу кўринмас қотил бўлмиш ис газидан заҳарланишга сабаб бўлади;

  3. Электр тармоғига ортиқча юклама берманг: Бир нечта юқори қувватли иситгични битта узайтиргичга (тройник) уламанг ва иситкичларни ёқилган ҳолда қаровсиз қолдирманг;

  4. Тежамкорлик одати: Кераксиз хоналарда чироқларни ўчириш ва уйдаги иссиқликни сақлаш ҳам оила бюджетини асрайди, ҳам умумий энергетика тизимидаги юкламани енгиллаштиради.

Энергетика вазирлигиЎзгидрометАГТКШтабиий газ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1 сентябрдан ҳужжатсиз автомобилларга метан қуйилмайди1 сентябрдан ҳужжатсиз автомобилларга метан қуйилмайди24 июн 17:20Октябрь совуқ келадими? Ўзбекистонда ҳарорат кескин пасайиши кутилмоқдаОктябрь совуқ келадими? Ўзбекистонда ҳарорат кескин пасайиши кутилмоқда1 октябр 10:53Август ойи +43 даража билан бошланади: охирида ҳаво кескин ўзгарадиАвгуст ойи +43 даража билан бошланади: охирида ҳаво кескин ўзгаради30 июл 15:32Ҳарорат кескин пасаяди: Ҳафта давомида кечалари -2 даражагача совуқ бўлиши кутилмоқдаҲарорат кескин пасаяди: Ҳафта давомида кечалари -2 даражагача совуқ бўлиши кутилмоқда26 октябр 13:22“Ўзгидромет” ҳафта бошида ёмғир кутилаётган ҳудудларни маълум қилди“Ўзгидромет” ҳафта бошида ёмғир кутилаётган ҳудудларни маълум қилди4 октябр 16:26Ҳафта охиригача жазирама кучаяди: +44 даража кутилмоқдаҲафта охиригача жазирама кучаяди: +44 даража кутилмоқда13 июл 11:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда совуқ кучаяди: айрим ҳудудларда қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда совуқ кучаяди: айрим ҳудудларда қор ёғиши кутилмоқда
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди