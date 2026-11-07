Ҳарорат -7 даражагача тушади: совуқ сабаб «заправка»ларга чеклов киритилиши мумкин
Келаси ҳафта бошидан республика ҳудудида об-ҳаво кескин ўзгариши, ёғингарчилик ва тунги аёз кузатилиши муносабати билан Энергетика вазирлиги метан «заправка»лар (АГТКШ) фаолиятига вақтинчалик чекловлар киритилиши мумкинлигидан огоҳлантирди.
«Ўзгидромет» тақдим этган маълумотларга кўра, 9–11 ноябрь кунлари Ўзбекистон бўйлаб ёмғир, шимолий ва тоғли ҳудудларда эса қор ёғиши кутилмоқда. Айниқса шимолда ҳаво ҳарорати кечаси -7°C гача, айрим вилоятларда эса -1…-2°C гача пасайиши башорат қилинган.
Аҳоли ва ижтимоий соҳага устуворлик: Шохобчалар қай тартибда чекланади?
Энергетика вазирлиги совуқ кунларда мавжуд газ ресурсларини биринчи навбатда аҳоли эҳтиёжига йўналтириш механизмларини эслатиб ўтди:
Биринчи навбатдаги объектлар: Табиий газ таъминотида асосий устуворлик хонадонлар, мактаблар, мактабгача таълим ташкилотлари, шифохоналар ва бошқа ижтимоий муассасаларга қаратилади;
Вақтинчалик графиклар: Ҳаво совиб, газ қувурларида босим пасайган тақдирда, мавсумий истеъмолчилар, хусусан, автомобилларга газ тўлдириш компрессор шохобчалари фаолияти чекланиши мумкин;
Олдиндан хабардор қилиш: Чекловлар вилоят ва шаҳар ҳокимликлари билан келишилган махсус графиклар асосида жорий этилади ва ҳайдовчилар ҳамда тадбиркорлар бу ҳақда олдиндан огоҳлантирилади.
Фавқулодда вазиятларда қайси рақамларга мурожаат қилиш керак?
Вазирлик электр ва газ таъминотида узилишлар ёки носозликлар кузатилганда туну-кун (24/7) ишлайдиган қуйидаги алоқа тармоқларини тақдим этди:
1104 — газ босими ва умумий таъминот масалалари бўйича;
104 — газ авария-диспетчерлик хизмати;
1154 — электр узилишлари ва электр тармоғидаги носозликлар;
+998 71 208-10-15 — энергия ресурсларидан ноқонуний фойдаланиш ёки ноқонуний уланиш ҳолатлари ҳақида «Энергоинспекция»нинг ишонч телефони.
Ис газидан ҳимоя ва хавфсизлик: Муҳим тавсиялар
Иситиш мавсуми фаол паллага кириши билан мутасаддилар хавфсизлик ва тежамкорлик чораларига қатъий риоя қилишни сўрамоқда:
Мўри ва жиҳозлар кўриги: Хонадондаги иситиш қозонлари, газ жиҳозлари ҳамда дудбурон (мўри) ва вентиляция тизимларининг тозалиги ҳамда созлигини қайта текширинг;
Газ плитасидан сақланинг: Хонани иситиш учун ҳеч қачон ошхонадаги газ плиталарини ёқиб қўйманг — бу кўринмас қотил бўлмиш ис газидан заҳарланишга сабаб бўлади;
Электр тармоғига ортиқча юклама берманг: Бир нечта юқори қувватли иситгични битта узайтиргичга (тройник) уламанг ва иситкичларни ёқилган ҳолда қаровсиз қолдирманг;
Тежамкорлик одати: Кераксиз хоналарда чироқларни ўчириш ва уйдаги иссиқликни сақлаш ҳам оила бюджетини асрайди, ҳам умумий энергетика тизимидаги юкламани енгиллаштиради.
Изоҳлар 0
…