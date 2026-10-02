Bibisara Assaubayeva deutet an, wann ihre Beziehung zu Sindorov begann

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Bibisara Assaubayeva deutet an, wann ihre Beziehung zu Sindorov begann

Die kasachische Schachspielerin Bibisara Assaubayeva hat neue Details darüber enthüllt, wann ihre Beziehung zu dem usbekischen Großmeister Javokhir Sindorov begann. Dies berichtete Sports.kz.

Assaubayeva antwortete in ihrem Telegram-Kanal auf die Frage eines Abonnenten: „Seit wann trefft ihr euch mit Javokhir?“. Die Schachspielerin nannte kein genaues Datum, deutete jedoch an, dass die Beziehung viel früher begann, als viele dachten.

„Eines Tages werde ich den genauen Zeitpunkt verraten. Ich kann nur sagen, dass sein Rating zu diesem Zeitpunkt noch nicht 2700 erreicht hatte“, sagte Assaubayeva.

Die Schachspielerin erwähnte auch, dass manche Leute glauben, sie habe erst zum Zeitpunkt des Kandidatenturniers im Frühjahr 2026 oder danach begonnen, mit Sindorov zu kommunizieren. Sie betonte, dass diese Vermutungen nicht korrekt seien.

Zur Information: Javokhir Sindorov überschritt die FIDE-Ratingmarke von 2700 Punkten erstmals Ende 2023. In der offiziellen Ratingliste vom Dezember 2023 lag sein Wert bei 2701 Punkten.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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