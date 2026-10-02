Katze könnte in Russland Explosion verursacht haben — Katastrophenschutzministerium

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Katze könnte in Russland Explosion verursacht haben — Katastrophenschutzministerium

In einer Wohnung im 19. Stock eines Mehrfamilienhauses in Odinzowo, Region Moskau, explodierte eine Gasflasche. Der Vorfall ereignete sich am Morgen des 1. Oktober in einem Gebäude in der Belorusskaja-Straße. Dies berichtete RBK.

Es wurde bekannt, dass sich keine Menschen in der Wohnung befanden, sondern nur eine Katze. Nach einer ersten Einschätzung des Katastrophenschutzministeriums stand eine 200-Milliliter-Campinggasflasche neben einem Elektroherd. Die Katze könnte versehentlich den Herd eingeschaltet haben, was dazu führte, dass die erhitzte Flasche explodierte.

Durch die Explosion wurden der Balkonbereich und die Fensterscheiben der Wohnung beschädigt sowie die Trennwand zwischen Wohnung und Flur zerstört. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war kein offenes Feuer zu sehen.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Berichten zufolge hat auch die Katze, die sich in der Wohnung befand, überlebt.

Die genauen Ursachen des Vorfalls werden derzeit noch ermittelt. Das russische Katastrophenschutzministerium erinnerte daran, dass Gasflaschen nicht in der Nähe von Wärmequellen gelagert werden sollten.

Verbrannte Küchenutensilien und eine Wand mit schwarzen Rußspuren.
OdinzowoGasflaschenexplosionKatastrophenschutzministeriumRBKRussland
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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