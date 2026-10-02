Bloggerin nach Live-Stream an einem Trauertag in Kasachstan zu 10 Tagen Haft verurteilt

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Bloggerin nach Live-Stream an einem Trauertag in Kasachstan zu 10 Tagen Haft verurteilt

In der kasachischen Stadt Petropawlowsk wurde die 42-jährige Bloggerin Irina Antonenko zu einer zehntägigen Verwaltungshaft verurteilt. Dies teilte die Polizei der Region Nordkasachstan mit.

Es wurde bekannt, dass am 25. September in Kasachstan ein landesweiter Trauertag für die 14 Militärangehörigen ausgerufen wurde, die bei einer Militärübung im Kaspischen Meer ums Leben kamen.

An diesem Tag ging Irina Antonenko in den sozialen Medien live und tanzte zu Musik. Nachdem ihr Verhalten im Livestream öffentliche Aufmerksamkeit erregt hatte, leitete die Polizei eine Untersuchung ein.

Die Polizei der Region Nordkasachstan übermittelte die gesammelten Unterlagen nach Abschluss der Untersuchung an das Gericht. Am 29. September prüfte das Gericht den Fall gegen Antonenko, befand sie der geringfügigen Ruhestörung für schuldig und verhängte eine zehntägige Verwaltungshaft.

Zuvor wurde berichtet, dass die Polizei ein präventives Gespräch mit der Bloggerin geführt und sie verwarnt hatte. Später entschuldigte sich Antonenko in den sozialen Netzwerken.

Es ist anzumerken, dass das Gericht als Grund für die Bestrafung der Bloggerin explizit den Tatbestand der „geringfügigen Ruhestörung“ anführte. Die Polizei erklärte, dass ihr Verhalten am Trauertag rechtlich gemäß den gesetzlichen Bestimmungen bewertet wurde.

Irina AntonenkoPetropawlowskMilitärübung im Kaspischen MeerGeringfügige RuhestörungKasachstan
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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