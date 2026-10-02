Laytr-App zum Speichern von Online-Inhalten veröffentlicht

Nach der Einstellung des beliebten Dienstes Pocket von Mozilla sind zahlreiche alternative Anwendungen erschienen, um den Nutzern Komfort zu bieten. Eine davon ist Laytr , eine neue Anwendung, die Aufmerksamkeit erregt, da sie nicht nur Textartikel aus dem Internet, sondern jede Art von Inhalt speichern kann. Dies wurde von Techcrunch.com berichtet .

Laut TechCrunch ermöglicht diese Anwendung das Speichern von Webseiten, Rezepten, Screenshots, Videos, PDF-Dateien, Lesezeichen und sogar Browser-Verknüpfungen zur späteren Ansicht. Das Programm sortiert Dateitypen automatisch und hilft dabei, sie in speziellen Sammlungen, sogenannten „cases“, zu gruppieren.

Datenschutz und geräteübergreifende Synchronisierung

Eines der Hauptmerkmale der Laytr-App ist ihr Fokus auf vollständige Privatsphäre. Alle gespeicherten Daten werden zu einem persönlichen Archiv, das nur auf dem Gerät des Nutzers gespeichert ist. Das bedeutet, dass kein spezielles Konto für die Nutzung der App erforderlich ist und die Entwickler die von Ihnen gespeicherten Informationen nicht einsehen können.

Dennoch werden die Daten über den iCloud-Dienst von Apple problemlos zwischen mehreren Geräten wie iPhone, iPad und Mac synchronisiert. Der unabhängige kanadische Entwickler Mostafa Talaat, der die App entwickelt hat, betonte, dass die Entscheidung, keinen Server zu verwenden, bewusst getroffen wurde, da das, was ein Nutzer speichert, seine Privatsache ist.

Funktionalität und Preispolitik

Der Gründer des Projekts hat auch eine Funktion zum Exportieren alter Daten hinzugefügt, damit ehemalige Pocket-Nutzer keine Schwierigkeiten haben. Das Programm enthält außerdem eine Erinnerungsfunktion, mit der Nutzer ein bestimmtes Datum für gespeicherte Inhalte festlegen können. Da der Datenschutz jedoch an erster Stelle steht, nutzt die App keine KI zur Zusammenfassung oder Beschreibung von Texten.

Die Laytr-App kann kostenlos getestet werden, ist jedoch auf 30 gespeicherte Elemente begrenzt. Um den vollen Funktionsumfang zu nutzen, kostet das Premium-Abonnement 1,99 $ pro Monat, 14,99 $ pro Jahr oder 39,99 $ für eine lebenslange Lizenz. Selbst wenn das Abonnement abläuft, verliert der Nutzer sein Archiv nicht und kann jederzeit alle Daten als ZIP-Archiv im Markdown- und HTML-Format exportieren.