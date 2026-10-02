Rasmus Højlund erklärt, warum er sein Tor gegen Portugal im Stil von Ronaldo feierte

Nach dem Nations-League-Spiel zwischen Dänemark und Portugal erklärte der dänische Stürmer Rasmus Højlund Cristiano Ronaldo seinen Torjubel.

Beim 4:2-Auswärtssieg der Gäste am 3. Spieltag der Nations League im Parken-Stadion in Kopenhagen erzielte Rasmus Højlund einen Treffer und feierte diesen im Stil von Cristiano Ronaldo , der das portugiesische Nationalteam einen Tag zuvor nach einem Skandal verlassen hatte. Nun enthüllte er den wahren Grund für diese Geste.

„Er ist mein größtes Idol“

Der junge Stürmer betonte, dass er keinerlei negative Absichten gegenüber dem portugiesischen Star hatte, sondern die Geste als Zeichen des Respekts verstand:

„Es war einfach ein Zeichen des Respekts für jemanden, der nach den gestrigen Ereignissen möglicherweise seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet hat. Nur darum ging es. Es hat nichts mit Respektlosigkeit zu tun. Er ist mein größtes Idol“, wird Højlund von der Zeitung A Bola zitiert.

Spannungen nach dem Schlusspfiff

Die hitzige Atmosphäre auf dem Platz hielt auch nach dem Schlusspfiff an. Berichten zufolge stieß Rasmus Højlund nach Spielende den portugiesischen Nationaltrainer Jorge Jesus, was zu einer kurzen Auseinandersetzung im Stadion führte.