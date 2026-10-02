Zug erfasst 70 Schafe in der Region Schambyl: Besitzer bestraft

In der kasachischen Region Schambyl kam es zu einem Zwischenfall, als eine Schafherde auf die Bahngleise geriet. Ein Güterzug erfasste während der Fahrt 70 Tiere. Die Schafe verendeten bei dem Unfall, und der Besitzer wurde rechtlich zur Verantwortung gezogen. Dies berichtete „Nur.kz“ darüber.

Wie mitgeteilt wurde, wurde gegen den Besitzer der Tiere ein Ordnungswidrigkeitenprotokoll erstellt. Es handelt sich um einen 66-jährigen Bürger aus der Stadt Taras, dem vorgeworfen wird, gegen die Regeln für das Weiden von Vieh in der Nähe von Bahnanlagen verstoßen zu haben.

Offiziellen Angaben zufolge bleibt das unkontrollierte Betreten von Bahngleisen durch Vieh in Kasachstan ein ernstes Problem für den Zugverkehr.

Es wird darauf hingewiesen, dass seit Jahresbeginn vom Transportpolizeidepartement 1.166 Notbremsungen von Zügen registriert wurden. Davon waren 881, also der Großteil, auf das Betreten der Gleise durch Nutztiere zurückzuführen.

In diesem Zusammenhang rief die Transportpolizei die Tierhalter dazu auf, ihr Vieh in der Nähe von Eisenbahnen nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Die Behörde bittet die Bürger, die geltenden Sicherheitsvorschriften strikt einzuhalten.

Wie die Transportpolizei betont, sind in erster Linie die Besitzer für die Sicherheit ihrer Tiere verantwortlich. Das unkontrollierte Betreten der Gleise führt nicht nur zum Tod der Tiere, sondern kann auch gefährliche Situationen im Zugverkehr und Sachschäden verursachen.

Darüber hinaus bergen solche Vorfälle Risiken für das Leben und die Gesundheit von Passagieren und Bahnpersonal. Daher ist es wichtig, dass Tierhalter ihre Tiere in der Nähe von Bahnanlagen nicht unbeaufsichtigt lassen.