20. Goldmedaille für Usbekistan! Jasurbek Jaysunov triumphiert im Finale

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20. Goldmedaille für Usbekistan! Jasurbek Jaysunov triumphiert im Finale

Die usbekische Delegation hat eine weitere Goldmedaille gewonnen. Heute, am 2. Oktober, sicherte sich Jasurbek Jaysunov, Mitglied der nationalen Taekwondo-WT-Mannschaft, den Meistertitel und holte damit die 20. Goldmedaille für unser Land.

Jaysunov, der unser Land in der Gewichtsklasse bis 80 kg vertrat, überstand alle Runden erfolgreich und erreichte das Finale. Im entscheidenden Kampf gegen den Vertreter von Chinese Taipei trat unser Landsmann auf die Matte, besiegte seinen Gegner mit einer souveränen Leistung und wurde Turniersieger.

Eine weitere Medaille unserer Taekwondoka

Wir möchten daran erinnern, dass unsere Nationalmannschaft an diesem Tag auch bei den Damenwettbewerben einen Platz unter den Medaillengewinnern belegte:

  • Unsere Landsfrau, die in der Gewichtsklasse bis 67 kg antrat, Ozoda Sobirjonova zeigte eine erfolgreiche Leistung und trug eine Silbermedaille zum Konto unserer Delegation bei.

Dieser Sieg von Jasurbek Jaysunov festigte den Erfolg der usbekischen Delegation in der Gesamtwertung weiter.

Jasurbek JaysunovTaekwondoUsbekische Delegation20. GoldmedailleSport
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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