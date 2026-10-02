Kasachische Sportlerin verliert Goldmedaille wegen ihrer Laufschuhe

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Kasachische Sportlerin verliert Goldmedaille wegen ihrer Laufschuhe

Die kasachische Sportlerin Yasmina Toksanbayeva beendete den Marathon bei den Asienspielen in den japanischen Städten Aichi und Nagoya als Erste. Bei einer anschließenden Kontrolle wurde jedoch festgestellt, dass ihre Laufschuhe nicht den vorgeschriebenen Anforderungen entsprachen.

Es stellte sich heraus, dass die Sohle der Schuhe 3,5 Millimeter dicker war als das zulässige Limit von 40 Millimetern. Aus diesem Grund wurde Toksanbayevas Ergebnis annulliert und ihr die Goldmedaille aberkannt.

Interessanterweise hatte die Sportlerin laut dem kasachischen Leichtathletikverband ihre Schuhe vor dem Start überprüfen lassen. Damals wurde ihr die Teilnahme mit diesem Schuhwerk gestattet.

Somit wurde das Ergebnis der Sportlerin, die als Erste ins Ziel kam, aufgrund einer Nachkontrolle für ungültig erklärt.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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