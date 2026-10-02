Einer der Leistungsträger der usbekischen Nationalmannschaft, Otabek Shukurov, schlägt ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. Der 30-jährige Mittelfeldspieler wechselt zum serbischen Superliga-Vertreter Radnik Surdulica.

Der serbische Verein bestätigte die Vertragsunterzeichnung mit unserem Landsmann auf seinen offiziellen Social-Media-Kanälen und postete ein Foto von Shukurov im Vereinstrikot mit den Worten „Dobrodošao“ (Herzlich willkommen).

Von den VAE nach Serbien: Der neue Schritt des Fußballers

Vor der Weltmeisterschaft, die im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko stattfand, spielte Otabek Shukurov für den Verein Baniyas in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Entscheidung des erfahrenen Mittelfeldspielers bedeutet nun die Rückkehr auf den europäischen Rasen.

Welchen Platz belegt Radnik Surdulica in der Tabelle?

Derzeit befindet sich die serbische Superliga in einer heißen Phase.

Der neue Verein von Otabek Shukurov, Radnik Surdulica, liegt mit 14 Punkten auf dem 7. Tabellenplatz.

Der Tabellenführer, der berühmte Verein Crvena Zvezda, hat hingegen 28 Punkte auf dem Konto.

Es wird erwartet, dass die Erfahrung und das spielerische Können des Nationalspielers Radnik im Kampf um die europäischen Plätze maßgeblich unterstützen werden. Das Debüt von Shukurov im neuen Team wird in Kürze erwartet.