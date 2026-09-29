Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler

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Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler

Gastgeber des 46. Weltschacholympiade Die rekordverdächtigen Preisgelder, die den Mitgliedern der usbekischen Nationalmannschaft für ihren historischen Sieg bei der in Samarkand ausgetragenen Schacholympiade zugesprochen wurden, sind in den Fokus der weltweiten Schachelite gerückt. Hikaru Nakamura, mehrfacher US-Meister und einer der berühmtesten Großmeister der Welt, äußerte sich offen über die staatliche Belohnung der usbekischen Großmeister. Nakamura teilte den offiziellen Bericht des internationalen ChessBase India auf seiner eigenen Seite.

Wie in der Mitteilung vermerkt, wurde gemäß dem Dekret des Präsidenten der Republik Usbekistan für jeden Schachspieler der Goldmedaillen-Mannschaft eine einmalige Prämie in Höhe von 200.000 US-Dollar und für den Cheftrainer in Höhe von 50.000 US-Dollar festgelegt. Der amerikanische Star kommentierte den Beitrag mit einer Mischung aus Erstaunen und Ironie: „Worte sind überflüssig“, und ergänzte seinen Kommentar mit zwei lachenden Emojis.

„200.000 Dollar pro Schachspieler, Nakamuras Erstaunen und das Präsidentendekret“: 5 Fakten

Die wichtigsten Fakten zur Auszeichnung der usbekischen Champions und die Reaktion von Hikaru Nakamura:

  • 200.000 Dollar für jeden Champion: Jedes Mitglied der usbekischen Nationalmannschaft, das Gold bei der Schacholympiade gewann, wurde mit 200.000 US-Dollar prämiert;

  • 50.000 Dollar für den Cheftrainer: Der Mentor, der das Team zum historischen Sieg führte, erhielt vom Staat eine Prämie in Höhe von 50.000 Dollar;

  • Prämien durch Dekret des Staatsoberhauptes bestätigt: Die Zahlungen wurden gemäß einem speziellen Dekret des Präsidenten der Republik Usbekistan formalisiert;

  • Hikaru Nakamuras aufsehenerregender Beitrag: Der bekannte amerikanische Großmeister teilte den Bericht von ChessBase India und reagierte kurz und prägnant mit „Worte sind überflüssig“;

  • Erstaunen der internationalen Schachgemeinschaft: Da es in westlichen Ländern keine derart hohen staatlichen Belohnungen für den Denksport gibt, wird die Erfahrung Usbekistans weltweit intensiv diskutiert.

Klassifizierung der Auszeichnungsparameter für die Sieger der 46. Weltschacholympiade

Offizielle staatliche Anerkennung für die usbekischen Champions und Indikatoren der internationalen Reaktion:

Analysekriterien und Richtungen

Festgelegte offizielle Prämie und Fakten

Reaktion der internationalen Schachgemeinschaft

Anteil jedes Schachspielers

200.000 US-Dollar (einmalige Zahlung)

Ein rekordverdächtiger Betrag, der bei westlichen und asiatischen Großmeistern für Neid sorgt

Prämie für den Cheftrainer

50.000 US-Dollar

Ein beispielhaftes Modell für die hohe Wertschätzung der Trainerarbeit

Rechtliche Grundlage und Quelle

Dekret des Präsidenten der Republik Usbekistan

Höchste staatliche Aufmerksamkeit für die Entwicklung des nationalen Schachs

Nakamuras Kommentar

„Worte sind überflüssig“ (mit lachenden Emojis)

Offene Ironie gegenüber den bescheidenen Prämien im amerikanischen und europäischen System

Mediale Reichweite und Verbreitung

ChessBase India und führende Schachpublikationen weltweit

Die weltweit größte staatliche Motivation für Sportler

Schach und soziale Expertise: Warum hat die 200.000-Dollar-Prämie die Welt in Erstaunen versetzt?

Fazit von internationalen Großmeistern, Sportmanagern und Analysten:

  • „Grundlegend anders als das System in den USA und Europa“: In den USA oder EU-Staaten werden Schachsportlern, die bei einer Olympiade gewinnen, in der Regel keine derart hohen Prämien direkt aus dem Staatshaushalt gewährt; Sportler erhalten meist nur kleine Anteile von privaten Sponsoren oder Turnierfonds. Daher liegt hinter Nakamuras Reaktion nicht nur Erstaunen, sondern auch Kritik und Ironie gegenüber dem schwachen Fördersystem in seinem eigenen Land;

  • Finanzielle Unabhängigkeit für junge Talente: Nodirbek Abdusattorov, Nodirbek Yakubboyev und Javohir Sindarov – für junge Stars eröffnet das Kapital von 200.000 Dollar die Möglichkeit, die stärksten ausländischen Sekundanten zu engagieren, Supercomputer zu kaufen und sich vollumfänglich auf den FIDE-Weltmeistertitel vorzubereiten;

  • Hohe Effizienz staatlicher Investitionen: Die Wertschätzung Usbekistans für seine Schachspieler auf diesem Niveau ist nicht nur eine Frage des nationalen Stolzes, sondern eine hocheffiziente langfristige strategische Investition, die dazu dient, das intellektuelle Potenzial des Landes auf der internationalen Bühne zu präsentieren.

Glauben Sie, dass die Prämie von 200.000 Dollar für unsere Landsleute, die Gold bei der Weltschacholympiade gewonnen haben, eine starke Motivation für den zukünftigen Gewinn des individuellen Weltmeistertitels (FIDE-Krone) sein kann? Wie hätten Sie auf Nakamuras ironische Reaktion „Worte sind überflüssig“ geantwortet? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie die Analyse dieser hohen Anerkennung des usbekischen Schachs mit allen Fans!

Usbekische Schachnationalmannschaft46. WeltschacholympiadeHikaru NakamuraChessBase IndiaSchach
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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